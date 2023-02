Bons plans iOS : Strange Adventure Pro, Facemakr et One Click Photo Enhancer

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Strange Adventure Pro, Facemakr et One Click Photo Enhancer. L'occasion d'économiser 45.1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Twisty Animal (Jeu, , iPhone, v1.3, 9 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 4,99 € à gratuit. Un jeu simple mais addictif. Tapez à gauche et à droite et évitez les obstacles. Facile ? Attention, vous allez souffrir malgré les jolies couleurs. Télécharger le jeu gratuit Twisty Animal





Strange Adventure Pro (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v6.2, 27 Mo, iOS 9.0, Chuang Xie) passe de 1,99 € à gratuit. Probablement pas le plus étrange. Juste un peu... Un jeu de réflexion et d'adresse ! Télécharger le jeu gratuit Strange Adventure Pro





Applications gratuites iOS :

Sky Guide (App, iPhone / iPad, v10.3.1, 308 Mo, iOS 15.0, Fifth Star Labs LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Une application d'observation des étoiles belle et facile à utiliser. Il vous suffit de maintenir votre appareil dirigé vers le ciel pour rechercher automatiquement les étoiles, constellations, planètes, satellites et bien plus. L'observation des étoiles à la portée de tous, en réalité augmentée.



Vous pouvez aussi voyager dans le temps en utilisant des commandes de temps qui vous permettront par exemple de savoir précisément où se trouvera la lune plus tard dans la soirée afin de pouvoir prendre la photo idéale. Télécharger l'app gratuite Sky Guide





Facemakr (App, iPhone, v2.1, 118 Mo, iOS 14.5, Dadako) passe de 3,49 € à gratuit. Facemakr est une boîte à outils intelligente pour créer des visages et des avatars. Ses commandes simples et son grand nombre de pièces en font un outil idéal pour créer rapidement des visages uniques de haute qualité. Télécharger l'app gratuite Facemakr





Depello (App, iPhone / iPad, v2.1.0, 9 Mo, iOS 15.0, Northmind AB) passe de 0,99 € à gratuit. Vous aimez mettre en exergue certains éléments sur une photo ? Depello vous propose de le faire en 2 secondes, simplement en sélectionnant du doigt le sujet ou l'objet à garder en couleur tout en mettant le reste en retrait, en noir et blanc.



L'algorithme comprend les couleurs à préserver et faire le travail rapidement. C'est très impressionnant et pratique pour ceux qui veulent se démarquer sur les réseaux par exemple. Télécharger l'app gratuite Depello





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2023.9, 39 Mo, iOS 14.3, Evgeny Cherpak) passe de 7,99 € à gratuit. Vous voulez contrôler votre Mac sans bouger de votre chaise ? Utilisez Remote Pro pour transformer votre iPhone ou iPad en un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous. Si vous utilisez AirPlay et une Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi. Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





One Click Photo Enhancer (App, iPhone / iPad, v2.1, 18 Mo, iOS 14.0, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Laissez l'IA améliorer vos photos d'un simple clic ! L'app permet d'agrandir des photos à basse résolution et de préparer ses clichés pour les réseaux sociaux. Télécharger l'app gratuite One Click Photo Enhancer





MoodMission (App, iPhone / iPad, v1.5.6, 76 Mo, iOS 11.0) passe de 4,99 € à gratuit. Dites à MoodMission comment vous vous sentez et il vous donnera une liste personnalisée de 5 missions qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et à améliorer votre bien-être.



On trouve par exemple les méditations de pleine conscience, des activités de remise en forme, des déclarations positives, de la gratitude... Télécharger l'app gratuite MoodMission





Promotions iOS :

Arrog (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 233 Mo, iOS 11.0, Playdigious) passe de 2,99 € à 1,19 €. Arrog est un puzzle-game d'aventure énigmatique qui se déroule dans un monde en noir et blanc ponctué d'accents de couleurs, et sublimé par des graphismes merveilleusement dessinés à la main. C'est beau et saisissant, mais surtout beaucoup trop court ! Le jeu peut se terminer en 30 minutes ! Télécharger Arrog à 1,19 €





iWriter (App, iPhone / iPad, v5.2, 5 Mo, iOS 14.5, Serpensoft Group) passe de 2,99 € à 1,19 €. iWriter est un éditeur de texte simple et élégant, idéal pour écrire un article, une nouvelle, un roman ou prendre une note.



Comme d'autres concurrents, l'idée est ne pas avoir la moindre distraction. Par rapport aux autres, on peut choisir des thèmes, les polices d'écritures et organiser facilement ses documents.



Les + : Support de iCloud et Dropbox

Personnalisation

Gestes pour naviguer Télécharger iWriter à 1,19 €