Bons plans iOS : JUMANJI La Malédiction Revient, Not Chess, Duotone+

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment JUMANJI La Malédiction Revient, Not Chess, Duotone+. L'occasion d'économiser 30€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,99 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade Télécharger le jeu gratuit Jumpy Wheels!





Not Chess (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.41, 31 Mo, iOS 9.0, Tepes Ovidiu) passe de 3,99 € à gratuit. Not Chess n'est pas PAS un jeu d'échecs mais bel et bien un puzzle avec quelques règles d'échecs simples et quelques ingrédients spéciaux pour le rendre amusant et stimulant pour tout le monde.



Voici la règle du jeu : vous commencez avec une seule pièce. Sur tout le plateau, il y a quelques pièces d'échecs stratégiquement placées. Lorsque vous prenez une pièce d'échecs, vous devenez cette pièce et héritez de ses capacités. Le niveau est terminé lorsque vous récupérez la pièce de monnaie (à ne pas confondre avec les autres).



Télécharger le jeu gratuit Not Chess





Applications gratuites iOS :

Asketch (App, iPhone / iPad, v3.2.2, 12 Mo, iOS 12.1, Andrew Kern) passe de 2,99 € à gratuit. Un outil simplissime pour les dessinateurs en herbe qui cherche une feuille blanche virtuelle avec des outils puissants comme la personnalisation des pinceaux qui peuvent être calibrés comme vous le voulez (graisse, largeur, etc).



Evidemment, les dessins sont en vectoriels et ne souffrent d'aucune pixelisation quand on zoom...



Les + : Simple à prendre en main

Puissant

20 niveaux d'historique pour revenir en arrière Télécharger l'app gratuite Asketch





HarrisCamera (App, iPhone, v3.0.4, 104 Mo, iOS 12.0, Shota Nakagami) passe de 4,99 € à gratuit. HarrisCamera pour iPhone est une application d'appareil photo qui crée un «effet d'obturation Harris» sur votre iPhone.



HarrisCamera est une application photo unique. C'est la seule application que je connaisse dans l'App Store pour recréer l'effet d'obturateur Harris, un effet photo analogique classique obtenu en prenant plusieurs expositions à travers plusieurs filtres colorés.



Les + : De nombreux effets

Les rendus sont tops Télécharger l'app gratuite HarrisCamera





FoodyLife (App, iPhone, v1.0.11, 57 Mo, iOS 10.0, Hau-Ben Shih) passe de 4,99 € à gratuit. Avec FoodyLife, vous pourrez explorer visuellement vos habitudes alimentaires et améliorer vos habitudes alimentaires. Pas de calories et pas de chiffres dans l'application!



Les + : La beauté de l'application Télécharger l'app gratuite FoodyLife





iShrug (App, iPhone / iPad, v2.0.3, 38 Mo, iOS 11.4, Pavel Dubov) passe de 0,99 € à gratuit.

Surprenez vos amis avec des emojis de texte originaux ! Plutôt que des smileys, pourquoi ne pas plutôt jouer avec les différents caractères pour épater la galerie ?



iShrug c'est une grande collection comprend ce genre de stickers :

¯\_(ツ)_/¯

=^・ェ・^=

ヾ(-_- )ゞ



Cela fonctionne directement dans iMessage !



Les + : Original

Parfois énigmatique Télécharger l'app gratuite iShrug





Duotone+ (App, iPhone, v2.0.12, 54 Mo, iOS 11.0, Shota Nakagami) passe de 3,99 € à gratuit. Duotone est une méthode d'édition et de retouche de photos qui utilise deux couleurs pour exprimer vos photos : la couleur de base et la couleur de mise en évidence... Duotone donne à vos photos un aspect percutant, élégant et pop.



Dans le traitement Duotone, il est important de choisir deux couleurs, ce qui peut faire une énorme différence dans l'apparence d'une photo, et chaque filtre Duotone+ est ajusté de façon répétée pour avoir l'air beau, en se référant au schéma de couleurs d'un travail typique de Duotone.



Les + : De nombreux réglages Télécharger l'app gratuite Duotone+





Promotions iOS :

Fait – The Machine (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 112 Mo, iOS 10.0, Maksym Alokhov) passe de 2,99 € à 0,99 €. Fait - The Machine est un jeu de plateforme d'action-aventure atmosphérique qui se déroule dans les ruines d'une civilisation de machines abandonnées.



Le joueur contrôle une créature à fourrure nommée Fait, qui, après s'être réveillée d'un profond sommeil dans une capsule temporelle, tente de découvrir le secret de son origine et de comprendre ce qui s'est exactement passé dans ce monde abandonné.



Sur son chemin, il découvre un grand nombre d'obstacles uniques et tente d'insuffler de la vie au monde qui l'entoure. Mais tout le monde est-il d'accord avec cela ?



Les + : L'atmosphère

Les graphismes Télécharger Fait – The Machine à 0,99 €





Card Hog (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.5, 36 Mo, iOS 9.0, Aurimas Garuolis) passe de 1,99 € à 0,99 €. Card Hog a été lancé dans Steam Early Access en juin de l'année dernière et propose un dungeon crawler où les cartes elles-mêmes sont le donjon. Il comporte plusieurs personnages jouables qui ont chacun leurs propres jeux de cartes et capacités spéciales. Bien que Card Hog soit en grande partie une affaire sans fin pour un seul joueur, des modes et des fonctionnalités supplémentaires comme le multijoueur sont prévus pour le jeu. L'itération mobile semble être une expérience plus rationalisée que la version PC, et vous pouvez la voir en action dans la bande-annonce ci-dessus.



Au départ, vous choisissez votre héros cochon et puis vous commencez à explorer des donjons pleins d'ennemis, de pièges et de trésors. Découvrez des armes, des compétences magiques, diverses combinaisons de cartes et utilisez-les contre des ennemis de plus en plus dangereux ou des boss coriaces.



Au cours de ce voyage, vous trouverez également des villes et des zones avec des personnages amicaux offrant des moyens d'améliorer votre jeu de cartes avec de nouvelles armes, compétences et autres.



Télécharger Card Hog à 0,99 €