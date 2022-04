Bons plans iOS : Monster Hunter Stories, DEEMO -Reborn-

⏰ Il y a 35 min (Màj il y a 35 min)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Monster Hunter Stories, DEEMO -Reborn-. L'occasion d'économiser 48€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v6.00, 65 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) passe de 4,99 € à gratuit. Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

Excellent pour le cerveau Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





Drop Flop! (Jeu, , iPhone / iPad, v3.0.6, 10 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Testez vos compétences de réflexe dans ce jeu en tapant sur l'écran, pour que la balle rebondisse ! Le jeu est facile à apprendre, difficile à maitriser : Appuyez sur l'écran pour lancer une balle

Chronométrez vos frappes pour attraper chaque balle

Jouez à votre rythme Télécharger le jeu gratuit Drop Flop!





DEEMO -Reborn- (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,3 Go, iOS 13.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à gratuit. Une fille tombée du ciel qui a oublié son passé ; Deemo jouant du piano tout seul dans le monde de la cabane perchée dans l'arbre ; leur rencontre accidentelle.



La musique s'écoule au fur et à mesure que les doigts frappent les touches du piano.

C'est le début d'un voyage féérique...



La suite de DEEMO vous place autour d'un ancien château et d'un arbre mystérieux qui pousse quand le son de la mélodie flotte dans l'air. Vous devez contrôler la petite fille qui est tombée du ciel et l'aider à retrouver son chemin à travers les mystères et les énigmes du château. Pour y parvenir, vous devrez notamment retrouver les partitions de musique perdues, déverrouiller de nouveaux lieux et découvrir la vérité.



Oui, le jeu de rythme façon Guitar Hero est bien plus scénarisé que celui-ci et ajoute par rapport à son prédécesseur, une bonne dose de casse-tête. Cela vient enrichir un gameplay travaillé autour de 60 chansons classiques qui participent grandement à l'ambiance lyrique et même mélancolique du titre.



Télécharger le jeu gratuit DEEMO -Reborn-





Peppa Pig : Parc dattractions (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.8, 431 Mo, iOS 10.0, Entertainment One) passe de 2,99 € à gratuit. Peppa visite le parc d'attractions et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans de l'émission de télé adoreront cette application inspirée des parcs d'attractions qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés.



Les + : Inclut 8 jeux amusants avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Fais le tour du parc d'attractions en train et récupère puis dépose des passagers Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig : Parc dattractions





HackStack (Jeu, Action / Simulation, iPhone, v3.0.1, 58 Mo, iOS 12.0, Tunks LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Entrez dans le CYBERVERSE et devenez le meilleur crypto-hacker avec une action multitâche rapide comme l'éclair. HackStack est conçu pour vous mettre dans un état de fluidité avec un gameplay à haut APM.



Tapez, glissez, maintenez, visez et résolvez votre chemin à travers une grande variété de modules pour devenir le seigneur du cybervers. Ne laissez pas les modules s'empiler trop haut ou préparez-vous à un débordement !



Les + : Quatre coins à conquérir, chacune avec plusieurs niveaux

Plus de 20 modules tactiles uniques à débloquer Télécharger le jeu gratuit HackStack





Applications gratuites iOS :

Plantes & Éclairement (App, iPhone / iPad, v3.17.1, 217 Mo, iOS 13.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Vous aimez avoir des plantes mais vous n'arrivez pas à les garder bien longtemps ? Saviez-vous que le manque de lumière est la deuxième cause de disparition de celles-ci ?



Avec l'application Plantes & Éclairement, fini les erreurs ! Elle vous dira si le placement est bon ou non !



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Plantes & Éclairement

Lock Notes Pro (App, iPhone / iPad, v2.2.15, 8 Mo, iOS 13.0, JulyApps Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Gardez vos notes personnelles les plus importantes à l'abri des regards indiscrets. Conservez vos notes cachées, en toute sécurité. Stockez des mots de passe, des secrets, des contacts ou gardez vos notes privées.



Les + : Bloquez l'accès aux notes avec un mot de passe

Les notes sont automatiquement sauvegardées sur iTunes et iCloud Télécharger l'app gratuite Lock Notes Pro





Promotions iOS :

Monster Hunter Stories (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.05, 3,8 Go, iOS 8.0, CAPCOM) passe de 21,99 € à 4,99 €. Il existe un monde où les gens vivaient de la chasse de monstres. Mais un petit village a décidé d’adopter un autre mode de vie.



Ce sont les Riders, ceux qui communiquent avec les monstres.



Les Riders vivent en harmonie avec les monstres et forment avec eux des liens indéfectibles, grâce à des artefacts mystérieux appelés gemmes de l’amitié.



Les monstres qui se sont liés d’amitié avec les Riders sont surnommés les Monsties. En devenant un Rider, vous pouvez apprivoiser des Monsties, et les chevaucher pour explorer le monde. Partez sans plus attendre à l’aventure ! Télécharger Monster Hunter Stories à 4,99 €





Rusty Lake Hotel (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 44 Mo, iOS 9.0) passe de 2,99 € à 0,99 €. Occupez-vous des clients du Rusty Lake Hotel et assurez-vous qu’ils passent un bon moment. Il y aura 5 repas servis cette semaine. Faites-en sorte que chaque repas soit une tuerie !



Rusty Lake Hotel est un jeu pointer-et-cliquer mystérieux développé par les créateurs de la série Cube Escape.



Les + : Très facile à prendre en main mais presque impossible d’arrêter d’y jouer ! Télécharger Rusty Lake Hotel à 0,99 €





OK Golf (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 562 Mo, iOS 8.0, Okidokico Entertainment Inc.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Découvrez une nouvelle manière de jouer au golf avec OK Golf qui allie la plastique d'un Minecraft au talent de Tiger Woods ! Joli graphiquement, le jeu propose un gameplay terriblement facile à comprendre mais difficile à maitriser. Analyser chaque situation avant de "swinger" ou "putter".



Sans achat intégré, on adore OK Golf qui permet d'approcher chaque trou de la façon qu'on veut.



Les + : Un jeu de golf unique

Pour tous les niveaux Télécharger OK Golf à 0,99 €