Bons plans iOS : Calculator Advanced, Mockup Screenshot, ChatX et Street Kart Racing

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Dungeon of the Endless: Apogee, Calculator Advanced, Mockup Screenshot, ChatX et Street Kart Racing. L'occasion d'économiser 25,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Street Kart Racing (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.7, 1,2 Go, iOS 11.0, Fat Cigar Productions Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Si vous voulez quelque chose de nouveau, d’original et d’ultra compétitif, Street Kart Racing peut vous l'apporter. Ce jeu va vous divertir pendant plus d'heures que vous ne le pensez ! Attendez-vous à ce que ce soit difficile, stimulant et enrichissant. Aucune aide, juste de la compétition.



Testé pour son authenticité par des centaines de pilotes de kart professionnels, y compris des champions mondiaux, continentaux et nationaux... Télécharger le jeu gratuit Street Kart Racing





Applications gratuites iOS :

Kipkam (App, iPhone / iPad, v2.2, 34 Mo, iOS 10.1, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 1,19 € à gratuit. Comment s'est passée votre journée? Avez-vous eu des problèmes?

Prenez une minute par jour pour un exercice de respiration profonde qui calmera votre corps et votre esprit.



Le stress survient quels que soient le lieu et l'heure de la société moderne. Lorsque vous vous sentez étouffé, lancez KipKam et essayez de respirer profondément. Télécharger l'app gratuite Kipkam





Calculator Advanced (App, iPhone / iPad, v1.4.5, 2 Mo, iOS 14.2, Mert Can Kus) passe de 0,99 € à gratuit. Calculatrice avancée : Le Fx enregistre vos formules et vous pouvez ensuite facilement faire les calculs que vous voulez en utilisant ces formules. Après avoir enregistré votre formule, vous n'avez plus qu'à entrer les valeurs à chaque fois que nécessaire.



Sinus, cosinus, tangente, cotangente, arcsinus, arccosinus, arctangente pris en charge,

arccotangente, valeur absolue, logarithme, logarithme naturel, combinaison,

permutation, factorielle...



Vous pouvez calculer la somme des éléments, nombre d'éléments, multiplier tous les nombres, médiane, somme de l'inverse des éléments par multiplication, écart type... Télécharger l'app gratuite Calculator Advanced





RGB Keyboard (App, iPhone / iPad, v2.7.0, 3 Mo, iOS 14.0, Mert Can Kus) passe de 2,49 € à gratuit. RBG Keyboard ajoute un peu de flash et d'éclat à votre clavier pour que vous puissiez écrire avec style. Il offre un éclairage de clavier animé personnalisable, une correction automatique, des suggestions et un choix de plus de 10 langues différentes.



L'application comprend un tutoriel rapide pour vous aider à la prendre en main. Parfait pour les fans de personnalisation. Télécharger l'app gratuite RGB Keyboard





Mockup Screenshot (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 99 Mo, iOS 15.0, Mert Can Kus) passe de 1,99 € à gratuit. Cette application vous permet de créer des images pour l'App Store depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.



Comprend les cadres pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Télécharger l'app gratuite Mockup Screenshot





ChatX (App, iPhone / iPad, v1.0.6, 13 Mo, iOS 15.0, ZiLi Huang) passe de 0,99 € à gratuit. ChatX est un puissant client de chat IA alimenté par le modèle GPT-3.5 et 4.0 le plus avancé. Grâce à nos serveurs API à haut débit, vous pouvez utiliser l'IA pour générer n'importe quel contenu à tout moment, n'importe où, afin d'améliorer votre efficacité au travail et dans la vie.



Plusieurs modes, plus conversations, générateurs d'images, etc. Télécharger l'app gratuite ChatX





C.H.A.D. (App, iPhone / iPad, v2.4.1, 11 Mo, iOS 10.0, Alan Valek) passe de 0,99 € à gratuit. Choquez vos messages avec 43 autocollants animés qui vous garderont Chillin' Hottubbin' and Drinkin' tout l'été ! Gardez le pH de vos conversations au bord de la piscine équilibré en envoyant des shakas, des boissons, des lunettes de soleil, des flotteurs, des mixtapes, des grignotines et plus encore ! Télécharger l'app gratuite C.H.A.D.





Promotions iOS :

Dungeon of the Endless: Apogee (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.03, 282 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 5,49 € à 1,99 €. Mélange explosif de rogue-like et de dungeon-defense, Dungeon of the Endless: Apogee est un jeu primé qui va vous en faire voir de toutes les couleurs.

Après son passage sur PC, le portage sur iOS ne déçoit pas. Certainement parmi les meilleurs jeux roguelike de l'App Store. La musique est géniale, la stratégie est profonde, le titre est extrêmement rejouable. Que demander de plus ? À la tête d'une équipe de héros, vous devez protéger le générateur de votre vaisseau qui s'est écrasé. En même temps, vous explorerez un labyrinthe en constante évolution, tout en affrontant des vagues de monstres et en relevant des défis spéciaux. Se frayer un chemin jusqu'à la sortie ne va pas être facile... Télécharger Dungeon of the Endless: Apogee à 1,99 €





Candleman (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.2.7, 1,2 Go, iOS 9.0, Ming Gao) passe de 4,99 € à 2,99 €. Bien que cette petite bougie qui ne brûle que 10 secondes, elle est déterminée à tracer son chemin dans l'obscurité pour trouver la lumière.



Candleman est un jeu original d'aventure et d'action bercé d'un scénario unique. Incarnez une petite bougie qui ne s'enflamme que quelques secondes, et défiez les énigmes des pièges de lumière et d'ombre. Partez à la recherche la lumière lointaine dans une ambiance pleine de suspens pour découvrir la morale d'une fable d'actualité... Télécharger Candleman à 2,99 €