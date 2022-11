Bons plans iOS : SARCOPH, Chess Ace, Mini-jeux Monsterz et Neo Noir for Safari

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 6 promos avec notamment SARCOPH, Chess Ace, Mini-jeux Monsterz et Neo Noir for Safari. L'occasion d'économiser 44,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

SARCOPH (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v2.5, 193 Mo, iOS 12.0, David Turkiewicz) passe de 1,09 € à gratuit. Le monstre SARCOPH est de retour dans une nouvelle perspective d'action et d'horreur !



Vous êtes piégé dans un étage secret d'un bâtiment abandonné.

Trouvez et récupérez les 5 idoles pour les ramener à l'ascenseur.

L'occupant garde les idoles et va essayer de vous arrêter.

Cachez-vous et utilisez vos outils pour survivre.



Les graphismes sont plutôt bons, le son est excellent. Il n'y a pas vraiment d'instructions mais on s'y retrouve assez vite. C'est définitivement une expérience amusante qui pourrait vous faire rire, ou vous faire sauter si vous portez des écouteurs ! Télécharger le jeu gratuit SARCOPH





Chess Ace (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.0, 117 Mo, iOS 9.0, MYTHICOWL SP Z O O) passe de 2,49 € à gratuit. Chess Ace est un jeu de puzzle unique, comblant le fossé qui sépare deux jeux classiques - les échecs et les cartes. Planifiez vos coups et distribuez les cartes pour battre tous les trèfles sur un échiquier 5x5 !



Testez vos compétences aux échecs sur un ensemble de puzzles difficiles mais résolubles. Chaque niveau a été conçu pour enrichir votre expérience Télécharger le jeu gratuit Chess Ace





Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.10, 153 Mo, iOS 15.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments.



De jolis graphismes, amusants à prendre en main et à jouer, voici de quoi se divertir sans stress à tout moment. Télécharger le jeu gratuit Mini-jeux Monsterz





Le livre enchanté (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.2, 192 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 4,99 € à gratuit. Encore un point & click de grande qualité dans lequel vous aurez le privilège de vivre une aventure vous emmenant à la découverte de trois livres magiques. Une amulette vous permettant de vous transporter au sein de ces derniers, dans la quête de trouve le dernier et 4ème livre.



Un jeu rempli d'énigmes et casse-tête pour le plus grand bonheur des fans du genre, un titre que l'on peut par exemple faire avec ses enfants.



Les + : Le scénario

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Le livre enchanté





Applications gratuites iOS :

Combo Picture Widget (App, iPhone / iPad, v2.0.0, 28 Mo, iOS 14.0, Shourob Datta) passe de 1,99 € à gratuit. Combo Widget vous permet d'organiser votre écran d'accueil en utilisant des objets de la vie quotidienne. Normalement, les widgets représentent des éléments uniques, mais cette app permet d'ajouter le calendrier, la batterie, le rappel / horloge, les notes, et autre dans un seul widget.



Pratique et esthétique, voilà un bon utilitaire pour les amateurs de personnalisation. Télécharger l'app gratuite Combo Picture Widget





WatchApp for Instagram (App, iPhone / iPad, v4.6, 42 Mo, iOS 13.0, Oliver Mason) passe de 3,49 € à gratuit. WatchApp for Instagram offre de multiples outils utiles aux utilisateurs d'Instagram.



Elle améliore vos capacités sur Instagram et vous permet de faire beaucoup plus avec Instagram, par exemple : Voir votre flux Instagram.

Contrôler la vitesse de n'importe quelle story.

Reposter n'importe quelle photo ou vidéo.

Suggestions de tags pour vos posts.

Diviser la photo en plusieurs mises en page.

Éditeur de photos pour améliorer vos photos.

Watch App : lisez les dernières nouvelles depuis votre montre. Télécharger l'app gratuite WatchApp for Instagram





Tik Watch (App, iPhone / iPad, v3.2, 24 Mo, iOS 14.0, Oliver Mason) passe de 5,99 € à gratuit. Tik Watch est une application indispensable pour tout créateur ou consommateur de TikTok.



Pour les créateurs : Éditeur vidéo : Editez vos vidéos avec des outils d'édition avancés, cela leur donnera un aspect professionnel.

Générateur de hashtags : suggestions de tags pour vos posts. Cette fonctionnalité vous aidera à booster vos vidéos et à toucher un public plus large.

Widget Followers : suivez le nombre de vos followers depuis l'écran d'accueil.

Pour les consommateurs : Accélérez ou ralentissez la vidéo que vous regardez.

Défilement automatique des vidéos : passe automatiquement à la vidéo suivante après la fin de la précédente. Cela permet de gagner du temps.

PIP : vous permet de regarder des vidéos en arrière-plan. C'est idéal pour le multitâche.

Vidéos favorites : marquez vos vidéos préférées comme favorites et regardez-les plus tard. Télécharger l'app gratuite Tik Watch





Memorize Pi - 3.14π (App, iPhone / iPad, v7.05, 52 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) Pi est constant, il est représenté par la lettre grecque π. La valeur numérique de π est 3,1415926........



Pi est un nombre irrationnel en série infinie.



D'après wikipedia :

La piphilologie est la pratique de la mémorisation d'un grand nombre de chiffres de π, et les records mondiaux sont conservés par le Guinness World Records. Le record de mémorisation des chiffres de π, certifié par le Guinness World Records, est de 70 000 chiffres, récités en Inde par Rajveer Meena en 9 heures et 27 minutes le 21 mars 2015.



Cette application est un outil pour vous aider à mémoriser les chiffres de Pi, nous offrons le premier 1 million (1000000) de chiffres de Pi.

C'est le seul outil dont vous avez besoin pour apprendre Pi. Télécharger l'app gratuite Memorize Pi - 3.14π





Promotions iOS :

Interloper (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.602, 174 Mo, iOS 13.0, Mathew Purchase) passe de 6,99 € à 2,49 €. Sorti en 2020, le jeu de tir spatial intense Interloper a reçu un bon accueil sur iOS. Très joliment réalisé, le titre de Mathew Purchase est prometteur.



Inspiré des classiques comme X-Wing vs. Tie Fighter et Wing Commander, Interloper propose une vue cockpit mais avec une bonne dose de modernité.



Comme dans tout bon jeu de tir spatial, il faudra à la fois éviter les asteroids et les attaques ennemis tout en répondant par des tirs nourris. Mais ici il faut aussi jouer contre la montre.



Si vous réussissez, vous aurez le droit à une nouvelle zone, avec un nouveau temps à tenir et des ennemis toujours plus nombreux et forts. À chaque étape, vous pouvez choisir d'arrêter, mais de garder les objets que vous avez remportés pour votre vaisseau ou alors continuer pour empocher encore plus de bonus et prendre le risque de tout perdre. Télécharger Interloper à 2,49 €





Summer Catchers (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.5.2, 614 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 4,49 € à 1,19 €. Prends la route vers l'aventure de ta vie dans Summer Catchers. Au volant de ta voiture en bois, tu dois voyager vers des terres lointaines et mystérieuses, remplies de créatures étranges et de courses excitantes, dans le but de profiter à fond de l'été.



Mais ce périple ne sera pas facile. Que ce soit dans des forêts sinistres, des marais sombres, d'immenses vallées ou des villes souterraines, tu feras face à des obstacles et des situations hors du commun. Ton sac de voyage bien rempli te permettra d'explorer ces terres inconnues. Tu rencontreras peut-être même de nouveaux amis et dénicheras quelques secrets, comme dans la vraie vie. Télécharger Summer Catchers à 1,19 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.37, 233 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) passe de 5,49 € à 3,49 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !



On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 3,49 €





Alter Ego Complex (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v1.3.1, 187 Mo, iOS 10.0, Caramel Column Inc.) passe de 7,99 € à 5,99 €. Cette histoire est pour ceux qui ont joué à ALTER EGO, ceux qui veulent rêver avec Es, ceux qui n'ont pas rendu visite à Es dernièrement.



Comment ça marche ? Sélectionnez sur l'étagère un livre qui vous intéresse.

Lisez les livres en tapant sur les chuchotements.

Sélectionne des livres d'images pour jouer à des mini-jeux simples. Une expérience unique, en anglais. Télécharger Alter Ego Complex à 5,99 €





Xynthesizr (App, iPhone, v1.6.5, 14 Mo, iOS 9.0, Yuri Turov) passe de 7,99 € à 3,49 €. Xynthesizr est un séquenceur matriciel/synthétiseur monotimbral rationalisé mais capable de 32 étapes avec des fonctions génératives et MIDI.



Il y a tellement de façons de façonner, et de remodeler constamment, votre son... Il y a beaucoup à faire ici, sans oublier que l'interface est très agréable. Télécharger Xynthesizr à 3,49 €