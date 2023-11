Bons plans iOS : Spring mini for Twitter, Deemo, Pure Piano, JumJac et JumRop

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Spring mini for Twitter, Deemo, Pure Piano, JumJac et JumRop. L'occasion d'économiser 43€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Warlords Classic (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v8.27, 48 Mo, iOS 11.0, Konstantin Slichnyi) passe de 2,99 € à gratuit. Warlords Classic est un portage officiel du jeu adoré de votre enfance, joué à l'origine sur PC, Mac ou Amiga, désormais disponible sur iPad. Profitez des graphismes rétro, des cartes et des factions d'antan et revivez de bons souvenirs. Le jeu vous invite à prendre part à la conquête d'Illuria, une expérience de stratégie fantastique classique où vous pouvez mélanger jusqu'à huit joueurs humains et IA qui s'affrontent pour le contrôle de la carte. Télécharger le jeu gratuit Warlords Classic





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.0.6, 2,7 Go, iOS 11.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à gratuit. Les créateurs du célèbre jeu de rythme Cytus, Rayark, vous présentent Deemo, un mélange unique de jeu de rythme musical et d'histoire urbaine. Il comprend des graphismes dessinés à la main, une galerie narrative et une bande-son enregistrée avec un vrai piano. Deemo est un personnage mystique solitaire vivant dans un château. Une petite fille tombe du ciel, sans aucun souvenir de son identité ou de son origine. Pour l'aider à retrouver son monde, Deemo découvre que jouer du piano fait pousser un arbre sur l'instrument. Alors que Deemo s'habitue à sa compagne, il est confronté à un dilemme concernant son départ. Télécharger le jeu gratuit Deemo





Mission Motivate Ninja Edition (Jeu, , iPhone, v3.0, 147 Mo, iOS 11.0, Louis Taylor) passe de 0,99 € à gratuit. Mission Motivate est un jeu d'aventure amusant. Dans ce jeu de plateforme plutôt classique, vous devez terminer 10 niveaux en collectant des pièces et en battant les ennemis. Télécharger le jeu gratuit Mission Motivate Ninja Edition





Applications gratuites iOS :

Spring mini for Twitter (App, iPhone, v5.10.3, 62 Mo, iOS 12.2, Junyu Kuang) passe de 0,99 € à gratuit. Spring Mini est un client Twitter pour iPhone apprécié pour ses performances rapides, son design natif authentique et son interface très modulable. Cependant, il ne prend pas en charge l'iPad et le Mac, les notifications push, les raccourcis Siri et les widgets de l'écran d'accueil. Pour ces fonctionnalités, les utilisateurs sont dirigés vers "Spring for Twitter".



La barre d'onglets permet aux utilisateurs d'épingler les pages qu'ils visitent souvent, de réorganiser les onglets, de les renommer, de choisir parmi plus d'un millier d'icônes et d'afficher ou de masquer les noms et les formes des onglets.



En ce qui concerne les actions de tweet, elle offre plus de 20 options telles que répondre, retweeter, aimer, mettre en signet et traduire. Les utilisateurs peuvent également organiser ces actions et les définir en tant qu'options de balayage. Télécharger l'app gratuite Spring mini for Twitter





Permanent Marker Stickers (App, iPhone / iPad, v3.10.0, 3 Mo, iOS 16.0, Daniel Storm) passe de 0,49 € à gratuit. Marquez, occultez, censurez, caviardez, exprimez-vous et laissez une impression durable avec les autocollants marqueurs permanents pour iMessage ! Comprend plus de 70 autocollants différents que vous pouvez décoller et placer sur n'importe quel élément de vos conversations iMessage.



Pour placer un autocollant sur un message ou une photo, appuyez longuement sur l'autocollant, puis faites-le glisser et déposez-le à l'endroit voulu. Vous pouvez également faire pivoter et redimensionner les autocollants avant de les déposer en les écartant avec deux doigts. Télécharger l'app gratuite Permanent Marker Stickers





JumJac (App, iPhone, v1.2.3, 19 Mo, iOS 14.0, 晓东 林) passe de 0,99 € à gratuit. Les jumping jacks sont un exercice complet et pratique, offrant une alternative au jogging ou au vélo d'appartement pour augmenter la fréquence cardiaque. JumJac est conçu pour faciliter le suivi et la gestion de vos données d'entraînement avec un comptage automatique par l'Apple Watch.



JumJac est intégré à l'application Santé et les entraînements sont stockés dans HealthKit afin que vos séances de saut en étoile contribuent à fermer vos anneaux quotidiens. Télécharger l'app gratuite JumJac





JumRop (App, iPhone, v1.2.3, 8 Mo, iOS 14.0, 晓东 林) passe de 0,99 € à gratuit. Vous en avez assez de compter les répétitions de votre corde à sauter ? JumRop analyse vos sauts et synchronise vos données d'entraînement, les calories brûlées et les informations sur votre fréquence cardiaque directement depuis votre poignet.



JumRop est relié à l'appli Health, et vos séances de corde à sauter sont enregistrées dans HealthKit, ce qui vous aide à fermer vos cercles d'activité quotidiens. Télécharger l'app gratuite JumRop





Promotions iOS :

KORG Module Pro (App, iPhone / iPad, v4.6.1, 1,7 Go, iOS 11.0) passe de 39,99 € à 22,99 €. Les meilleurs sons, à la portée de tous avec cette application mobile de module sonore de haute qualité. Les amateurs connaissent évidemment KORG, la société qui se classe numéro un dans sa catégorie sur l'App Store en France, Italie, Canada, USA et bien plus encore !



KORG Module est une application qui contient une bibliothèque de sons professionnels. Avec seulement votre iPad/iPhone et un clavier MIDI tel que le nouveau microKEY, vous pouvez jouer des sons de clavier et de piano à queue de qualité studio n'importe où. Vous pouvez également utiliser les sons du module KORG pour l'application de production musicale KORG Gadget. Télécharger KORG Module Pro à 22,99 €





Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.51, 124 Mo, iOS 12.0, Afterburn Lukasz Spierewka) passe de 2,99 € à 1,99 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle à travers 120 niveaux.



Ce jeu est un véritable chef-d'œuvre. Les mécanismes sont simples mais captivants. La conception des niveaux et le style artistique sont magnifiques et parfaitement réalisés, et la courbe de difficulté est parfaite pour un jeu de puzzle. Vers la fin du jeu, les niveaux deviennent extrêmement difficiles, mais ne semblent jamais impossibles. Télécharger Golf Peaks à 1,99 €