Bons plans iOS : Muse Dash, Safety Photo+Video, Desktop Calculator et CampNight

Jeux gratuits iOS :

Eastern Market Murder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.5, 282 Mo, iOS 12.0, E.T RAMSAY & A.Y YONG) passe de 3,99 € à gratuit. Remontez le temps pour résoudre un vrai crime !



Plongez dans un monde de diseurs de bonne aventure et de phrénologues dans cette histoire tordue de meurtre et de folie. Quand tout n'est pas comme il semble, pouvez-vous comment cela se termine?



Vous explorerez les scènes de crime, interrogerez les témoins et examinerez les preuves pour déjouer le meurtrier et réclamer justice pour la famille de la victime. Télécharger le jeu gratuit Eastern Market Murder





Dirt Trackin 2 (Jeu, Course, iPhone / iPad, v3.0.7, 311 Mo, iOS 15.1, BENNETT RACING SIMULATIONS, LL...) passe de 3,99 € à gratuit. Dirt Trackin 2 reproduit l'excitation du sport automobile avec des éléments hérités du jeu original et des nouveautés, incluant un week-end de course complet avec des essais chronométrés, des courses de qualification et des finales, ainsi que la possibilité de personnaliser parmi cinq modèles de voitures. Le jeu propose également des rediffusions de courses, des événements de course hébergés en jeu, et une variété de pistes et de pilotes, réels et fictifs, pour une expérience immersive. Télécharger le jeu gratuit Dirt Trackin 2





Applications gratuites iOS :

Flight One E6B Computer (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Mo, iOS 16.0, Raj Jeshang) passe de 4,99 € à gratuit. Conçu pour être rapide, efficace et précis, Flight One E6B regroupe tous les calculs importants afin de faciliter la planification des vols.



Flight One E6B est utile aussi bien pour les élèves pilotes que pour les pilotes privés titulaires d'une licence.



Il comprend 44 fonctions utiles ! Télécharger l'app gratuite Flight One E6B Computer





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.12.17, 131 Mo, iOS 13.0, Sixbytes PLT) passe de 3,99 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données avec Touch ID ou Face ID. Une fonction leurre est également de la partie ! Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





Desktop Calculator (App, iPhone / iPad, v1.0.8, 15 Mo, iOS 17.0, 自力 黄) passe de 0,99 € à gratuit. Une calculatrice puissante qui vous permet de calculer sur l'écran d'accueil sans ouvrir l'application, conçue sur mesure pour iOS 17 et ses widgets interactifs !

Hautement personnalisable pour s'adapter à votre personnalité de bricoleur, avec des possibilités de créativité infinies ! Télécharger l'app gratuite Desktop Calculator





CampNight (App, iPhone, v1.3, 52 Mo, iOS 8.0, EUIHYUNG JUNG) passe de 0,99 € à gratuit. Endormez-vous plus rapidement et restez endormi plus longtemps grâce aux sons de la nature. Ces sons apaisants de la nature créeront une ambiance paisible pour vous détendre pendant votre sommeil.



Si vous fermez la porte de la tente, le son devient plus doux.

Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler la minuterie.

Si vous tapez sur l'icône du nuage, il pleut. Télécharger l'app gratuite CampNight





Perfect Pic (App, iPhone / iPad, v1.7.2, 1,2 Go, iOS 16.0, Tinkerworks Apps) passe de 5,99 € à gratuit. Une énième app pour retoucher ses photos avec des options intéressantes. Amélioration par l’IA : luminosité, netteté, etc

Suppression d'objets par l'IA

Colorisation par l'IA

Floutage par l'IA

... Télécharger l'app gratuite Perfect Pic





DayCost 2 (App, iPhone / iPad, v7.5, 128 Mo, iOS 12.0, 良峰 侯) passe de 2,99 € à gratuit. DayCost facilite le suivi de vos actifs et, grâce à la gestion du budget, il peut vous aider à surveiller vos dépenses et à les réduire !



Vous ne devez payer qu'une seule fois pour utiliser DayCost sur votre iPhone et votre iPad, et grâce à la synchronisation automatique via iCloud. Télécharger l'app gratuite DayCost 2





Promotions iOS :

Muse Dash (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.2.0, 2,8 Go, iOS 11.0, HasuHasu Co.,Ltd.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Muse Dash est la combinaison parfaite d'un jeu de parkour cool et un jeu de rythme traditionnel dans lequel vous devez enchaîner les bons mouvements pour augmenter votre score de combos... mais attention aux obstacles ! Le jeu a fait un véritable carton sur Nintendo Switch avant d'être adapté pour nos appareils mobiles ! Télécharger Muse Dash à 0,99 €





Wind Wheel (App, iPhone, v1.0, 1 Mo, iOS 16.0, Universal Queue LLC) passe de 9,99 € à 5,99 €. Naviguez sur les vastes océans avec précision et confiance grâce à Wind Wheel, un outil indispensable pour les marins et les passionnés de la mer. Plongez dans les complexités de la dynamique du vent avec facilité, vous permettant d'affiner votre cap et votre vitesse avec une précision inégalée. Télécharger Wind Wheel à 5,99 €





Color Shapes Match (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1, 21 Mo, iOS 13.0, ICI Solutions) passe de 2,99 € à 0,99 €. Color Shapes Match est un jeu hyper zen à une seule touche qui a tout ce qui faut pour vous rendre accroc.



Le gameplay est simple : appuyez sur le cercle correspondant à la forme centrale pour appeler une nouvelle forme.

Si vous faites correspondre les formes et les couleurs, vous gagnerez plus de points. Et si vous êtes assez rapide, vous obtiendrez un bonus supplémentaire :-) Télécharger Color Shapes Match à 0,99 €





Motorsport Manager Mobile 3 (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.2.0, 593 Mo, iOS 11.0, Playsport Games Ltd) passe de 4,99 € à 1,99 €. Partez de rien et montez votre propre écurie automobile en prenant toutes les décisions cruciales. Dans Motorsport Manager Mobile 3 (MMM3), développé par Playsport Games, vous endossez le rôle de gestionnaire et vous devez gérer tous les aspects de votre équipe. Cela comprend le recrutement de pilotes talentueux, l'assemblage d'une équipe compétente, le développement de votre voiture et la planification stratégique pour remporter la victoire.



En tant que manager, vous serez chargé de nombreuses responsabilités, telles que le choix des pilotes, l'ajustement des réglages de la monoplace, les investissements en recherche et développement, ainsi que la préparation aux courses en élaborant des stratégies en fonction des conditions météorologiques, des arrêts aux stands, des choix de pneus, et bien plus encore. Vous pourrez suivre la course en temps réel grâce à un nouveau moteur graphique de grande qualité et influencer son déroulement en prenant les bonnes (ou mauvaises) décisions. Télécharger Motorsport Manager Mobile 3 à 1,99 €