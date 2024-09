Bons plans iOS : DRC, FyTube, Sid Meier’s Railroads et Retroman

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 9 promos avec notamment DRC, FyTube, Sid Meier’s Railroads et Retroman. L'occasion d'économiser 56,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Sid Meier’s Railroads (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.1, 1,6 Go, iOS 15.5, Feral Interactive Ltd) passe de 14,99 € à gratuit. Sid Meier’s Railroads est désormais en promotion ! Devenez le plus grand baron du rail de l'histoire dans ce tycoon classique sur iPhone et iPad.



Dans ce mélange captivant de maquette de train et de simulateur de gestion ferroviaire, posez des voies et optimisez les itinéraires pour établir des réseaux lucratifs de villes et d'industries, acheminant des passagers, des matières premières et des marchandises à travers les continents. La version est désormais gratuite avec les 20 premiers niveaux. Ensuite, il faut payer 15€.



C'est beau, intéressant et traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Sid Meier’s Railroads





Applications gratuites iOS :

RetroSim (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 40 Mo, iOS 11.0, 福霞 黎) passe de 0,99 € à gratuit. Les années 90, c'était une époque où les effets sonores électroniques et les graphismes pixelisés pouvaient facilement stimuler notre imagination, et où chaque touche était comme une incantation magique vers une autre dimension. Nous étions immergés dans le Royaume Champignon de Super Mario ou dans le continent d'Hylaru de The Legend of Zelda, et les défis de chaque niveau et les acclamations de chaque victoire étaient des atouts précieux sur la voie de l'épanouissement.



Pour revivre cette insouciance, quoi de mieux qu'un super émulateur Game Boy Advance ? Bon, tout est en chinois, mais une prochaine version pourrait apporter la traduction anglaise, voire française. Télécharger l'app gratuite RetroSim





DRC (App, iPhone / iPad, v2.10.0, 117 Mo, iOS 14.0, Imaginando Lda) passe de 9,99 € à gratuit. DRC est un synthétiseur polyphonique analogique virtuel polyvalent qui capture l'essence des synthés analogiques classiques à l'aide d'un ensemble de paramètres simples mais puissants. Il offre des capacités de conception sonore exceptionnelles, offrant une expérience sonore rappelant des instruments légendaires tels que le Roland Juno, le Minimoog et bien d'autres. Télécharger l'app gratuite DRC





FyTube (App, iPhone, v2.0, 14 Mo, iOS 13.0, Daniel PerlerA) passe de 4,99 € à gratuit. Comme Musi par exemple, cette application se connecte à YouTube et vous permet de lire n'importe quelle vidéo !

FyTube a des fonctionnalités spéciales telles que : la lecture en mode flottant (tout en utilisant d'autres applications) et la lecture d'écran verrouillé, ainsi que d'autres fonctionnalités bien connues telles que : activer les sous-titres, changer la vitesse de production, le mode plein écran, rembobiner...



Mieux, tout ça sans les publicités de Google... Télécharger l'app gratuite FyTube





Direct Message for WhatsApp (App, iPhone / iPad, v2.0.2, 150 Mo, iOS 10.3, Metromedya Digital Ad Agency) passe de 0,49 € à gratuit. Tapez le numéro, appuyez sur le bouton de message direct et commencez à chatter sur WhatsApp Messenger sans enregistrer de nouveau contact. Pratique et sécurisé. Télécharger l'app gratuite Direct Message for WhatsApp





Promotions iOS :

Blaze (App, iPhone / iPad, v1.3, 6 Mo, iOS 14.0, Dropouts Technologies LLP) passe de 2,99 € à 1,99 €. Blaze est le gestionnaire de fichiers ultime pour iOS, permettant de gérer facilement différents types de fichiers. Il offre la possibilité de gérer tous les fichiers téléchargés depuis un navigateur ou transférés depuis un Mac ou PC. Parmi ses caractéristiques impressionnantes, Blaze détecte automatiquement les fichiers à partir de liens pour un téléchargement simplifié, permet de visualiser et lire tout type de fichier, et prend en charge l'exportation vers d'autres applications. Il offre également un lecteur audio et vidéo intégré, la gestion des fichiers (renommer, supprimer), ainsi que l'effacement des caches et cookies après la navigation, sans aucune publicité gênante. Télécharger Blaze à 1,99 €





The Room: Old Sins (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 1 Go, iOS 10.0, Fireproof Studios Limited) passe de 4,99 € à 2,99 €. Entrez dans The Room: Old Sins, le quatrième opus de la saga, et laissez-vous transporter dans un lieu mêlant exploration tactile et énigmes, au sein d'une histoire captivante.



La disparition soudaine d'un ingénieur ambitieux et de sa femme issue de la haute société a suscité la poursuite d'un précieux artefact. Cette chasse a mené au grenier de leur maison et à la découverte d'une vieille maison de poupée quelque peu étrange... The Room 4 vous propose d'enquêter dans une maison de poupée, avec un réalisme incroyable et des énigmes fabuleuses. Télécharger The Room: Old Sins à 2,99 €





The Room Three (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 888 Mo, iOS 7.0, Fireproof Studios Limited) passe de 4,99 € à 1,99 €. Troisième titre d'une saga qui est déjà culte sur App Store, The Room Three démontre comment il est possible de garder l'esprit et le concept mais de l'amener à un autre niveau à chaque version.

Les puzzles sont beaucoup plus nombreux que dans les précédentes version, plus profonds et certains objets plus complexes peuvent même être vus de l'intérieur. Les casses-têtes ne sont plus dissociés et chaque pièce en refermera plusieurs qu'il faudra résoudre dans l'ordre. Télécharger The Room Three à 1,99 €





Poly Bridge (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.2, 163 Mo, iOS 9.0, Dry Cactus) passe de 5,49 € à 1,99 €. Poly Bridge est un jeu indépendant de construction de ponts qui propose des dizaines d'heures de divertissement à travers 105 niveaux de campagne et divers types de ponts, comme les ponts-levis et les ponts tournants. Laissez libre cours à votre créativité d'ingénieur en relevant des défis physiques stimulants ou en créant vos propres casse-têtes dans le mode Construction libre, tout en respectant les contraintes de budget et de solidité. Télécharger Poly Bridge à 1,99 €





The Room Two (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 414 Mo, iOS 7.0, Fireproof Studios Limited) passe de 1,99 € à 0,99 €. Tout comme son grand frère, The Room Two nous propulse dans une histoire mystérieuse, à base de recherches à la limite entre sciences et mysticisme. Un chef-d’œuvre où il faudra comprendre le mécanisme et ouvrir l'objet !

Son gameplay original et bourré de surprises assure au joueur un défi permanent. Sa réalisation le rend encore plus attachant et donne l'impression d'avoir ouvert une porte sur un autre monde à la fois fantastique et pourtant tellement réaliste. Télécharger The Room Two à 0,99 €





Leo's Fortune (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.15, 579 Mo, iOS 15.0, 1337 & Senri LLC) passe de 5,99 € à 2,99 €. Un jeu de plateforme à la réalisation particulièrement soignée (compatible 129 Hz). On y incarne Léo qui se lance sur les traces d'un voleur lui ayant dérobé tout son or à travers des dizaines de niveaux.

Magnifique, Leo's Fortune vous rendra accroc malgré un gameplay en une touche très simple. Simple oui mais très bien pensé avec ses subtilités dues aux différents casse-têtes et au moteur physique du jeu. Si vous aimez, vous n'allez pas le lâcher et le trouver trop court. On vous aura prévenu :) Télécharger Leo's Fortune à 2,99 €





A Good Snowman (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 209 Mo, iOS 6, Draknek Limited) passe de 4,99 € à 1,99 €. A Good Snowman Is Hard To Build est un jeu de puzzle adorable où l'on incarne un monstre qui construit des bonhommes de neige. Avec des graphismes charmants de Benjamin Davis et une bande-son originale envoûtante de Priscilla Snow, le jeu propose des casse-têtes soigneusement conçus par Alan Hazelden, sans achats intégrés ni publicités. Récompensé à plusieurs reprises, le jeu a figuré parmi les 10 meilleures applications de 2016 selon TIME Magazine et a remporté le prix du Meilleur Design de Personnage à l'Intel Level Up 2014. Télécharger A Good Snowman à 1,99 €





9th Dawn III (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.60, 578 Mo, iOS 11.0, Valorware LTD) passe de 9,99 € à 2,99 €. Prenez votre meilleur équipement et aventurez-vous à travers les champs d'Ashwick, les régions enneigées de Halstom, les forêts denses de Vlak, les vastes profondeurs d'immenses donjons et les périlleuses montagnes creuses du mépris dans une quête épique pour découvrir les secrets d'une mystérieuse force maléfique...



Un jeu à monde ouvert exceptionnel ! 9th Dawn III est génial pour faire une partie rapide, ou pour passer de longues heures. Il y a tant de choses à faire... Télécharger 9th Dawn III à 2,99 €