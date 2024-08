Bons plans iOS : Brick Break, Rush Rally 2, Photo PRO X2 et Table Score

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 7 promos avec notamment Brick Break, Rush Rally 2, Photo PRO X2 et Table Score. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Brick Break (Jeu, Casse-tête, iPhone, v0.0.13, 41 Mo, iOS 13.0, BitSplash Ltd) passe de 0,99 € à gratuit. Dans Brick Break, votre défi consiste à viser et à lâcher la balle initiale avec précision. Chaque niveau présente une grille de briques colorées, chacune portant un numéro indiquant le nombre de fois qu'elle doit être frappée. Votre objectif est de casser toutes les briques en faisant des rebonds bien planifiés. Un casse-brique mélangé à Tetris.



Collecte de boules supplémentaires : En commençant avec une seule balle, vous aurez l'occasion de collecter des balles supplémentaires qui vous aideront à poursuivre votre quête pour franchir chaque niveau. Vous recevez une balle supplémentaire à chaque niveau terminé, ce qui augmente vos chances de réussite. Télécharger le jeu gratuit Brick Break





Applications gratuites iOS :

Photo PRO X2 (App, iPhone / iPad, v7.1, 77 Mo, iOS 16.0, Quantis,Inc.) passe de 6,99 € à gratuit. PRO X2 est l'application de retouche photo tout-en-un qui transforme vos photos en véritables œuvres d'art. Que vous soyez un professionnel ou un amateur, PRO X2 vous offre une gamme complète de fonctionnalités pour obtenir des résultats de qualité professionnelle en toute simplicité. On trouve des effets automatiques, des filtres vintages, la gestion du flou, l'ajout de texte et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite Photo PRO X2





BarChart Maker (App, iPhone, v1.3, 2 Mo, iOS 14.0, Amado Mata) passe de 0,99 € à gratuit. L'application BarChart Maker vous permet de générer des diagrammes à barres rapidement et facilement sur iPhone. Télécharger l'app gratuite BarChart Maker





Table Score (App, iPhone / iPad, v3.0.3, 5 Mo, iOS 8.0, y-design) passe de 0,99 € à gratuit. Un tableau d'affichage facile à utiliser pour ceux qui participent à des compétitions en tant qu'arbitre, juge ou autre. Entrez les noms, le temps et c'est parti !



Vous n''avez plus qu'à l'utiliser pour ajouter les points pour l'un ou l'autre. Idéal pour le football, le tennis de table, le basket, le tennis et plus encore ! Télécharger l'app gratuite Table Score





Promotions iOS :

Street Fighter IV Champion Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.06.03, 2,1 Go, iOS 9.0, CAPCOM) passe de 5,99 € à 2,99 €. Ce nouveau titre reprend les grandes lignes de SF 4 Volt et y ajoute des graphismes modernisés, un support des manettes MFI, le mode en ligne en WiFi et surtout 3 nouveaux combattants prêts à en découdre. Cela porte le nombre de "fighters" à 32 héros en tout. Comme les opus précédent, c'est du très bon, premium (pas d'in-apps) et fidèle à la saga ! Télécharger Street Fighter IV Champion Edition à 2,99 €





Look for Louis (Jeu, Style de vie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.6, 301 Mo, iOS 11.0, Position Games Limited) passe de 2,99 € à 0,99 €. Le premier jeu de la franchise Look for Louis offre une aventure captivante de recherche d'objets, où les joueurs de tous âges peuvent trouver des objets cachés et découvrir des sons dissimulés derrière des éléments astucieusement camouflés. Avec six magnifiques dessins, un défi photo, un chronomètre, et un support pour Game Center, cette application universelle est idéale pour les enfants et inclut un classement, une option de réinitialisation des scores, ainsi que des indicateurs pour les objets déjà découverts. Télécharger Look for Louis à 0,99 €





Candy Disaster TD (Full) (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.0.2, 471 Mo, iOS 11.0, Erabit Studios) passe de 4,99 € à 0,99 €. Votre objectif est de vaincre tous les envahisseurs pour protéger vos précieux bonbons et débloquer des pièges uniques pour vivre des moments "WOW" avec des combos de pièges tandis que vous voyagez à travers plusieurs univers (Night Club, Storm Desert et Snow Cemetery). En tant que savant fou aidant un ami mystérieux à récolter les bonbons énergétiques M89KD, vous affronterez des ennemis du monde entier—utilisez votre intelligence et votre sagesse pour qu'ils ne réussissent jamais !



Un super jeu de tower defense dans sa version complète (il existe une version "lite" gratuite). Télécharger Candy Disaster TD (Full) à 0,99 €





Doom & Destiny Worlds (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.8.751, 700 Mo, iOS 8.0, HeartBit Interactive S.r.l.) passe de 4,99 € à 0,99 €. Doom & Destiny Worlds est un open world au tour par tour de type RPG avec de crafting, de la construction et du farming. Avec son humour décalé, ses quêtes variées et ses nombreux secrets à découvrir, C'est un condensé de tout ce qui fait mieux dans cette catégorie assez particulière. Un excellent choix pour ceux qui recherchent une aventure légère et pleine de rebondissements. Télécharger Doom & Destiny Worlds à 0,99 €





Rush Rally 2 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.37, 156 Mo, iOS 7.0, Brownmonster Limited) passe de 1,99 € à 0,99 €. Avec une fluidité améliorée à 60 fps et des graphismes encore plus raffinés, Rush Rally 2 surpasse largement le premier opus. Déjà, Rush Rally offrait un défi impressionnant avec un pilotage authentique et une physique ultra-réaliste, mais cette version 2.0 va encore plus loin. Si vous êtes fan des véritables jeux de rallye comme WRC, Colin McRae Rally ou DIRT, ne passez pas à côté. Rush Rally 2 propose 72 circuits et de nombreux véhicules entièrement configurables, grâce à des réglages physiques qui affectent le comportement de la voiture. La personnalisation des véhicules est désormais possible. La crème de la crème dans la catégorie "rallye". Télécharger Rush Rally 2 à 0,99 €





Chicken Police (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 1,99 €. Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux ! Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs, le tout dans une ambiance année 40 incroyable. Télécharger Chicken Police à 1,99 €