Bons plans iOS : Star Wars: KOTOR II, Code Drawer, Cartoon Craft et Wallax

Jeux gratuits iOS :

Cartoon Craft (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v4.14, 42 Mo, iOS 9.3, ParkPill) passe de 1,99 € à gratuit. Dans ce jeu de stratégie en temps réel, les Orcs et les Humains s'engagent dans une épique bataille, mais une arrivée mystérieuse provoque une transformation de tous en zombies. Face à cette étrange menace, vous devez intervenir pour sauver la journée. Avec seulement quatre travailleurs au départ, votre tâche consiste à collecter des ressources, construire des bâtiments tels qu'une ferme et une caserne, former des épéistes, et mener votre armée à la victoire en écrasant vos ennemis sur la carte. Ce jeu offre une expérience de stratégie en temps réel adorable et palpitante, parfaite pour les amateurs du genre sur mobile. Télécharger le jeu gratuit Cartoon Craft





Monopoly Sudoku (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.1.42, 285 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 2,49 € à gratuit. Apprenez le Sudoku en quelques minutes avec MR. MONOPOLY ! Ce ne sont pas des maths, c’est de la logique, et c’est plus facile que vous ne le pensez. Grâce aux conseils donnés dans le jeu, vous maîtriserez les techniques et jouerez contre vos amis et votre famille en un rien de temps. Résolvez la grille le plus rapidement pour gagner ! C’est le casse-tête amusant que vous ne voudrez jamais abandonner !



Prenez une grande respiration et comptez jusqu’à 9 dans un casse-tête qui est bon pour votre esprit et votre cœur. Chaque ligne et chaque bloc doit comporter des chiffres de 1 à 9. C’est aussi simple que ça ! Progressez vers la solution et célébrez vos victoires. Télécharger le jeu gratuit Monopoly Sudoku





Applications gratuites iOS :

Current - Text Widgets (App, iPhone, v2.0, 79 Mo, iOS 17.0, Anybox LTD) passe de 0,99 € à gratuit. Vous pouvez configurer la phrase ou les lettres que vous souhaitez afficher sur votre écran de verrouillage. iOS 16 minimum. Télécharger l'app gratuite Current - Text Widgets





Code Drawer (App, iPhone / iPad, v3.7, 3 Mo, iOS 15.0, Jinyu Meng) passe de 0,99 € à gratuit. "Code Drawer" est un outil polyvalent signé d'un développeur indépendant pour diverses plateformes Apple. Avec cette application : Vous pouvez facilement créer, partager et organiser des codes QR, ce qui simplifie le partage de liens en personne à l'aide de codes QR.

Générez des codes QR sans effort à partir du contenu stocké dans votre presse-papiers ou votre feuille de partage.

Enregistrez vos codes QR fréquemment utilisés en tant que favoris et accédez-y de manière pratique via des widgets ou votre Apple Watch.

Extrayez des liens à partir du texte, en rationalisant le processus de conversion du texte en codes QR.

Copiez des portions de texte spécifiques à partir des codes QR, pour une extraction efficace des informations.

Numérisez des codes QR directement à partir de l'appareil photo de votre appareil ou d'images de votre galerie.

Utiliser des raccourcis pour scanner facilement des codes QR à partir d'images. Télécharger l'app gratuite Code Drawer





Basketball Simple Stats (App, iPhone / iPad, v2.1, 148 Mo, iOS 15.0, Rylan Evans) passe de 2,99 € à gratuit. Découvrez enfin l'application de suivi de statistiques de basketball ultime. Cette appli mobile simplifie le suivi et le partage des statistiques de matchs de basket, idéale pour les parents, les amis, et les entraîneurs. Elle permet de suivre plusieurs joueurs, offrant une interface épurée pour une expérience sans encombrement. Vous pouvez enregistrer rapidement plusieurs joueurs et suivre un joueur par match, puis partager facilement les résultats en un clic. Une solution conviviale pour profiter du jeu tout en gardant une trace précise des statistiques. L'outil idéal pour les amateurs de basketball de tous âges. Télécharger l'app gratuite Basketball Simple Stats





Iconist - Polyamorous Dating (App, iPhone, v0.9.440, 57 Mo, iOS 14.0) passe de 15,99 € à gratuit. Iconist est la première application de rencontre et de communauté polyamoureuse. L'amour n'a pas de limites, et vos relations ne devraient pas en avoir non plus. Iconist est conçue pour les personnes qui cherchent à se libérer des contraintes des relations conventionnelles. Elle offre un environnement sûr et complet pour se connecter avec des âmes sœurs qui partagent vos valeurs et vos désirs. Télécharger l'app gratuite Iconist - Polyamorous Dating





Wallax (App, iPhone / iPad, v3.0, 36 Mo, iOS 13.0, BRIJIT SHEELIA) passe de 0,99 € à gratuit. L'application Wallax est votre solution pour redimensionner et adapter vos photos préférées en tant que fonds d'écran, offrant plus de 100 options pour créer les fonds d'écran parfaits. Considérée par iMore.com comme le meilleur choix d'applications de fonds d'écran, elle offre des fonctionnalités telles que la mise à l'échelle et le redimensionnement des fonds d'écran sur différents arrière-plans, notamment des options de noir, de blanc, de couleur, de dégradé ou de flou. Vous pouvez créer des fonds d'écran minimalistes en utilisant des choix de couleurs, de dégradés, de motifs, de bokeh et de textes, en veillant à ce qu'ils aient la taille idéale avec un effet de parallaxe pour tous les appareils iPhone et iPad. En outre, l'application propose des effets tels que le reflet, la mise en mosaïque de photos pour la répétition et plus encore. Télécharger l'app gratuite Wallax





Promotions iOS :

Star Wars™: KOTOR II (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, 3,6 Go, iOS 10.0, Aspyr Media, Inc.) passe de 16,99 € à 7,99 €. Sorti en 2004 sur PC et consoles, KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. Alors que le mod TSLRCM est compatible, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité, avec un joli portage mobile. Regardez la vidéo de KOTOR 2 : Comme dans tout jeu de type RPG, au départ, et par la suite, les choix que vous ferez auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête. A vous de choisir entre la Force ou non. Du côté du gameplay, c'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres. Télécharger Star Wars™: KOTOR II à 7,99 €





Rusty Lake Hotel (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 44 Mo, iOS 9.0) passe de 2,99 € à 0,99 €. Rusty Lake Hotel est un jeu pointer-et-cliquer mystérieux développé par les créateurs de la série Cube Escape. Un jeu exceptionnel qui est bien plus profond qu'il n'y parait.



Occupez-vous des clients du Rusty Lake Hotel et assurez-vous qu’ils passent un bon moment. Il y aura 5 repas servis cette semaine. Faites-en sorte que chaque repas soit une tuerie ! Télécharger Rusty Lake Hotel à 0,99 €





The Past Within (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.20, 374 Mo, iOS 13.0, Rusty Lake) passe de 3,49 € à 1,99 €. Le passé et le futur ne s'explorent pas en solitaire ! Fais équipe avec un ami et perce les mystères qui enveloppent Albert Vanderboom. Indique à ton coéquipier ce que tu vois autour de toi pour résoudre des puzzles en coopération et explore le monde selon différents points de vue ! The Past Within est une petite merveille que l'on avait testé à sa sortie, tant par sa réalisation originale que son approche unique. Le passé et le présent offrent tous deux des environnements et des éléments interactifs fascinants, à tel point que cela vaut le coup d'inverser de revenir sur le jeu en inversant les rôles dans quelques temps.



Important : The Past Within se joue uniquement en co-op. Il faut donc deux appareils et deux jeux. Télécharger The Past Within à 1,99 €