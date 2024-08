Bons plans iOS : DayCalc Pro, Search Ninja for Safari, Pascals Wager et Beat Watcher

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites et 7 promos avec notamment DayCalc Pro, Search Ninja for Safari, Pascals Wager et Beat Watcher. L'occasion d'économiser 29€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Search Ninja for Safari (App, iPhone / iPad, v1.4, 22 Mo, iOS 16.0, Ameen Mody) passe de 0,99 € à gratuit. Changez votre façon de naviguer ! Gagnez du temps, soyez plus efficace et améliorez votre expérience de navigation dans Safari.



Search Ninja est une extension Safari qui a été conçue pour vous permettre de passer facilement d'un moteur de recherche à l'autre en faisant précéder vos requêtes d'un « indice ». Search Ninja se charge du reste. Télécharger l'app gratuite Search Ninja for Safari





DayCalc Pro (App, iPhone / iPad, v10.8, 85 Mo, iOS 13.0, 良峰 侯) passe de 0,99 € à gratuit. DayCalc est une calculatrice et un convertisseur d'unités faciles à utiliser et joliment réalisés, très proche de celle d'Apple, comprenant une calculatrice standard, scientifique et les fractions. Très bien notée, elle remplacera aisément la calculatrice de base sur votre iPhone et Apple Watch, et viendra combler le vide sur iPad, notamment grâce à son historique, son mode double et plus encore ! Télécharger l'app gratuite DayCalc Pro





MapSwitch - Mapper for Safari (App, iPhone / iPad, v3.7, 20 Mo, iOS 16.0, Ameen Mody) passe de 0,99 € à gratuit. MapSwitch redirige automatiquement les liens Google Map vers Apple Maps lorsque vous utilisez Safari - conçu dès le départ dans le but de créer une expérience transparente dans votre navigation Safari. MapSwitch fonctionne sur n'importe quel site web, surfez librement sur Internet et MapSwitch continuera à opérer sa magie et à convertir automatiquement tous les liens Google Maps en Apple Maps. Télécharger l'app gratuite MapSwitch - Mapper for Safari





Beat Watcher (App, iPhone, v2024.2, 9 Mo, iOS 15.2, Ganotis Holdings, Inc.) passe de 6,99 € à gratuit. Cette application simple est conçue pour faire une chose bien : vous alerter lorsque votre fréquence cardiaque passe au-dessus et en dessous d'un seuil de BPM que vous avez défini.



Beat Watcher s'intègre à l'application Santé pour lire votre fréquence cardiaque.



Utilisez cette application pour être à l'écoute de votre corps. Nécessite une Apple Watch. Télécharger l'app gratuite Beat Watcher





Promotions iOS :

Overwinter Survival (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone, v2.0, 54 Mo, iOS 13.0, Fatih Beceren) passe de 1,99 € à 0,99 €. Overwinter Survival est un jeu de survie à base de cartes dans lequel vous êtes bloqué sur les glaciers du Groenland.



Le froid et la solitude s'emparent de vous après que votre avion soit tombé en panne pour une raison inconnue, vous laissant écrasé sur les glaciers du Groenland et cherchant refuge dans une cabane voisine. Vous devez maintenant chasser, fabriquer des outils et des objets et alimenter votre poêle pour survivre dans le froid.



Dans Overwinter Survival, vous devez utiliser les cartes que vous recevez pour rester en vie. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte par tour. Avec Dame Chance à la barre, les parties ne se ressemblent pas. Télécharger Overwinter Survival à 0,99 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v5.8.10, 201 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Accessibilité, humour et profondeur stratégique sont évidemment au rendez-vous. Il s'agit du troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour. Télécharger Kingdom Rush Origins à 0,99 €





Castle of White Night (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 89 Mo, iOS 12.0, Game Stew) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dans ce jeu, vous incarnez un aventurier chargé de vaincre 100 âmes tordues pour lever la malédiction qui pèse sur un château, en naviguant dans cinq labyrinthes vastes et complexes. Le jeu mélange des éléments de survie et de RPG, propose des combats en temps réel et inclut une variété de systèmes tels que la cartographie automatique, des capacités spécifiques au personnage, de l'artisanat à partir de matériaux collectés, la chasse au trésor et des rencontres avec plus de 50 types d'ennemis. Télécharger Castle of White Night à 1,99 €





Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.83, 1017 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 4,99 €





Pocket Academy (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.19, 249 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 1,99 €. Pocket Academy propose un jeu de gestion d'université où il faudra gérer de jeunes étudiants ambitieux, parfois amoureux avec leurs besoins et leurs humeurs.



Comme souvent avec le studio nippon, le gameplay est très efficace et la durée de vie énorme. Il faudra par contre parler un minimum anglais. Télécharger Pocket Academy à 1,99 €





Pascals Wager (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.11.6, 2,8 Go, iOS 9.0, Giant Network) passe de 6,99 € à 3,99 €. Pascal's Wager est un jeu d'action-RPG se déroulant dans un univers fantastique ténébreux. Avec ses graphismes d'une qualité exceptionnelle, le titre offre une expérience visuelle de premier plan sur nos mobiles. Dans ce jeu, le monde est enveloppé d'un voile obscur. La lumière y est rare et mystérieuse. Ses habitants perdent la raison, sans que personne ne sache pourquoi. Vivez une histoire captivante en incarnant différents personnages avec lesquels vous découvrirez diverses zones cachées de la carte. En chemin, vous ferez face à des ennemis surnaturels et à des boss titanesques, mais surtout à la mort et à la vérité. Compatible avec les écrans 120 Hz des iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro et autre iPad Pro. Télécharger Pascals Wager à 3,99 €