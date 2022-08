Bons plans iOS : Monster Hunter Stories, SPHAZE, Stitch Photos

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 5 promos avec notamment Monster Hunter Stories, SPHAZE, Stitch Photos. L'occasion d'économiser 44€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.3, 385 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 0,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus afin de guider des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté assez incroyable.

Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire.



Des graphismes magnifiques, très amusant, très relaxant : C'est un jeu formidable. Télécharger le jeu gratuit SPHAZE





Applications gratuites iOS :

Scanner Lens (App, iPhone / iPad, v1.8.0, 106 Mo, iOS 11.0, Atlasv Global Pte. Ltd.) passe de 1,99 € à gratuit. ScannerLens vous permet de réaliser des numérisations claires et nettes d'un simple toucher. L'application est dotée d'excellentes capacités de reconnaissance de texte, ce qui garantit des copies numériques de haute qualité à chaque fois. L'obturateur automatique et la détection des bords sont également disponibles.



Importez vos numérisations dans Photos et partagez-les facilement, où et quand vous le souhaitez. Toutes les numérisations sont stockées localement, ce qui permet de garantir leur sécurité.



Les + : L'importance d'avoir un scanner sur soi Télécharger l'app gratuite Scanner Lens





QUíCKSHOT (App, iPhone, v4.5, 31 Mo, iOS 9.2, XIU-YING LIN) passe de 0,99 € à gratuit. QUíCKSHOT est un appareil photo aléatoire de film, Il sort aléatoirement quand vous claquez des doigts, capturez des photos comme elles ont été prises avec un vrai appareil photo jetable, Avec cet appareil photo de film, vous pouvez éprouver la vraie photographie unique comme l'appareil photo, faisant chaque photo ressembler à une vieille photo, pleine de charme et de toucher ! Télécharger l'app gratuite QUíCKSHOT





GradíENT (App, iPhone / iPad, v5.5, 62 Mo, iOS 10.0, LI HUNG WANG) passe de 1,99 € à gratuit. GradíENT est une application qui permet de prendre des photos et d'ajouter des horodatages d'appareils photo rétro. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur chaque icône de style photographique et vous serez automatiquement associé à divers filtres et tampons de date, avec ce logiciel, vous serez en mesure d'utiliser votre iPhone et iPad pour capturer des moments importants et créer de belles photos,



GradíENT nous fournissons, y compris 860+ sortes d'effets uniques aléatoires pour vous d'utiliser, y compris lomo, 8mm/35mm film, arc-en-ciel, fuite de lumière, noir et blanc, rétro, l'exposition, les couleurs froides, les couleurs chaudes et d'autres effets, Faites vos photos plus plein d'imagination. Télécharger l'app gratuite GradíENT





ScriptWidget (App, iPhone / iPad, v3.19, 23 Mo, iOS 15.0, Feng Zhu) passe de 0,99 € à gratuit. Avec ScriptWidget, vous pouvez créer des widgets pour iOS et macOS avec un style d'étiquette JSX en JavaScript. Télécharger l'app gratuite ScriptWidget





Stitch Photos (App, iPhone / iPad, v1.2, 26 Mo, iOS 12.0, Le Giang Nam) passe de 1,99 € à gratuit. Assemblez automatiquement plusieurs captures d'écran en une seule longue image.



Stitch Photos vous permet de créer une capture d'écran de conversation complète, une capture d'écran d'application défilante ou une capture d'écran de page Web complète. Il vous suffit de prendre des photos qui se chevauchent pour que nous les organisions et les fusionnions automatiquement en une longue capture d'écran. Télécharger l'app gratuite Stitch Photos





Promotions iOS :

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 18,99 € à 10,99 €. Publié pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant.



Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7.

Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 10,99 €





Papers, Please (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.1, 58 Mo, iOS 11.0, 3909) passe de 7,99 € à 4,99 €.

Un thriller dystopique de contrôle de documents traduit dans plusieurs langues dont le français. Original, le jeu n'est peut-être pas le plus beau, mais il est tellement prenant qu'il ne faut pas passer à côté.

Télécharger Papers, Please à 4,99 €





Monster Hunter Stories (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.05, 3,8 Go, iOS 8.0, CAPCOM) passe de 19,99 € à 4,99 €. Il existe un monde où les gens vivaient de la chasse de monstres. Mais un petit village a décidé d’adopter un autre mode de vie. Ce sont les Riders, ceux qui communiquent avec les monstres. Les Riders vivent en harmonie avec les monstres et forment avec eux des liens indéfectibles, grâce à des artefacts mystérieux appelés gemmes de l’amitié.



Si le pitch de Capcom ne vous parle pas, il s'agit d'un jeu d'aventure assez incroyable, un mélange entre Zelda et Pokémon qui s'est montré à la hauteur avec des joueurs fidèles et présents en grand nombre depuis sa sortie en 2018. Télécharger Monster Hunter Stories à 4,99 €





Burger Bistro Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.32, 267 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Préparez-vous à vivre une nouvelle sensation de restauration rapide par les créateurs de Game Dev Story ! Créez votre propre dîner et empruntez le chemin vers le succès. Créez différentes recettes et offrez à vos clients une expérience vraiment personnalisée! Et le plaisir ne s'arrête pas aux simples hamburgers. Créez des menus d'accompagnement, de boissons et de desserts pour vraiment captiver le cœur de vos clients!



Ne laissez pas votre popularité vous monter à la tête. Vous devrez gérer votre personnel et le former pour améliorer ses compétences. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous offrirez un service client de classe mondiale, même pendant la pointe de l'heure du déjeuner! Télécharger Burger Bistro Story à 2,99 €