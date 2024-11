Bons plans iOS : Deemo, HyperBowl, Roll Player et Skywall Pro

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 12 promos avec notamment Deemo, HyperBowl, Roll Player et Skywall Pro. L'occasion d'économiser 96€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.0.6, 2,7 Go, iOS 11.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à gratuit. Les créateurs du célèbre jeu de rythme Cytus, Rayark, vous présentent Deemo, un mélange unique de jeu de rythme musical et d'histoire urbaine. Il comprend des graphismes dessinés à la main, une galerie narrative et une bande-son enregistrée avec un vrai piano. Deemo est un super jeu de rythme, avec des DLC pour ceux qui veulent aller plus loin ! Télécharger le jeu gratuit Deemo





HyperBowl (Jeu, , iPhone / iPad, v5.06, 182 Mo, iOS 12.0, Technicat, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. HyperBowl, un remake du jeu de 2001, permet aux joueurs de contrôler une boule de bowling à travers des environnements fantastiques pour atteindre les quilles, avec des pistes originales et de nouvelles ajoutées. Le jeu offre des modes de jeu solo ou multijoueur local jusqu'à quatre joueurs, avec des options de contrôle intuitives via des gestes sur l'écran. De plus, il inclut un classement et des exploits via Game Center pour enrichir l'expérience de jeu. Télécharger le jeu gratuit HyperBowl





Applications gratuites iOS :

Skywall Pro (App, iPhone / iPad, v2.0.0, 40 Mo, iOS 13.0, Roxwin Vietnam Technologies Co...) passe de 2,99 € à gratuit. Skywall est votre application de fond d'écran par excellence avec des designs exclusifs et artisanaux. Téléchargez et stockez vos photos en toute sécurité dans le cloud gratuitement. Découvrez un nouveau fond d'écran chaque jour, avec un potentiel de contenu créé par les utilisateurs. L'interface de l'application est à la fois époustouflante et mise à jour quotidiennement pour un plaisir visuel renouvelé. Télécharger l'app gratuite Skywall Pro





LEDit (App, iPhone / iPad, v4.2, 9 Mo, iOS 15.0, Wessley Roche) passe de 1,99 € à gratuit. LEDit est une app qui vous permet de communiquer un message à quelqu'un qui ne peut pas vous entendre immédiatement (dans un lieu bruyant comme une discothèque ou une classe) en affichant ce message en grand sur l'écran de votre iPhone. Télécharger l'app gratuite LEDit





Promotions iOS :

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.83, 1017 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 0,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 0,99 €





Roll Player (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.2, 121 Mo, iOS 12.0, Mipmap) passe de 10,99 € à 5,99 €. Roll Player est un jeu de stratégie numérique où les joueurs lancent des dés pour développer les attributs de leur personnage de Fantasy, achètent des équipements et gagnent des compétences. Chaque joueur commence avec une classe, un alignement, et une histoire aléatoires, et doit optimiser ces éléments pour maximiser la réputation de son héros. Le jeu offre des fonctionnalités comme le multijoueur en ligne, la progression synchronisée entre appareils, plusieurs niveaux d'IA, et un mode solo avec sauvegarde des meilleurs personnages. Télécharger Roll Player à 5,99 €





SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 14,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité. SaGa Frontier Remastered est une version améliorée avec des graphismes modernisés, une interface tactile, un nouveau personnage, Fuse, et des événements inédits. Il inclut huit héros avec des histoires distinctes, des combats stratégiques, et des options pour combiner attaques et compétences. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 14,99 €





SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 1,9 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 26,99 € à 9,99 €. Dans ce nouvel opus de SaGa, l'Empire, autrefois uni contre le Firebringer, est plongé dans la rébellion après la défaite de ce dieu déchu. Les développeurs ont enrichi le jeu avec des personnages inédits, des graphismes améliorés, et de nouveaux doublages. Les joueurs peuvent suivre les histoires de quatre protagonistes, explorer librement, et participer à des combats stratégiques au tour par tour avec une grande variété d'options tactiques. Télécharger SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS à 9,99 €





Romancing SaGa 3 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 769 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 24,99 € à 6,99 €. Romancing SaGa 3, un classique RPG japonais de 1995, fait son arrivée sur mobile après avoir été disponible sur diverses autres plateformes. Cette version remasterisée présente des graphismes améliorés, un nouveau donjon, le Phantom Maze, et un mode New Game+. En outre, Square Enix a annoncé que le jeu mobile Romancing SaGa Re;universe, très populaire au Japon, sera également lancé à l'international en 2020. Télécharger Romancing SaGa 3 à 6,99 €





COLLECTION of SaGa FF LEGEND (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 219 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. En 2021, Square Enix lançait "Collection of SaGa Final Fantasy Legend" sur l'App Store et le Play Store, rendant les trois jeux Game Boy de la série accessibles sur mobile et PC. Cette collection, initialement sortie sur la console de Nintendo, a déjà été portée sur Nintendo Switch et maintenant sur iOS, Android et Steam. Les versions mobiles et PC incluent des options comme le choix de la langue (anglais ou japonais), un mode accéléré, et une personnalisation de l'interface pour une utilisation à une main. Télécharger COLLECTION of SaGa FF LEGEND à 9,99 €





Galaxy Trucker Pocket (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone, v3.6.882, 177 Mo, iOS 15.0, CGE Digital s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Galaxy Trucker, le jeu de plateau acclamé par la critique, est disponible depuis un moment sur tablettes et smartphones, où les joueurs construisent des vaisseaux spatiaux pour gagner des crédits cosmiques en évitant des dangers. Le jeu offre des modes de jeu variés, incluant des parties jusqu'à 4 joueurs, en ligne ou localement via le mode "passer-et-jouer", et propose également des parties en temps réel. Les fonctionnalités incluent des scénarios et des critiques élogieuses qui soulignent la qualité de l'adaptation numérique. Une telle aventure à ce prix, vous ne pouvez pas la manquer ! Télécharger Galaxy Trucker Pocket à 1,99 €





CHUCHEL (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.14, 728 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. CHUCHEL est un jeu d'aventure comique par les créateurs de Machinarium, Botanicula et Samorost. Rejoignez Chuchel le héros poilu et son rival Kekel dans une quête qui les confrontera à de nombreux défis et autres puzzles ! La récompense ? Un comique de situation bon enfant, des bruitages et une BO déjantés composés par le groupe DVA, ainsi que des dizaines de gags hilarants qui décrocheront un sourire même aux plus grincheux. Et puis des cerises ! Télécharger CHUCHEL à 1,99 €





Botanicula (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.23, 610 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Amanita Design, connu pour Machinarium, continue de briller avec Botanicula, un jeu au style artistique unique. Ce titre est un chef-d'œuvre en termes de qualité, d'originalité et de mise en scène, offrant aux joueurs une expérience poétique et esthétiquement plaisante. Plus qu'un jeu, une expérience unique ! Télécharger Botanicula à 1,99 €





Machinarium (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.9, 302 Mo, iOS 12.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Un superbe jeu qui met en scène un petit robot à la recherche de sa fiancée dans une ville à la limite du bidonville géant et habitée par toutes sortes de robots, le tout servi par une mécanique du style point & click. Une aventure remarquablement mise en scène. Machinarium se distingue par son absence de texte, utilisant des bulles dessinées pour les dialogues, et par son univers riche en détails, faisant de cette quête une expérience visuelle et poétique. Télécharger Machinarium à 1,99 €





Magicien Roulant (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.4, 226 Mo, iOS 11.0, BIG STORY FILMMAKING SERVICE) passe de 1,99 € à 0,99 €. Sélectionnez vos compétences et lancez 4 dés de l'assistant. Si vos dés forment la bonne combinaison, vous jetterez des sorts magiques impressionnants. Préparez-vous pour une aventure héroïque en développant votre mage puissant et en affrontant des créatures mythiques.

Idéal pour passer le temps durant des trajets en ascenseur ou en transport en commun. Pas besoin de connexion Internet. Télécharger Magicien Roulant à 0,99 €