Bons plans iOS : Alien: Isolation, Dustbin AUv3, Ace Attorney Trilogy et Go Rally

Découvrez le monde de Project V90 - un simple jeu de plateforme rétro en 2D qui combine l'excitation du combat à l'épée, du tir dans l'espace, des chevauchées d'araignées, et bien plus encore. Relevez de nouveaux défis, faites le plein d'action et amusez-vous....

Pour célébrer la Journée internationale de la plaisanterie 2022, les développeurs ont voulu créer un plugin audio. Ils ont commencé par créer un système de sonorisation de poubelle. Ils ont pris une vraie poubelle et y ont placé des haut-parleurs ! C'est comme cela qu'est né le plugin d'effets audio créatif appelé Dustbin ! Imaginez que vous laissiez deux idiots faciles à divertir seuls avec une poubelle, un ampli, un haut-parleur, quelques microphones et une idée inquiétante. En fait, vous n'avez pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, car Dustbin est là pour répondre aux questions musicales que vous ne vous êtes jamais posées.

L'application Voice Recorder - la solution parfaite pour tous vos besoins d'enregistrement. Que vous soyez étudiant, journaliste, musicien ou simplement désireux d'enregistrer vos pensées et vos idées, notre application rend l'enregistrement facile et sans effort. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez enregistrer et sauvegarder des fichiers audio de haute qualité en quelques clics seulement.

Avec Week Calendar Pro, vous avez une application de gestion de calendrier avancée conçue pour mieux gérer votre temps. Une interface intuitive qui s'adapte à vos besoins avec différentes vues possibles et de la personnalisation. Masquez ou révélez des jours spécifiques, filtrez les calendriers sur lesquels vous souhaitez vous concentrer, ou ajustez le niveau de zoom pour vous concentrer sur des heures particulières - toutes ces options sont à votre disposition. Vous pouvez définir le jour de début de la semaine en fonction de vos préférences et ajouter ou modifier facilement des événements en fonction de votre emploi du temps.

Sorti initialement en 2014 et salué par la critique, Alien: Isolation avait été enrichi de 7 DLC, chacun ajoutant sa propre dimension au jeu. Dans les versions iOS et Android, les développeurs ont inclus ces 7 packs, y compris les notables Last Survivor et Crew Expendable. Le synopsis du jeu évoque la trame du film iconique de Ridley Scott sorti en 1979, ravivant ainsi les souvenirs des amateurs du genre.

Alien: Isolation, développé par Feral Interactive, se distingue comme l'une des adaptations mobiles les plus impressionnantes de ces dernières années. Ce jeu se distingue non seulement par ses commandes tactiles précises, mais aussi par l'intégration d'une prise en charge complète des manettes, offrant même des options pour les boutons à la manière de la PlayStation. Visuellement, c'est l'un des jeux les plus aboutis sur iOS, justifiant pleinement son prix pour ceux désireux de vivre l'expérience Alien: Isolation sur iPhone ou iPad.

Alien: Isolation (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.4, 1,8 Go, iOS 14.8, Feral Interactive Ltd) passe de 15,99 € à 12,49 €.

Au programme donc, les joueurs pourront retrouver 100 voitures et 100 circuits dans les plus grandes villes du monde ! En ce qui concerne les commandes, on retrouve des commandes tactiles et gyroscopiques mais également une compatibilité avec les manettes MFi. C'est somptueux, réaliste et jouable, que demander de plus ? Ah si, aucun achat supplémentaire requis, un vrai jeu premium.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu GRID Autosport , on parle ici de l'adaptation d'un jeu de course sorti en 2014 sur consoles et PC, avec des graphismes magnifiques.

GRID™ Autosport (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.9.3, 3,8 Go, iOS 14.0, Feral Interactive Ltd) passe de 10,99 € à 7,99 €.

Développée par une équipe d'ingénieurs professionnels, nous pensons que © Ghost - Paranormal Science Toolkit est la boîte à outils de recherche paranormale la plus avancée qui soit. Ghost - Paranormal Science Toolkit est un outil de recherche paranormale extrêmement avancé, mais très facile à utiliser. Ne vous laissez pas intimider par les fonctions avancées. Ghost - Paranormal Science Toolkit a été spécialement conçu pour les chercheurs paranormaux professionnels et amateurs.

Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack ! Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus !

Go Rally (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v2.0.8, 195 Mo, iOS 13.0, Inputwish) passe de 4,99 € à 0,99 €.

Un excellent jeu de course en promotion !



Avec beaucoup de pistes, de voitures, un mode carrière, des défis multijoueurs dans le temps et un créateur de pistes génial, Go Rally est une petite merveille malgré un budget restreint ! Et, avec la fonctionnalité de lecture croisée, vous pouvez profiter de Go Rally sur iPhone, iPad et Apple TV.

Il est également possible de créer : ajoutez des collines, des ponts, des points de contrôle, des bannières au bord de la piste, des maisons et des terrains - créez le circuit de vos rêves, puis partagez-le en ligne et défiez vos amis et le monde pour battre votre temps.

