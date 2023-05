Bons plans iOS : Photo Of Clarity, Go Rally et Talisman: Digital Edition

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Photo Of Clarity, Go Rally et Talisman: Digital Edition. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Roterra (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 359 Mo, iOS 11.0, Dig-It Games) passe de 2,99 € à gratuit. Utilisez votre tactile pour guider Princesse Angelica à travers 80 énigmes créées par des humains et la conduire jusqu'à la sortie. Roterra se déroule dans un monde magique où la notion de "haut" est relative, et il offre une expérience de jeu unique que vous n'avez jamais vue auparavant (avec un style à la Minecraft). Dans ce royaume de cubes, vous devrez parfois renverser le monde pour progresser, en transformant les arbres en chemins et les murs en escaliers, dévoilant ainsi de nouvelles voies à chaque tournant. Prenez le temps de planifier chacun de vos mouvements, car dans ce monde où votre perception sera mise à l'épreuve, les apparences sont souvent trompeuses et le chemin le plus évident n'est pas toujours le bon.



Télécharger le jeu gratuit Roterra





Hello Rocket (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1, 56 Mo, iOS 11.0, SoftwareByEugene) passe de 4,99 € à gratuit. Vous cherchez un jeu addictif avec des heures de jeu et des démolitions hilarantes basées sur la physique ? Voici Hello Rocket !



Relevez le défi avec 72 niveaux de tours qui s'écroulent, de bombes qui explosent, d'orbes qui roulent et d'adorables petits méchants à percuter et à renverser. Et grâce aux classements du Game Center, vous pouvez comparer vos meilleurs scores avec ceux des joueurs du monde entier.



La version est désormais gratuite avec les premiers niveaux offerts. Télécharger le jeu gratuit Hello Rocket





Talisman: Digital Edition (Jeu, Jeux de société / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v34.01, 153 Mo, iOS 9.0, Nomad Games) passe de 1,99 € à gratuit. Talisman: Digital Edition est une adaptation numérique du jeu de plateau classique d'aventure/fantastique, conçu pour être joué par 1 à 6 joueurs. Cette version, sous licence officielle de Games Workshop, suit les règles de la quatrième édition révisée. Dans Talisman, vous vous lancez dans une quête périlleuse pour atteindre le trésor ultime, la Couronne de Commandement. Vous avez le choix parmi 14 personnages uniques tels que le Guerrier, l'Assassin, le Voleur et le Sorcier, et vous vous engagez dans une course contre vos adversaires à travers un royaume dangereux. Chaque personnage possède ses propres forces, faiblesses et pouvoirs spéciaux. Pour remporter la partie, vous devez voyager jusqu'au cœur du pays pour trouver la Couronne de Commandement, puis utiliser sa magie antique pour lancer un sort puissant qui assujettira tous vos adversaires. Télécharger le jeu gratuit Talisman: Digital Edition





Applications gratuites iOS :

Photo Of Clarity (App, iPhone, v1.7.0, 46 Mo, iOS 15.0, 俊 钱) passe de 1,99 € à gratuit. "Photo Of Clarity" est une app spécialisée dans l'amélioration des photos en utilisant des technologies d'intelligence artificielle avancées pour rendre les photos plus nettes et lumineuses. L'entreprise excelle dans le traitement des photos de portraits ou de paysages anciens, tachés, endommagés, de basse résolution ou flous. Si vous avez raté un cliché, tout n'est pas perdu ! Télécharger l'app gratuite Photo Of Clarity





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2023.23, 40 Mo, iOS 15.0, Evgeny Cherpak) passe de 7,99 € à gratuit. Vous voulez contrôler votre Mac sans bouger de votre chaise ? Utilisez Remote Pro pour transformer votre iPhone ou iPad en un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous. Si vous utilisez AirPlay et une Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez alors votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau Wi-Fi. Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Promotions iOS :

Fury of Dracula (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.1.0, 414 Mo, iOS 13.0, Nomad Games) passe de 5,49 € à 2,99 €. Cette adaptation est basée sur la quatrième version du célèbre jeu de plateau et vous permet d'explorer virtuellement une aventure d'horreur gothique. L'accent est mis sur les mouvements cachés et le travail d'équipe, où les chasseurs doivent coordonner leurs actions pour piéger Dracula, créé par Bram Stoker à la fin du 19 ème siècle et inspiré par un comte roumain du 15 ème siècle. Les joueurs se déplacent à tour de rôle à travers l'Europe, tandis que Dracula se déplace en secret, augmentant ainsi son influence. Dracula dispose d'une variété de stratagèmes et de pièges pour tromper et échapper aux chasseurs, mais ces derniers disposent également de nombreux outils pour contrecarrer ses plans.



Doté d'un système de combat basé sur des cartes qui récompense les choix bluffants et tactiques, Fury of Dracula ne propose pas deux affrontements identiques. Télécharger Fury of Dracula à 2,99 €





Codepoint (App, iPhone / iPad, v1.6.1, 28 Mo, iOS 16.2, IXEAU) passe de 2,99 € à 0,99 €. Plus de 70 000 Unicodes dans votre poche. Recherchez les Unicodes, les glyphes, les symboles SF et les Emojis en un clin d'œil. Codepoint vous aide à trouver les caractères exacts dont vous avez besoin et vous aide à découvrir de nouveaux glyphes. Exportez-les sous forme de symboles, chaînes de caractères, hexadécimales, entités HTML ou même code Swift. Sauvegardez vos favoris dans iCloud. Mémorisez vos symboles fréquemment utilisés. Codepoint est conçu pour vous, un professionnel créatif et ambitieux. Télécharger Codepoint à 0,99 €





Down in Bermuda (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7.0, 448 Mo, iOS 13.0, Yak & co) passe de 6,99 € à 1,99 €. Down in Bermuda est une aventure loufoque et truffée d'énigmes à résoudre et de mystères à percer. Milton, un aviateur intrépide, se retrouve coincé dans une bulle temporelle en plein cœur des Bermudes et il a besoin de toi pour s'échapper. Un jeu magnifique avec des codes à déchiffrer, des énigmes à résoudre, des orbes magiques à ramasser et plus encore pour tenter d'échapper aux six îles ! Télécharger Down in Bermuda à 1,99 €





Go Rally (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v2.0.8, 195 Mo, iOS 13.0, Inputwish) passe de 6,99 € à 0,99 €. Avec beaucoup de pistes, de voitures, un mode carrière, des défis multijoueurs dans le temps et un créateur de pistes génial, Go Rally est une petite merveille malgré un budget restreint ! Et, avec la fonctionnalité de lecture croisée, vous pouvez profiter de Go Rally sur iPhone, iPad et Apple TV. Il est également possible de créer : ajoutez des collines, des ponts, des points de contrôle, des bannières au bord de la piste, des maisons et des terrains - créez le circuit de vos rêves, puis partagez-le en ligne et défiez vos amis et le monde pour battre votre temps. Télécharger Go Rally à 0,99 €