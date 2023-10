Bons plans iOS : MoviePro, La princesse perdue, Visual Piano et Pixquare

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment MoviePro, La princesse perdue, Visual Piano et Pixquare. L'occasion d'économiser 37€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

La princesse perdue (Jeu, Aventure / Navigation, iPhone / iPad, v1.01, 138 Mo, iOS 11.0, Khushal Khan) passe de 0,99 € à gratuit. Pouvez-vous sauver la princesse, elle est piégée au pays des extraterrestres. Son vaisseau spatial est cassé. Trouvez-lui un pilote afin de la sauver, ainsi que la galaxie, de l'attaque de clones extraterrestres dangereux. Un titre aussi mignon que sympathique mais au gameplay ardu. Télécharger le jeu gratuit La princesse perdue





Flying Real Dragon Simulator (Jeu, Outils de développement / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 374 Mo, iOS 11.0, Ali Asghar) passe de 0,99 € à gratuit. Flying Dragon Simulator offre une expérience immersive de vol et de combat en 3D, vous permettant d'explorer un vaste environnement rempli de dragons. Dans ce jeu, débloquez divers dragons dans la boutique et vivez des aventures palpitantes avec chacun d'entre eux. Affrontez des ennemis assoiffés de sang qui possèdent également des dragons, en utilisant vos compétences de vol pour les vaincre et retrouver les œufs perdus. Assurez-vous de nourrir votre dragon pour le maintenir en vie dans l'arène du dragon. Explorez différents niveaux, collectez des œufs et survivez aux attaques des dragons ennemis pour débloquer de nouveaux niveaux.



Joli et prenant, une belle découverte ! Télécharger le jeu gratuit Flying Real Dragon Simulator





Mindcell (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 1,2 Go, iOS 10.0, Sergey Sukharev) Mindcell est un jeu d'aventure à la troisième personne situé dans un futur proche. Notre protagoniste se retrouve condamné à devenir un cobaye pour des expériences scientifiques, une situation qu'il refuse d'accepter. Dans sa quête d'une échappatoire, il doit se remémorer les événements qui l'ont mené jusqu'ici.



Malheureusement, les poursuivants du protagoniste ne lui laisseront aucun répit, quel que soit l'endroit où il se trouve. Une confrontation inévitable se profile à l'horizon. Tout au long de l'histoire, vous accompagnerez le personnage principal dans sa quête, cherchant à découvrir les motivations de ses poursuivants et à déterminer qui est réellement de son côté. Télécharger Mindcell à 0,99 €





Applications gratuites iOS :

aTimeLogger 2 (App, iPhone / iPad, v1.6.37, 97 Mo, iOS 12.0, BGCI) passe de 4,99 € à gratuit. aTimeLogger 2 est une application pratique pour le suivi des activités quotidiennes. En investissant quelques minutes par jour, elle offre des statistiques détaillées sous forme de diagrammes et de graphiques, permettant ainsi de mieux gérer le temps. Adaptée aux personnes occupées, aux sportifs méticuleux et aux parents soucieux de la routine de leurs enfants, cette application est idéale pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur emploi du temps et à mieux répartir leurs activités quotidiennes. Télécharger l'app gratuite aTimeLogger 2





MoviePro (App, iPhone / iPad, v8.8, 57 Mo, iOS 14.0, Deepak Sharma) passe de 0,99 € à gratuit. MoviePro est une application puissante d'enregistrement vidéo, conçue pour libérer tout le potentiel des caméras iOS. Ses nombreuses fonctionnalités incluent l'enregistrement vidéo et timelapse, la fonction pause/reprise, l'enregistrement multi-caméras (appareils compatibles), la prise en charge de la fonction Center Stage pour l'iPad 2021 et les modèles ultérieurs, l'effet portrait avec la caméra frontale, le mode HDR et l'enregistrement ProRes pour l'iPhone 13 Pro et les modèles ultérieurs. L'application offre des flux vidéo propres via HDMI/AirPlay, des capacités de contrôle à distance à partir d'un autre appareil iOS (nécessite l'application Remote) et le contrôle de l'Apple Watch. En outre, MoviePro permet aux utilisateurs de contrôler la vitesse du zoom et offre un zoom jusqu'à 20x, offrant ainsi aux cinéastes un outil polyvalent et complet pour leurs besoins en matière de production vidéo. Télécharger l'app gratuite MoviePro





Visual Piano (App, iPhone / iPad, v1.2, 271 Mo, iOS 14.0, Ronny Weidemann) passe de 2,99 € à gratuit. Jouez n'importe où sur votre propre piano à queue et écoutez la splendide musique de Frédéric Chopin, Mozart, Beethoven et bien d'autres. Apprenez à lire des partitions et à utiliser votre propre clavier midi. Découvrez le piano dans une nouvelle dimension grâce à cette app gratuite !



Son de piano réaliste, pédales disponibles, gaucher / droitier, etc. Télécharger l'app gratuite Visual Piano





Pixquare (App, iPhone / iPad, v2.0.2, 26 Mo, iOS 16.0, Son Nguyen) passe de 9,99 € à gratuit. Pixquare est certainement la meilleure application de pixel art pour tous ceux qui aiment dessiner sur iPad et iPhone. Les artistes, illustrateurs et développeurs de jeux adorent Pixquare pour son interface utilisateur simple, son flux de travail simple et ses fonctionnalités avancées pour la création de pixel art. Les fans de Resprite sont d'ailleurs passés à Pixquare.



Pixquare vous aide à créer des œuvres d'art 8 bits, des GIF, des sprites 2D, des illustrations isométriques et des animations pour vos œuvres et vos jeux sur les appareils Apple. Mieux, un mode gaucher permet à tous d'en profiter au maximum.



Attention, l'app est désormais gratuite pendant une durée limitée, mais un in-app permet de tout débloquer. Télécharger l'app gratuite Pixquare





Promotions iOS :

Absolute Drift (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.11, 390 Mo, iOS 7.0, Noodlecake) passe de 3,49 € à 0,99 €. Dans Absolute Drift, vous devez évidemment maîtriser l'art du drift. Entraînez-vous en parcours libre et participez à des événements de drift dans Driftkhana et Drift de montagne.



Avec son design à la Mirror Edge et son gameplay ultra-précis, Absolute Drift est un super titre avec des circuits variés et souvent coriaces. Télécharger Absolute Drift à 0,99 €





Summer Catchers (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.5.2, 614 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 4,49 € à 0,99 €. Un jeu d'arcade unique qui mélange course, histoire, rythme et casse-têtes !



Prends la route vers l'aventure de ta vie dans Summer Catchers. Au volant de ta voiture en bois, tu dois voyager vers des terres lointaines et mystérieuses, remplies de créatures étranges et de courses excitantes, dans le but de profiter à fond de l'été. Tu rencontreras peut-être même de nouveaux amis et dénicheras quelques secrets, comme dans la vraie vie. Télécharger Summer Catchers à 0,99 €





Descenders (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.6, 2,5 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 11,99 € à 3,99 €. Descenders est un jeu de descente VTT haletant avec génération procédurale du terrain, et où les erreurs ont de réelles conséquences. Un superbe jeu qui écrase la concurrence grâce à un gameplay savamment travaillé, mais aussi pour son ambiance immersive.



Si le moteur graphique n'est pas spécialement impressionnant, Descenders arrive à nous captiver avec les sensations qu'il offre dès les premiers instants. Mieux, après avoir compris comment réaliser des figures, Descenders n'est pas loin de se transformer en un Tony Hawk avec des combos au timing impeccable qui vous donneront des points. Les fans de descentes peuvent le télécharger sans risque ! Télécharger Descenders à 3,99 €