Bons plans iOS : Text Workflow, Match Attack, Rollz2, Rush Rally 3 et JUMANJI

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Match Attack! (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.8, 26 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,99 € à gratuit. Le jeu propose de réaliser des correspondances de couleurs alors que le plateau se remplit et s'élève progressivement. Les joueurs doivent faire correspondre les éléments rapidement, car le rythme s'accélère avec l'ajout de bombes, d'ancres et de verrous. Il offre divers modes de jeu, dont un mode normal pour les débutants, un mode hardcore pour les experts, un mode niveaux pour les amateurs de quêtes et même un mode secret pour les joueurs suffisamment astucieux pour le débloquer. Une autre alternative à Tetris. Télécharger le jeu gratuit Match Attack!





Rollz2 (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 173 Mo, iOS 12.0, TOSHIYUKI MATSUBARA) passe de 0,99 € à gratuit. Ce jeu d'action en 3D utilise le capteur gyroscopique de votre appareil pour contrôler la balle tel que le célèbre Marble Mandes. Touchez l'écran pour faire sauter la balle. Vous pouvez faire une pause en touchant le coin supérieur droit de l'écran et ajuster la position horizontale du capteur gyroscopique dans les paramètres. Il est important de noter que si vous désinstallez l'application, votre score de réussite des niveaux sera perdu. De plus, veuillez noter que les tarifs et la disponibilité de l'application peuvent être sujets à des modifications. La première version de ce jeu a été téléchargée plus de 100 000 fois ! Télécharger le jeu gratuit Rollz2





JUMANJI (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v0.0.30, 544 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 3,99 € à gratuit. 26 ans après le film de 1995, le jeu de plateau Jumanji arrive sur mobile ! Découvrez un casual game pour jusqu’à 4 joueurs qui est désormais gratuit.



Le jeu de plateau du film Jumanji de 1995 s’enrichit d’éléments d’association de cartes dans un gameplay contre-la-montre. Lancez les dés et découvrez l’énigme ! Parvenez au centre du plateau, sauvez vos amis des assauts des plantes grimpantes et fuyez le chasseur Van Pelt tout en affrontant des crocodiles, des éléphants et des rhinocéros.



Le plateau Jumanji contient une jungle mystérieuse et des dangers libérés dans la ville à chaque lancer de dés. Télécharger le jeu gratuit JUMANJI





Applications gratuites iOS :

Text Workflow (App, iPhone / iPad, v1.6.6, 13 Mo, iOS 15.0, Georgios Trigonakis) passe de 2,99 € à gratuit. Text Workflow est une application facile à utiliser mais extrêmement puissante qui permet de prendre n'importe quel texte et de le transformer dans le format dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Que vous soyez un journaliste fatigué d'apporter des modifications répétitives à un texte pour pouvoir l'utiliser dans votre article ou un programmeur qui a besoin de convertir YAML en JSON avec facilité, Text Workflow est l'application que vous recherchiez. Télécharger l'app gratuite Text Workflow





Block vs Block II (App, iPhone / iPad, v9.01, 73 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) passe de 4,99 € à gratuit. Block vs Block II est un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique grâce au WiFi).



Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger l'app gratuite Block vs Block II





HabitBoard (App, iPhone / iPad, v1.8.6, 3 Mo, iOS 16.0, Florian Heidenreich) passe de 4,99 € à gratuit. HabitBoard est une application simple et souple de suivi des habitudes. Elle vous aide à établir et à suivre vos habitudes intentionnelles, tout en offrant des perspectives précieuses pour vos choix et un soutien pour rester attentif.



Que vous débutiez avec une ou deux habitudes ou que vous ayez déjà une longue liste de choses à suivre, HabitBoard ne limite pas les types d'habitudes que vous pouvez suivre. La version gratuite permet de suivre 3 habitudes, tandis que la version Pro prend en charge un nombre illimité d'habitudes. Télécharger l'app gratuite HabitBoard





Promotions iOS :

Andor (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.4, 396 Mo, iOS 10.0, USM) passe de 6,99 € à 3,99 €. Défendez le château du Roi en tant que Guerrier, Magicienne, Nain ou Archère. Surmontez des épreuves difficiles, vainquez des adversaires déterminés et protégez le territoire contre un sombre secret.



Ce RPG est fantastique grâce à une histoire captivante, donnant plus de contexte à chaque quête accomplie, mais aussi par des graphismes de qualité. Le plateau de jeu prend vie par des pièces animées et des actions illimitées. Les stratèges et les amateurs de fantaisie adoreront la complexité de ce jeu ; vous serez toujours en train de réfléchir et de comploter pour remporter la victoire. Télécharger Andor à 3,99 €





Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.1.1, 490 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 0,99 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer Evoland 2 !



Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Télécharger Evoland 2 à 0,99 €





A Normal Lost Phone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 104 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) passe de 4,49 € à 0,99 €. A Normal Lost Phone est un jeu dans lequel on explore la vie intime d'une personne dont on vient de trouver le téléphone. Le jeu prend la forme d'une enquête narrative : on est amené à fouiller les messages, photos et applications du téléphone, afin d'en apprendre plus sur la personne à qui il appartenait. Faites attention, tout peut être un indice déterminant ! Télécharger A Normal Lost Phone à 0,99 €





Rush Rally 3 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.155, 275 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Rush Rally 3 est la simulation de rallye la plus authentique et réaliste qui soit pour votre mobile, un véritable hommage à des titres comme Colin McRae.



Participez à des courses en 60 IPS, que ce soit de nuit, de jour, sous la pluie ou la neige ! Sur plus de 72 nouveaux parcours composé de nouvelles surfaces comme la neige, le gravier, le bitume ou la terre battue ! Utilisez l’un des meilleurs bolides à modèle dynamique jamais vus, qui sera déformé et subira des dégâts, dans un jeu bénéficiant de 15 années d’expérience. Les + : L'un des plus beaux jeux du genre

Un gameplay très technique Télécharger Rush Rally 3 à 1,99 €