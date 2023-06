Bons plans iOS : Monster Train, Blown Away, Bandido et About Love and Hate 2

Les bons plans iOS du jour : 1 appli gratuite, 3 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Monster Train, Blown Away, Bandido et About Love and Hate 2. L'occasion d'économiser 29,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Big Truck (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.35, 56 Mo, iOS 9.0, YUZHI MA) passe de 1,99 € à gratuit. Big Truck est un jeu simple mais très amusant. Vous devez simplement conduire un camion sur un terrain accidenté et vous assurer que vos marchandises arrivent à destination en toute sécurité. Vous aurez un nombre précis de marchandises à transporter et un nombre précis de marchandises nécessaires. Plus vous apportez de marchandises, plus vous obtenez de points et de pièces.





Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 3,49 € à gratuit. Le jeu débute de manière simple : vous disposez de trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous développez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes, de nouveaux mécanismes font leur apparition : sols qui s'effondrent, bombes, tuiles arc-en-ciel, vous obligeant à penser de façon nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de casse-têtes !





Bandido (Jeu, Graphisme et design, iPhone / iPad, v1.2, 131 Mo, iOS 10.0, RedCut) passe de 2,99 € à gratuit. Un prisonnier de haute sécurité tente de s'échapper par les tunnels qui commencent sous sa cellule. Saurez-vous unir vos forces et vos cartes pour l'arrêter ?

Bandido est un jeu coopératif de stratégie et de construction d'itinéraires pour toute la famille. Il suffit de 30 secondes pour expliquer les règles et commencer à s'amuser !





Applications gratuites iOS :

AI Anime Filter (App, iPhone / iPad, v2.0.6, 256 Mo, iOS 14.0, TAPUNIVERSE LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Anime Filter vous aide à créer un visage d'anime à partir de vos photos. Il vous suffit de télécharger votre image et l'IA vous transformera en personnage d'anime grâce à l'AI anime face.



Qu'il s'agisse de votre ami, de votre animal de compagnie ou d'un objet, l'app supporte tous les cas avec un résultat assez bluffant.





Promotions iOS :

Monster Train (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v2.3.1, 533 Mo, iOS 14.0, Good Shepherd Entertainment) passe de 9,99 € à 6,99 €. Monster Train, avec ses trois champs de bataille verticaux à défendre, apporte une nouvelle dimension aux jeux de cartes de type roguelite.



Monster Train, avec ses trois champs de bataille verticaux à défendre, apporte une nouvelle dimension aux jeux de cartes de type roguelite.

Un jeu de construction de deck ultra complet avec plus de 250 cartes, 5 clans de monstres, chacun disposant d'une jouabilité différente et de 10 niveaux à déverrouiller, et plus encore. Monster Train, tout comme sur PC, établit des normes élevées en matière de stratégie. Bien que le concept de base soit simple, ce qui le rend accessible, Monster Train devient rapidement captivant et divertissant, notamment grâce à ses trois niveaux de combat. De plus, il est traduit en français, ce qui ravira les fans du genre !





Blown Away (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v2.1.5, 105 Mo, iOS 11.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 1,99 € à 0,99 €. Hendrik est un schlimazel ! Un dernier cheveu sur sa tête et une paire de chaussures de téléportation sont tout ce qu'il possède, tout le reste a été emporté par le vent. Ce jeu n'est pas un vrai "platformer" car vous ne pouvez pas sauter mais vous avez une machine de téléportation pour vous déplacer ! Blown away offre un bon équilibre de difficulté, un bon level-design, de nombreux mécanismes et un style très cool.



130 niveaux vous attendent avec des casse-têtes qui inclue de la logique mais aussi des ennemis. Plutôt rafraichissant !





About Love and Hate 2 (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.1.12, 210 Mo, iOS 11.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 3,49 € à 1,99 €. On le sait tous, il ne faut jamais appuyer sur le bouton rouge. Malheureusement, l'enfant de HAINE a fait exactement cela et a disparu instantanément. C'est ainsi qu'AMOUR et HAINE se retrouvent une fois de plus en mission, cette fois-ci pour retrouver l'enfant imprudent. Restez calme, faites travailler votre réflexion et stimulez votre intellect.



Avec le pouvoir d'AMOUR et l'énergie de HAINE, vous guiderai les deux personnages à travers des hauteurs vertigineuses, des châteaux sombres et des étendues infinies. Préparez-vous à retrouver AMOUR, HAINE et bien sûr, les AUTRES dans ce jeu de puzzles captivant.





Sagrada (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.4, 349 Mo, iOS 11.0, Dire Wolf Digital) passe de 7,99 € à 3,99 €. Faites revivre votre chef-d'œuvre de vitrail dans toute sa splendeur avec Sagrada, le jeu de société de dés et de création de Floodgate Games. À tour de rôle, sélectionnez des dés colorés et placez-les dans votre magnifique fenêtre de vitrail. L'artisan qui crée la fenêtre la plus belle remporte la partie. Trouvez l'ajustement parfait pour chaque pièce de votre fenêtre : les contraintes liées à la couleur et au numéro rendent le défi encore plus captivant. Télécharger Sagrada à 3,99 €





Traffix: Rush Urbain (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v7.9.1, 102 Mo, iOS 11.0, INFINITY GAMES, LDA) passe de 4,99 € à 0,99 €. Traffix, avec ses règles simples et ses fonctionnalités minimalistes, vous surprendra à coup sûr ! Sur l'autoroute, où le chaos, le stress et la colère règnent en maîtres, notamment dans les grandes villes telles que Paris, Tokyo, Istanbul ou Las Vegas, vous devez prendre le contrôle des feux de circulation pour assurer la sécurité des conducteurs et maintenir la paix. Préparez-vous à affronter le chaos à travers le monde entier ! Télécharger Traffix: Rush Urbain à 0,99 €