Apple perd-elle son avance en matière d’innovation ?

Apple, autrefois pionnier incontesté de l’innovation technologique, semble en pleine stagnation. Malgré des millions d’iPhones vendus et une base d’utilisateurs comptant des milliards de personnes, des fissures apparaissent dans son image soignée. L’expert du secteur Mark Gurman, de Bloomberg, que l'on qualifiait récemment de bras armé de la firme, a récemment souligné dans sa newsletter que le moteur d’innovation d’Apple semble s’essouffler, soulevant des questions sur sa capacité à rester en tête face à la montée des entreprises chinoises.

À la traîne sur l'IA

Le faux pas le plus notable d’Apple concerne l’intelligence artificielle (IA). Alors que des concurrents comme Google et Microsoft repoussent les limites de l’IA générative, Apple reste largement en retrait. L’iPhone, autrefois révolutionnaire, n’a pas connu de changements majeurs depuis 2020 et l'iPhone 12. Les mises à jour récentes semblent incrémentielles – puces plus rapides, meilleurs appareils photo, nouvelles couleurs – sans l’effet « wow » qui caractérisait Apple, exceptée pour la Dynamic Island qui a su allier innovation logicielle et matérielle. Comme le note notre confrère, ce retard dans l’adoption de l’IA pourrait compromettre sa position de leader.

Fuite des talents et stagnation

Outre l’IA, Apple fait face à des défis internes. Des talents clés, y compris des ingénieurs essentiels au développement des produits, quittent l’entreprise. Cette fuite des cerveaux menace le pipeline d’innovation qui a autrefois alimenté des produits révolutionnaires. Bien que le Vision Pro démontre la prouesse technique d’Apple, son accueil mitigé suggère qu’il n’est pas le tournant espéré. Comme nous l'avions souligné lors de notre test, il s'agit plus d'une démonstration que d'un produit fini, notamment par son expérience finalement limitée au quotidien.

Un écosystème fidèle, mais pour combien de temps ?

Les atouts d’Apple – sa base de fans dévouée et son écosystème fluide – restent redoutables. Les concurrents comme Samsung, Google, Meta et les marques chinoises émergentes n’ont pas encore capitalisé sur leurs avancées en IA ou introduit des appareils véritablement révolutionnaires. Alors que les rivaux expérimentent avec des écrans pliables, le dernier Huawei Matebook Fold étant une belle claque technologique, des systèmes de caméra avancés et des vitesses de charge plus rapides, la dépendance d’Apple envers des mises à jour itératives et la fidélité à la marque semble de plus en plus risquée.

Le défi de l’innovation

L’iPhone, autrefois symbole de disruption, propose désormais des améliorations prévisibles à chaque rentrée. Les critiques, y compris les nôtres, louent sa qualité générale mais notent l’absence de nouveautés. L’empire d’Apple, bâti sur une innovation audacieuse, doit s’adapter à un paysage technologique changeant où les percées d’hier sont les normes d’aujourd’hui. Sans retrouver son étincelle, Apple risque de se retrouver à la traîne. Mais Tim Cook l'a déjà compris et prépare un calendrier ambitieux pour 2026 et 2027, avec des produits comme l'iPhone Fold, le Vision Air, les Apple Glass ou encore l'iPhone 18 Pro avec Face ID sous l'écran. Sans oublier un Siri vraiment dopé à l'IA.



