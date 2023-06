Bons plans iOS : Cooking Love, Mpjex, WatcheePro et Holdr+

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Cooking Love, Mpjex, WatcheePro et Holdr+. L'occasion d'économiser 26€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Talk About The Monster (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.1, 328 Mo, iOS 11.0, Tiny Dino LLC) passe de 5,99 € à gratuit. "Parlons du monstre" est une application et une histoire incroyables conçues spécialement pour aider les enfants à faire face à leurs monstres intérieurs et à surmonter leurs peurs de manière amusante et fantastique. Cette expérience immersive offre une combinaison parfaite d'interactivité et de narration captivante, illustrée par Michael Hogan. Télécharger le jeu gratuit Talk About The Monster





Cooking Love (Jeu, Cuisine et boissons / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.3, 275 Mo, iOS 10.0, CSC Studio) passe de 0,99 € à gratuit. Cher chef, en tant qu'amateur des jeux de cuisine, vous recherchez constamment un jeu de simulation de restaurant pour mettre en valeur votre incroyable vitesse et votre talent culinaire. Rejoignez une frénésie culinaire passionnante où vous devrez relever le défi de préparer et servir vos clients en un temps record ! Vous aurez l'occasion d'explorer une ville gastronomique dynamique et de créer votre propre histoire dans le domaine de la cuisine. C'est mignon et très prenant avec la possibilité de posséder des restaurants cinq étoiles dans divers pays tels que les États-Unis, le Japon, l'Inde, la Chine, le Mexique, et bien d'autres à venir. Télécharger le jeu gratuit Cooking Love





Triangle (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 21 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Inventé pour la première fois dans les années 1950, ce jeu de stratégie intemporel vous oblige à toucher tous les côtés du plateau tout en empêchant votre adversaire de faire de même. À tour de rôle, votre adversaire remplit la grille d'hexagones.



Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres. Télécharger le jeu gratuit Triangle





Applications gratuites iOS :

Mpjex (App, iPhone / iPad, v1.0.6, 63 Mo, iOS 13.0, 北京伊码网络科技有限...) passe de 0,99 € à gratuit. Mpjex est un convertisseur MP3 qui permet d'extraire des fichiers musicaux à partir de fichiers vidéo. Vous pouvez importer une vidéo (MP4,TS,MKV,AVI,WMV,MOV) depuis votre photothèque / iCloud / ou même en partage Wi-Fi.



Ensuite, à vous de choisir le format de sortie : MP3,M4A,AAC,FLAC,OGG,WMA,WAV,AIFF,OPUS,MP4. Télécharger l'app gratuite Mpjex





Holdr+ (App, iPhone, v1.2.2, 48 Mo, iOS 12.4, Indicio Tech) passe de 1,99 € à gratuit. Holdr+ est une application mobile construite sur la technologie open source du projet Hyperledger Aries Bifold. Holdr+ vous permet de créer et de gérer des communications sécurisées au sein d'un écosystème numérique de confiance. Cela signifie que vous pouvez détenir et partager des informations personnelles de grande valeur contenues dans des références numériques vérifiables. Holdr+ apporte confidentialité et sécurité à la communication en ligne grâce à ses interactions pair-à-pair uniques, interopérables et cryptées, basées sur des normes ouvertes et open source. Télécharger l'app gratuite Holdr+





Promotions iOS :

WatcheePro (App, iPhone, v1.8, 44 Mo, iOS 15.0, Anssi Hakkarainen) passe de 11,99 € à 9,99 €. WatcheePro est une application complète destinée aux collectionneurs et passionnés de montres, permettant de suivre les informations liées à leur collection de montres. Développé par deux personnes passionnées de tocantes, elle permet de définir les détails de chaque montre, tels que la catégorie, l'origine, le statut, les dimensions, les numéros de série et de référence, les matériaux, le mouvement, les complications (jusqu'à six), le prix, et bien plus encore. Télécharger WatcheePro à 9,99 €





Arcane Vale (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 456 Mo, iOS 10.0, Myles Panayiotis) passe de 5,99 € à 1,99 €. Il ne tient qu'à vous d'achever l'héritage de votre père et de découvrir un trésor perdu depuis longtemps, alors que vous êtes propulsé dans un monde plein de surprises !



Explorez un vaste monde ouvert rempli de créatures mortelles et de secrets cachés. Remplissez des quêtes pour gagner les faveurs des habitants locaux qui, en retour, pourraient bien vous aider dans votre périple. Pour cela, vous devrez améliorer vos compétences et votre équipement. Un RPG inspiré des premiers Zelda et Final Fantasy, très intéressant ! Télécharger Arcane Vale à 1,99 €





Pixboy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.0, 115 Mo, iOS 11.0, Maciej Dabrowski) passe de 3,99 € à 0,99 €. Pixboy est un scientifique fou qui a produit un élixir puissant. Malheureusement, une bande de vilains l'a volé. Aidez-le à battre tous les ennemis, à relever tous les défis, à obtenir l'élixir et à prouver qu'il est le meilleur.

Ressentez les vibrations rétro pendant des heures d'aventure!



Un véritable jeu de plateforme en 2D à l'ancienne ! Télécharger Pixboy à 0,99 €





Kase (App, iPhone / iPad, v3.6.2, 11 Mo, iOS 13.0, Kenneth Wong) passe de 4,99 € à 0,99 €. Kase existe parce qu'il devrait exister une application de base de données qui puisse vous accompagner partout. Elle doit être : Simple - son utilisation doit être facile et intuitive,

Flexible - pour qu'une fois familiarisé avec les bases, vous puissiez concevoir n'importe quelle base de données pour suivre tout ce qui est important pour vous, et

Relationnel - parce que vous ne voulez pas vous répéter et que les données interconnectées sont beaucoup plus utiles. En outre, la base de données doit être personnelle et toujours disponible, ce qui est également le cas de Kase. Télécharger Kase à 0,99 €