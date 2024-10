Bons plans iOS : Tayasui Memopad, Le Héros du Royaume II, Sleepin Guy et Lichtspeer

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 10 promos avec notamment Tayasui Memopad, Le Héros du Royaume II, Sleepin Guy et Lichtspeer. L'occasion d'économiser 67€ ! La plupart des jeux ont été présentés à leur sortie comme l'excellent Sleepin Guy.



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Le Héros du Royaume II (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.9, 479 Mo, iOS 13.0, Lonely Troops) passe de 7,99 € à gratuit. Partez à l’aventure pour sauver votre sœur et vaincre des pirates dans un royaume menacé. Après avoir trouvé refuge dans un village de pêcheurs, votre sœur est enlevée par des pirates vers un pays lointain. Il vous faudra organiser une expédition pour la secourir, en explorant des îles isolées, en aidant les habitants et en accomplissant diverses quêtes. Apprenez des compétences comme la pêche et la chasse, découvrez des objets utiles et accomplissez 48 succès. Ce deuxième épisode de Le Héros du Royaume propose un RPG d’aventure en Point&Click avec de nouveaux graphismes et fonctionnalités, offrant une expérience d’exploration enrichissante. Télécharger le jeu gratuit Le Héros du Royaume II





Missing Mark (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 191 Mo, iOS 12.0, Violent Science) passe de 0,99 € à gratuit. Missing Mark est un jeu de survie et d'horreur.

Vous incarnez Mark, qui s'est réveillé dans un endroit étrange, sans savoir comment il y est arrivé et sans savoir ce qu'il doit faire pour en sortir.

Êtes-vous piégé pour toujours dans ce cauchemar qui se répète ? Télécharger le jeu gratuit Missing Mark





Sleepin Guy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 1,2 Go, iOS 10.0, Fabio Ferrara) passe de 3,99 € à gratuit. Sleepin' Guy est un jeu d'action-puzzle en vue à la première personne, se déroulant dans un monde de rêves. Vous incarnez un personnage attachant qui n'arrive pas à se réveiller, et votre mission est de l'aider à retourner à la réalité. Le jeu offre 25 niveaux (plus 3 supplémentaires), une histoire captivante, des niveaux basés sur des mécaniques physiques, la possibilité de manipuler des objets et d'activer des mécanismes, des créatures amusantes à taquiner, des véhicules à piloter, ainsi que des objets à collectionner. Télécharger le jeu gratuit Sleepin Guy





Sleepin Guy: Sleepin Deeply (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 992 Mo, iOS 11.0, Fabio Ferrara) passe de 2,99 € à gratuit. Sleepin' Guy: Sleepin' Deeply est un nouveau chapitre de la série originale Sleepin' Guy, un jeu d'action et de réflexion en solo dans un monde de rêves. Vous incarnez à nouveau un personnage incapable de se réveiller, et votre mission est de l'aider à s'en sortir. Ce nouvel opus propose 3 à 4 heures de jeu à l'intérieur du subconscient du personnage, avec une toute nouvelle histoire, des niveaux basés sur la physique, la capacité de manipuler des objets et d'activer des mécanismes, ainsi que des créatures amusantes à embêter et des véhicules à conduire. De nouveaux objets de collection sont également à découvrir. Télécharger le jeu gratuit Sleepin Guy: Sleepin Deeply





Applications gratuites iOS :

Tayasui Memopad (App, iPhone / iPad, v7.3, 74 Mo, iOS 14.0, Tayasui.com) passe de 4,99 € à gratuit. Memopad est une application intuitive et simple d'utilisation, idéale pour le dessin et la prise de notes. Elle propose des outils réalistes et des fonctionnalités comme les calques, la synchronisation iCloud, et la compatibilité avec les fichiers PSD. Adaptée aussi bien pour les enfants que pour les adultes, Memopad encourage la créativité tout en offrant une interface minimaliste et pratique. Télécharger l'app gratuite Tayasui Memopad





Logo Factory (App, iPhone / iPad, v1.49, 229 Mo, iOS 13.0, MULTI MOBILE Ltd) passe de 4,99 € à gratuit. Logo Factory est une application conçue pour créer facilement et rapidement des logos adaptés à de nombreux usages, tels que les marques, les icônes, les sites web ou les cartes de visite. Elle permet de générer des logos de haute qualité avec des options de téléchargement instantané, dans différents formats et tailles, ainsi que des versions transparentes ou non transparentes. L’application propose aussi des idées de noms d'entreprise pour inspirer les utilisateurs. Les logos créés sont prêts pour l'impression et les réseaux sociaux, avec la pleine propriété des droits d'auteur. Télécharger l'app gratuite Logo Factory





Promotions iOS :

AR Spiders (App, iPhone / iPad, v1.91, 65 Mo, iOS 13.0, Joachim Mertens) passe de 2,99 € à 0,99 €. AR Spiders est aussi inutile qu'indispensable ! Il vous permet de placer différentes araignées dans le monde réel et d'interagir avec elles. Vous pouvez les effrayer en marchant ou les laisser vous attaquer, puis enregistrer des vidéos effrayantes à envoyer à vos amis. L'application propose 9 filtres plein écran, 5 types d'araignées, la possibilité de les commander et de changer leur taille, et permet de partager instantanément vos vidéos sans publicité ni achats intégrés. Télécharger AR Spiders à 0,99 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.83, 227 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 1,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume ! On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 1,99 €





Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,2 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 7,99 € à 2,99 €. Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine à sa sortie.



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice profitant des systèmes d'aide à la conduite ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass, désormais à prix cassé ! Télécharger Art of Rally à 2,99 €





Tyrants Blessing (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.76, 1,1 Go, iOS 11.0, Freedom Games, LLC) passe de 5,99 € à 1,99 €. Tyrant's Blessing est un jeu tactique au tour par tour où la stratégie et l'adaptation sont primordiales. L'histoire se déroule en Tyberia, un royaume envahi par un Tyran promettant un paradis sans guerre ni souffrance, mais au prix de la mort. Son armée de morts a décimé la population, transformant les victimes en serviteurs fidèles liés par magie. Les derniers guerriers encore vivants sont dispersés, cherchant un moyen de renverser le Tyran. Le joueur mène cette rébellion, affrontant les hordes de morts-vivants pour tenter de restaurer la vie en Tyberia. Télécharger Tyrants Blessing à 1,99 €





Dungeon of the Endless: Apogee (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.03, 282 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 1,99 €. Combinaison dynamique de rogue-like et de défense de donjon, Dungeon of the Endless: Apogee est un jeu primé qui ne manquera pas de vous surprendre. Après avoir conquis le PC, son adaptation sur iOS est tout aussi réussie. Sans doute l’un des meilleurs roguelikes disponibles sur l’App Store, il se distingue par une bande-son exceptionnelle, une stratégie riche et une rejouabilité impressionnante. Que pourrait-on espérer de mieux ? À la tête d'une équipe de héros, vous devez protéger le générateur de votre vaisseau qui s'est écrasé. En même temps, vous explorerez un labyrinthe en constante évolution, tout en affrontant des vagues de monstres et en relevant des défis spéciaux. Se frayer un chemin jusqu'à la sortie ne va pas être facile... Télécharger Dungeon of the Endless: Apogee à 1,99 €





Hundred Days (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.7.0, 1,1 Go, iOS 11.0, Broken Arms Games srl) passe de 5,99 € à 1,99 €. Hundred Days est un simulateur vinicole où vous prenez les rênes d'un vignoble en pleine expansion. Vous apprenez à maîtriser l'art de la production de vin, en choisissant vos cépages, en suivant les tendances du marché et en gérant les ventes. Chaque décision, de l'entretien des vignes à la stratégie de vente, affecte la qualité du vin. Ajustez vos techniques pour prospérer sur le marché et faire croître votre vignoble. Le jeu combine simulation vinicole et une histoire captivante. Télécharger Hundred Days à 1,99 €





Through the Darkest of Times (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.11, 721 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 0,99 €. Les temps les plus sombres est un jeu de stratégie où vous incarnez le chef d'un groupe de résistance à Berlin en 1933. Composé de juifs, catholiques, communistes et patriotes, ce groupe se bat contre le régime nazi malgré les risques de représailles, de violences, et de pertes. Le jeu met en lumière les difficultés et les sacrifices liés à la lutte contre l'oppression dans un contexte historique sombre. Votre objectif est de porter des coups au régime en utilisant la ruse et la stratégie. Les points forts du jeu incluent son scénario captivant et son approche stratégique. Télécharger Through the Darkest of Times à 0,99 €





Lichtspeer (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1.4, 385 Mo, iOS 9.0, Noodlecake) passe de 3,99 € à 0,99 €. LICHTSPEER est un simulateur de lancer de javelot lumineux rapide, se déroulant dans un futur antique germanique. Ce jeu brutal, stylé et psychédélique s'inspire de l'ambiance des arcades des années 80. Dans un monde peuplé de vikings manchots, de zombies wurst et de géants de glace hipsters, un champion antique armé d'un javelot lumineux est appelé pour restaurer l'équilibre de l'univers et honorer les dieux.



Un joli titre ! Télécharger Lichtspeer à 0,99 €





Dungeon Squad (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.08.8, 174 Mo, iOS 12.0, GameCoaster) passe de 4,99 € à 1,99 €. Ce roguelike de GameCoaster, créateur de Dungeon Maker et Dungeon Defense, vous plonge dans une nouvelle aventure. Après que des héros aient envahi le donjon et dévasté l'Abîme, vous devez remonter à la source de l'ennemi pour restaurer votre foyer. Votre mission est d'infiltrer un monde dominé par la lumière, abattre les héros, et invoquer des monstres pour combattre à vos côtés. En utilisant l'équipement des ennemis vaincus, vous deviendrez plus puissant et recevrez les bénédictions des Dieux des Ténèbres pour affronter des hordes d'ennemis. Télécharger Dungeon Squad à 1,99 €