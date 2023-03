Bons plans iOS : Stellarium, Water Coach et Monster Hunter Stories

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Stellarium, Water Coach et Monster Hunter Stories. L'occasion d'économiser 61,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Ragdolls Sandbox (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.22, 103 Mo, iOS 11.0, UGames Software Limited) passe de 1,99 € à gratuit. Les ragdolls dans le jeu sont totalement basés sur la physique, vous pourrez vous attendre à une interaction réaliste avec l'environnement. Vous pouvez créer vos propres mini-jeux avec ou sans objectif prédéterminé. Et vous aurez la liberté d'être créatif avec votre gameplay. Télécharger le jeu gratuit Ragdolls Sandbox





Tiny Runner (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v2.81, 44 Mo, iOS 9.0, YUZHI MA) passe de 0,99 € à gratuit. Voici une alternative à Mario, mais en pixel-art et sans fin. Comme Mario Run, votre héros court sans s'arrêter, à vous de faire en sorte qu'il évite les obstacles et les trous.



Plusieurs niveaux sans fin, des contrôles simples et un beau style graphique.



Si vous aimez Mickey Hoops et compagnie, testez Tiny Runner ! Télécharger le jeu gratuit Tiny Runner





Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 3,49 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous avez trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus difficiles, vous devez faire face à de nouveaux mécanismes - sol qui s'écroule, bombes, tuiles arc-en-ciel, qui vous font penser de manière nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de casse-têtes ! Télécharger le jeu gratuit Paintiles





SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 245 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 0,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus afin de guider des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté assez incroyable.

Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire avec des vibrations.



Des graphismes magnifiques, très amusant, très relaxant : C'est un jeu formidable. Télécharger le jeu gratuit SPHAZE





Snap it - AI (Jeu, Utilitaires / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 120 Mo, iOS 11.0, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Une app pour reconnaître des objets en prenant une photo, sans recourt à une connexion internet. Snap it se base sur l'intelligence artificielle d'Apple. Télécharger le jeu gratuit Snap it - AI





Applications gratuites iOS :

Stellarium (App, iPhone / iPad, v1.10.4, 377 Mo, iOS 13.0, Noctua Software Ltd) passe de 15,99 € à gratuit. Stellarium Mobile est une application de planétarium qui montre exactement ce que vous voyez lorsque vous regardez les étoiles.



Identifiez étoiles, constellations, planètes, comètes, satellites (comme l'ISS) et autres objets du ciel profond en temps réel dans le ciel au-dessus de vous en quelques secondes, simplement en pointant le téléphone vers le ciel!



Cette application d'astronomie possède une interface utilisateur simple à utiliser et minimaliste, ce qui en fait l'une des meilleures applications astronomiques pour les adultes et les enfants qui souhaitent explorer le ciel nocturne. Télécharger l'app gratuite Stellarium





Side Out (App, , v1.0, 2 Mo, iOS 13.0, 205L Studio) passe de 0,99 € à gratuit. Side Out est un outil de suivi des scores de Pickleball pour votre Apple Watch. Le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du padel, du badminton et du tennis de table.



Avec cette app, vous allez pouvoir gérer le score facilement depuis votre poignet. Et une aide permet de savoir qui doit servir. Télécharger l'app gratuite Side Out

Water Coach (App, iPhone / iPad, v1.03, 17 Mo, iOS 11.0, Sharply Labs) passe de 0,99 € à gratuit. Water Coach vous aide à prendre votre santé en main.

Il est prouvé que l'équilibre hydrique est indispensable à une meilleure qualité de vie.



Il vous rappelle quand boire et vous permet d'équilibrer votre consommation d'eau à tout moment.

Il vous aide à atteindre l'objectif de consommation quotidienne d'eau que VOUS devriez avoir chaque jour, afin d'avoir une bonne qualité de santé et de bien-être.



Quand on est que notre corps est à 70 % constitué d'eau... Télécharger l'app gratuite Water Coach





Promotions iOS :

Trüberbrook (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.40, 1 Go, iOS 13.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 2,49 €. Trüberbrook du studio Headup est une aventure unique faite à la main qui se passe dans l'Allemagne des années 60. Remplie de mystères, cette aventure vous mène dans le petit village de Trüberbrook, un endroit isolé en pleine zone rurale.



Dans une ambiance science-fiction rétro, vous devrez user de thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la loyauté, la découverte de soi et les dinosaures !



Les fans de Twin Peaks, X-Files, Stranger Things et autre Star Trek seront ravis d'apprendre que les développeurs allemands s'en sont largement inspirés, que ce soit pour l'ambiance ou le scénario. Et le jeu est sous-titré en français ! Télécharger Trüberbrook à 2,49 €





Northgard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.9, 944 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 8,99 € à 5,99 €. Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent.



Après plusieurs années d’exploration acharnée, de courageux Vikings ont découvert une nouvelle terre regorgeant de mystères, de dangers et de richesses : NORTHGARD.



Les plus braves de ces hommes du Nord ont mis les voiles vers ces nouveaux rivages dans un esprit d’exploration et de conquête glorieuse, déterminés à faire entrer leur clan dans l’histoire par la guerre, le commerce et l’adoration des Dieux.



Mais pour cela, il devront survivre aux redoutables loups et guerriers morts-vivants qui arpentent le continent, s’allier avec (ou terrasser) les géants et endurer les hivers... Télécharger Northgard à 5,99 €





Game Dev Story (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.43, 241 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 4,99 € à 1,19 €. Game Dev Story est un jeu de gestion développé par des japonais avec des graphismes et une bande son résolument rétro pour coller avec le thème du jeu : la gestion d'une société éditrice de jeux vidéo.



Votre objectif est simple : vous devez réussir à créer le "blockbuster" des jeux vidéos et vous avez 20 ans pour cela. Vingt années au cours desquelles vous verrez défiler toute l'histoire des jeux vidéos à mesure que de nouvelles plateformes (consoles, PC...) seront mises sur le marché.



Les + : Très prenant Télécharger Game Dev Story à 1,19 €





Basketball Club Story (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.36, 265 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 6,99 € à 2,49 €. Créez votre propre équipe de basket, recrutez des joueurs loufoques et affrontez d'autres équipes. C'est à vous de les entraîner vers la victoire !



De plus, construisez des installations pour votre clubhouse afin que vos joueurs et les visiteurs puissent en profiter. Mélangez-les et placez-les comme bon vous semble !



Signez avec des sponsors pour obtenir un soutien financier impressionnant. Encouragez-les aux côtés du reste de votre équipe pour obtenir encore plus de récompenses !



N'oubliez pas d'entrer en contact avec vos supporters locaux par le biais d'actions de proximité. Plus ils en apprendront sur le basket, plus ils seront passionnés !



Un jeu signé des créateurs de Game Dev Story. Télécharger Basketball Club Story à 2,49 €





Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.01, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) passe de 27,99 € à 21,99 €. Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus !



Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 21,99 €