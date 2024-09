Bons plans iOS : Tik Watch, BeeWallet, Art of Rally, Cytus II et Wreckfest

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Tik Watch, BeeWallet, Art of Rally, Cytus II et Wreckfest. L'occasion d'économiser 58,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.0.50, 3,5 Go, iOS 13.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à gratuit. "Cytus II" est un jeu musical créé par Rayark Games, le quatrième jeu de rythme du studio, qui suit les traces de trois succès mondiaux, "Cytus", "DEEMO" et "VOEZ". Cette suite de "Cytus" rassemble l'équipe d'origine pour le plus grand plaisir des fans. La qualité de la production, le son, les graphiques, les personnages, l'histoire sont tous à saluer. La diversité des genres basée sur les personnages est également une excellente chose. Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Teach Your Monster to Read (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v5.2, 125 Mo, iOS 12.0) passe de 8,99 € à gratuit. Teach Your Monster to Read est un jeu primé qui aide des millions d'enfants à apprendre à lire à travers des activités ludiques. Les enfants créent un monstre qu'ils aident à progresser dans trois jeux différents, améliorant ainsi leurs compétences en lecture. Conçu en collaboration avec des experts en éducation, il couvre les deux premières années d'apprentissage de la lecture et est utilisé à la fois à l'école et à la maison, complétant les programmes de phonétique synthétique. Télécharger le jeu gratuit Teach Your Monster to Read





Applications gratuites iOS :

Tik Watch (App, iPhone / iPad, v4.1, 23 Mo, iOS 14.0, BEST SOCIAL APPS DEVELOPMENT L...) passe de 0,99 € à gratuit. Tik Watch est une application incontournable pour les fans de TikTok. Pour les créateurs, elle propose un éditeur vidéo avec des outils avancés pour un rendu professionnel, ainsi qu'un générateur de hashtags pour améliorer la visibilité des vidéos. Pour les consommateurs, l'application permet d'accélérer ou ralentir les vidéos et de passer automatiquement à la suivante. Sur Apple Watch, Tik Watch offre la possibilité de consulter les meilleurs utilisateurs et vidéos, avec une option pour visionner les vidéos directement sur la montre. Télécharger l'app gratuite Tik Watch





FILCA (App, iPhone, v3.71, 79 Mo, iOS 15.0, Cheol Kim) passe de 2,99 € à gratuit. Filca est une application de photographie inspirée des appareils reflex argentiques, offrant des dizaines de filtres et des effets cinématiques pour donner une touche nostalgique à vos photos. Avec des contrôles manuels avancés, Filca permet de régler la vitesse d'obturation, l'ISO et la balance des blancs, imitant les films 35mm de marques renommées comme Kodak, Fuji et Agfa. L'application se veut idéale pour des portraits, des photos nocturnes et des scènes de la vie quotidienne, tout en offrant une véritable esthétique de film analogique. Télécharger l'app gratuite FILCA





Rota Calendar (App, iPhone, v8.0, 29 Mo, iOS 15.0, JRW Studio Limited) passe de 1,99 € à gratuit. Rota Calendar est l'application parfaite pour planifier facilement vos horaires de travail par roulement, avec une version gratuite et des abonnements pour des fonctionnalités avancées. La version gratuite vous permet de générer vos horaires de travail pour 7 semaines et de voir vos événements de calendrier externes. L'abonnement Gold (avec partage familial d'Apple) offre la génération de plannings sur 10 ans, l'ajout et l'édition manuels des horaires, ainsi que des marqueurs de shifts personnalisables. L'abonnement Platinuminclut toutes les options Gold, ainsi que la sauvegarde et le partage sur plusieurs appareils grâce au cloud maison. Si vous aviez déjà acheté l'application, vous bénéficierez d'un abonnement Gold gratuit et d'une réduction pour l'abonnement Platinum. Télécharger l'app gratuite Rota Calendar





BeeWallet (App, iPhone, v1.5.1, 42 Mo, iOS 10.0, Beesoft Apps) passe de 6,99 € à gratuit. BeeWallet de Beesoft est une application complète conçue pour gérer vos finances en déplacement. Dotée d'une interface conviviale et d'un design élégant, elle permet de gérer vos comptes, d'enregistrer vos dépenses quotidiennes, de surveiller vos budgets et de vous rappeler vos factures. Stable et sécurisée, BeeWallet garantit la confidentialité de vos données tout en offrant des outils fiables pour le suivi financier et l'analyse statistique. Télécharger l'app gratuite BeeWallet





Promotions iOS :

Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,2 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 7,99 € à 3,99 €. Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine à sa sortie.



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice profitant des systèmes d'aide à la conduite ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass, désormais à prix cassé ! Télécharger Art of Rally à 3,99 €





Trudograd (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.068, 2,2 Go, iOS 13.0, ATENT GAMES LTD) passe de 9,99 € à 7,99 €. Trudograd est une extension autonome du jeu ATOM RPG, un jeu de rôle au tour par tour se déroulant dans une Union soviétique post-apocalyptique, inspiré de classiques comme Fallout et Baldur’s Gate. Suite à un conflit nucléaire ayant détruit l'URSS et l'Occident, vous incarnez un agent d'ATOM, une organisation chargée de protéger les survivants. Après une première mission dans les Terres désolées, vous découvrez une nouvelle menace qui pourrait anéantir les derniers vestiges de l'humanité dans ATOM RPG: Trudograd. Télécharger Trudograd à 7,99 €





Summer Catchers (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.5.2, 614 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 4,49 € à 0,99 €. Un jeu d'arcade unique qui mélange course, histoire, rythme et casse-têtes !



Prends la route vers l'aventure de ta vie dans Summer Catchers. Au volant de ta voiture en bois, tu dois voyager vers des terres lointaines et mystérieuses, remplies de créatures étranges et de courses excitantes, dans le but de profiter à fond de l'été. Tu rencontreras peut-être même de nouveaux amis et dénicheras quelques secrets, comme dans la vraie vie. Une belle expérience à prix canon. Télécharger Summer Catchers à 0,99 €





Sleepin Guy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 1,2 Go, iOS 10.0, Fabio Ferrara) passe de 3,99 € à 0,99 €. Sleepin' Guy est un jeu d'action-puzzle en première personne se déroulant dans un univers de rêves. Vous incarnez un personnage sympathique qui ne parvient pas à se réveiller, et votre mission est de l'aider à revenir à la réalité. Le jeu propose 25 niveaux (avec 3 supplémentaires), une histoire immersive, des niveaux basés sur la physique, la possibilité de manipuler des objets et d'activer des mécanismes, des créatures amusantes à embêter, des véhicules à conduire, ainsi que des objets à collectionner. Télécharger Sleepin Guy à 0,99 €









Titan Quest: Legendary Edition (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v3.0.5339, 1,7 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 19,99 € à 9,99 €. Titan Quest a captivé des légions de joueurs depuis ses débuts en 2006. Voici l'édition complète de Titan Quest, comprenant TOUS les DLC et les mises à jour techniques. Vous vivrez l'expérience complète d'un voyage effréné et authentiquement héroïque à travers les mondes de Titan Quest !



Votre seul objectif est de sauver le monde, rien que cela



Les dieux seuls ne peuvent pas vaincre les Titans, il faut donc de vrais héros - et cela ne peut être que vous ! Votre succès ou votre échec déterminera le sort du peuple et des Olympiens ! Avec votre héros créé sur mesure, parcourez les mondes mystiques et antiques de la Grèce, de l'Égypte, de Babylone et de la Chine. Télécharger Titan Quest: Legendary Edition à 9,99 €





Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.09, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 4,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 avait une énorme pression avant de sortir, celle de ne pas anéantir la réputation d'une saga mythique. Heureusement, le défi a été relevé avec brio puisque SoR4 poursuit l’héritage de la série Streets of Rage dans un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques. Un retour réussi qui ravira les nostalgiques comme les nouveaux joueurs grâce à un savant mélange entre les jeux d'antan et un gameplay moderne. C'est beau, accessible et incroyablement fun, surtout à plusieurs. Télécharger Streets of Rage 4 à 4,99 €