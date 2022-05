Bons plans iOS : Hyperforma, The Great Photo App, Republique

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, The Great Photo App, Republique. L'occasion d'économiser 31€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Fresh Reversi (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.93, 18 Mo, iOS 8.0, Alexander Deplov) passe de 4,49 € à gratuit. Un excellent jeu de plateau à la Othello qui comprend plusieurs modes de jeu (solo, deux joueurs et en ligne). Pour réussir à battre vos adversaires, il va falloir de la stratégie, de la logique et de l'anticipation. Les + : Interface épurée

Bon passe-temps Télécharger le jeu gratuit Fresh Reversi





hyperPad (Jeu, Éducation, iPad, v1.29, 227 Mo, iOS 10.0, UntitledD) passe de 4,99 € à gratuit. Que vous ayez une histoire à raconter, un sujet à enseigner ou que vous souhaitiez simplement jouer à des jeux sur votre iPad, vous n'aurez aucun mal à vous lancer avec hyperPad. Il vous suffit de glisser-déposer tous les éléments, des personnages aux commandes, sur votre espace de travail et hyperPad s'occupe du reste.



Vous pouvez choisir parmi des centaines de graphiques, ou créer et importer les vôtres. L'application comprend également de la musique et des effets sonores intégrés, un moteur physique complet et des didacticiels interactifs.



Les + : Très pratique pour s'organiser et organiser ses idées Télécharger le jeu gratuit hyperPad

Republique (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v6.01, 3 Go, iOS 11.3, Camouflaj LLC) passe de 2,99 € à gratuit. L'excellent jeu d'infiltration / espionnage en 3D basé sur le moteur Unity est gratuit.



Si vous ne connaissez pas ce hit, sachez que République a été conçu sur une période de quatre ans par des vétérans de l'industrie (Metal Gear Solid 4, Halo 4, F.E.A.R., Black & White 2, SOCOM). RÉPUBLIQUE est un jeu d'action/infiltration intense, palpitant et d'actualité qui explore les périls de la surveillance gouvernementale à l'ère de l'Internet. Le moteur Unity 5 a été utilisé pour la première fois dans la saga à partir du 4ème épisode, ce qui permet d'avoir des graphismes encore plus poussés. Impressionnant.



Un gameplay varié permet de tenir en haleine les joueurs qui ont tous envie d'aller au bout des 5 épisodes (en in-apps). « Épisode 5 : Terminus », le cinquième et dernier épisode de la palpitante saga République est d'ailleurs arrivé en 2016.



Les + : Un jeu sublime !

Une histoire digne des meilleurs films Télécharger le jeu gratuit Republique





Applications gratuites iOS :

Sleep Sounds (App, iPhone / iPad, v1.9.1, 22 Mo, iOS 13.1, Dmitriy Pushkarev) passe de 0,99 € à gratuit. Vous avez du mal à vous endormir les soirs ? Et si l'absence de bruit jouait sur votre sommeil ? Il a été prouvé scientifiquement que des bruits du quotidien au moment de dormir pouvaient aider à trouver le sommeil.



C'est ce que propose l'application Sleep Sounds, qui simule des bruits comme le vent, la pluie, les vagues ou encore le tonnerre.



Les + : Ça fonctionne pour moi, pourquoi pas vous ?

Variété des sons Télécharger l'app gratuite Sleep Sounds





The Great Photo App (App, iPhone / iPad, v2.6.1, 1,7 Go, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,99 € à gratuit. Même si tout le monde a un appareil photo ces jours-ci, prendre une très bonne photo nécessite toujours des connaissances et une maîtrise.



Avec Great Photo App, vous allez commencer à apprendre la photographie en pratiquant: à l'aide de leçons interactives, vous comprendrez progressivement les fondements de l'art de la photographie.



Nous vous emmènerons sur le chemin de la connaissance à travers les aspects variés de la prise de photos à l'aide d'exercices faciles à comprendre.



Les + : Une bible sur la photo Télécharger l'app gratuite The Great Photo App





PDF Scanner (App, iPhone / iPad, v1.7.39, 99 Mo, iOS 11.2, Editr Apps Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Scannez vos documents indispensables à l'aide de notre nouvelle application sensationnelle « PDF Scanner ». Cette application vous permettra de scanner n'importe quel document de votre choix ou de l'importer à partir de photos existantes, mais aussi de scanner, gérer, modifier, enregistrer et partager vos documents.



Avec PDF Scanner vous pouvez : Utiliser la fonction de balayage de page avancée qui vous permet de détecter les objets pouvant être scannés et de prendre des photos automatiquement

Utiliser des filtres pour modifier la couleur de votre scan Télécharger l'app gratuite PDF Scanner





Promotions iOS :

Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.40, 1005 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 4,99 € à 1,99 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario Télécharger Hyperforma à 1,99 €





Inkwork (App, iPhone, v1.4.3, 29 Mo, iOS 9.0, Code Organa) passe de 4,99 € à 2,99 €. Transformez vos photos en art avec Inkwork. L'application transforme instantanément vos photos en des dessins à l'encre uniques et expressifs. Choisissez parmi plus de 90 styles différents, sélectionnez une couleur d'encre et de papier, puis partagez votre œuvre sur Instagram, Twitter, Facebook et plus.



Vous souhaitez accrocher votre nouvelle œuvre au mur ? Les développeurs se sont associés à CanvasPop afin d'offrir les tableaux de la plus grande qualité possible, tous accompagnés d'une garantie 100 % « J'aime ». Vous recevrez votre œuvre en un rien de temps, qui sera alors prête à être accrochée.



Les + : Les résultats

La possibilité d'en faire des tableaux Télécharger Inkwork à 2,99 €