Bons plans iOS : Monster Hunter Stories, Achi, Image Eraser

Jeux gratuits iOS :

Treasure Scavenger (Jeu, Sports / Aventure, iPhone / iPad, v1.00, 342 Mo, iOS 9.0, Khushal Khan) Une terre mythique a été attaquée par des monstres. Ces monstres sont sous le contrôle de deux frères jumeaux. Les habitants de la ville des champignons sacrés ont convoqué une forte princesse. Avant qu'elle ne puisse aider, la ville aux champignons était déserte. Les gens sont partis pour se sauver des monstres. Le joueur doit guider la princesse pour atteindre son objectif. La courageuse princesse utilisera son bras bionique pour manier un bâton puissant. C'est la seule arme capable de vaincre ces monstres. Elle devra se frayer un chemin à travers différents terrains difficiles.



Utilisez le joystick pour contrôler le personnage, évitez tous les obstacles et recherchez le coffre aux trésors pour débloquer de nouveaux niveaux...



Les graphismes sont sublimes





Achi (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.9, 21 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Achi est un jeu au tour par tour pour deux joueurs. À chaque tour, un joueur sélectionné doit soit poser une nouvelle tuile, soit faire glisser une tuile existante sur un emplacement vide. Le premier joueur à aligner trois tuiles sur une ligne gagne.



Testez vos compétences contre l'ordinateur et rivalisez avec vos amis sur Game Center.



Un jeu simple, mais prenant





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face)





Fiz: The Brewery Management Game (Jeu, Cuisine et boissons / Simulation, iPhone / iPad, v1.2, 102 Mo, iOS 8.0, Bit By Bit Studios) passe de 2,99 € à gratuit. Fiz est un jeu de management et de stratégie sur le thème de la bière : à vous de gérer une compagnie en charge de l'élaboration et de la vente de cet alcool.



Un jeu qui vous fera creuser les méninges !

Quoi de mieux que la bière ?





Applications gratuites iOS :

Mix on Pix (App, iPhone / iPad, v1.6, 60 Mo, iOS 12.3, Pixtolab Technologies Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Mix on Pix est une app pour ajouter votre touche sur des photos. Mixez des textes, des citations, des dessins et plus encore.



Parfait pour embellir vos photos ou les annoter



La possibilité d'harmoniser vos couleurs avec l'outil pipette dans le pack Mes Couleurs





Image Eraser (App, iPhone / iPad, v2.0, 235 Mo, iOS 10.0, LI XUAN NIU) passe de 0,99 € à gratuit. Vous voulez supprimer les éléments indésirables de vos photos ? Alors cette application est faite pour vous.

Avec Image Eraser, vous pouvez supprimer les objets indésirables de vos images, tels que les lignes électriques, les personnes, les logos, les filigranes, le texte ou tout autre artefact indésirable aussi facilement que la prise de vue elle-même.



Image Eraser utilise des algorithmes avancés pour remplir l'arrière-plan avec des textures appropriées pour cette zone.



Pratique si vous prenez beaucoup de photos





Promotions iOS :

FINAL FANTASY IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 691 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 13,99 €. La version originale de FINAL FANTASY IV prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du quatrième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Le royaume de Baron a déployé les Ailes Rouges, sa flotte d'aéronefs d'élite, pour attaquer les pays voisins. Bouleversé par sa missions, Cécil, chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime.



Télécharger FINAL FANTASY IV à 13,99 €





FINAL FANTASY III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 702 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 13,99 €. La version originale de FINAL FANTASY III prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du troisième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Lorsque le pouvoir des ténèbres manque d'éclipser le pouvoir de la lumière, seuls les quatre aventuriers choisis par les cristaux peuvent sauver le monde.



Utilisez le système de changement de classes emblématique introduit pour la première fois dans FINAL FANTASY III pour changer de classe à volonté et faire appel à différentes compétences au fil de votre progression. Télécharger FINAL FANTASY III à 13,99 €





FINAL FANTASY (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 623 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 12,99 € à 8,99 €. La version originale de FINAL FANTASY prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du premier opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



La terre, le feu, l'eau, le vent... La lumière qui émanait autrefois des quatre cristaux fut perdue. Les ténèbres envahirent le continent, jusqu'à ce que le seul espoir restant à l'Humanité reposât dans les légendes du passé. Devenez Guerriers de la lumière et lancez-vous dans une aventure pour restaurer le pouvoir des cristaux et sauver le monde.



Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée avec des contrôles tactiles adaptés et des options de combat automatique pour gagner du temps dans ces RPG nippons de grande qualité.

Télécharger FINAL FANTASY à 8,99 €





Monster Hunter Stories (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.05, 3,8 Go, iOS 8.0, CAPCOM) passe de 21,99 € à 4,99 €. Il existe un monde où les gens vivaient de la chasse de monstres. Mais un petit village a décidé d’adopter un autre mode de vie.



Ce sont les Riders, ceux qui communiquent avec les monstres.



Les Riders vivent en harmonie avec les monstres et forment avec eux des liens indéfectibles, grâce à des artefacts mystérieux appelés gemmes de l’amitié.



Les monstres qui se sont liés d’amitié avec les Riders sont surnommés les Monsties. En devenant un Rider, vous pouvez apprivoiser des Monsties, et les chevaucher pour explorer le monde. Partez sans plus attendre à l’aventure ! Télécharger Monster Hunter Stories à 4,99 €