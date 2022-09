Bons plans iOS : Budget Bytes, MyTube, Phoenix, Iron Marines, WristBoard

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites et 6 promos avec notamment Budget Bytes, MyTube, Phoenix, Iron Marines, WristBoard. L'occasion d'économiser 34€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Pixelmator Photo (App, iPhone / iPad, v2.0.14, 322 Mo, iOS 14.0) passe de 4,99 € à gratuit. Pixelmator Photo propose une collection d'outils non destructifs avec un ensemble de préréglages inspirés de la photographie analogique. Un outil de réparation magique pour supprimer les objets indésirables, corriger la perspective, ajuster la balance des couleurs et bien plus encore.



L'appli apporte évidemment le support complet pour l'édition d'images RAW. Son crédo, c'est le rapport facilité d'utilisation / rendu. Télécharger l'app gratuite Pixelmator Photo





Budget Bytes (App, iPhone / iPad, v5.17.0, 52 Mo, iOS 11.0, SideChef Group Limited) passe de 2,99 € à gratuit. Voici la nouvelle application Budget Bytes, de l'auteure de livres de cuisine et lauréate du meilleur blog How-To Food en 2016, Beth Moncel. Beth a construit un public fidèle de millions de fans en livrant de délicieuses recettes conçues pour les petits budgets sur son blog budgetbytes.com. Maintenant, elle a mis plus de 1 000 de ses recettes les plus populaires dans l'application Budget Bytes, avec des photographies étape par étape et des conseils vocaux. Cuisiner à petit budget ne devrait pas signifier haricots en boîte et nouilles ramen soir après soir. Bienvenue dans le monde des délicieuses recettes conçues pour les petits budgets. Télécharger l'app gratuite Budget Bytes





TrackIt: Locate Lost Devices (App, iPhone / iPad, v5.1, 13 Mo, iOS 14.0, Stephen Fung) TrackIt vous aide à retrouver votre iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, Apple Pencil, écouteurs, haut-parleurs, oreillettes et autres appareils Bluetooth perdus en quelques minutes. Nous utilisons le signal Bluetooth de votre appareil pour vous aider à localiser votre appareil avec une grande précision.



TrackIt peut localiser n'importe quel appareil Bluetooth Low Energy. Utilisez-le pour vous aider, vous ou votre famille, à retrouver facilement vos appareils perdus. Télécharger l'app gratuite TrackIt: Locate Lost Devices





MyTube (App, iPhone / iPad, v1.0.7, 47 Mo, iOS 13.0, nhan nguyen) passe de 5,99 € à gratuit. My music est une application de lecture de musique qui vous permet d'importer toutes les musiques sur le cloud pour les lire. L'application permet également de créer une liste de lecture avec vos chansons préférées et surtout de récupérer les chansons depuis YouTube. Télécharger l'app gratuite MyTube





Asketch (App, iPhone / iPad, v3.2.2, 12 Mo, iOS 12.1, Andrew Kern) passe de 1,99 € à gratuit. Facile à apprendre, fascinant à utiliser. Si vous dessinez, c'est une excellente application avec un rendu parfois inattendu mais de qualité. Le mieux, c'est sa simplicité avec quelques options qui permettent finalement de tout faire.



Evidemment, les dessins sont en vectoriels et ne souffrent d'aucune pixelisation quand on zoome... Télécharger l'app gratuite Asketch





Phoenix (App, iPhone / iPad, v1.2.4, 61 Mo, iOS 13.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 2,99 € à gratuit. Phoenix permet aux particuliers, aux professionnels et aux agences de publicité de créer des visuels impressionnants. Sélectionnez des parties immobiles dans vos vidéos tout en gardant le reste fluide. Créez des contenus visuels qui ont plus de sens qu'une photo ou une vidéo. Lorsque vous créez une vidéo avec Phoenix, vous créez également une photo parfaite en même temps.



De plus, vous pouvez donner vie à vos photos avec Phoenix en ajoutant des effets vidéo à vos photos. Par conséquent, vous pouvez avoir des photos animées.



Idéal pour ceux qui postent sur les réseaux. Télécharger l'app gratuite Phoenix





Promotions iOS :

Animatix (App, iPhone / iPad, v1.4.3, 46 Mo, iOS 9.0, Code Organa) passe de 2,99 € à 0,99 €. Mettez vos photos en mouvement avec Animatix.



Animatix transforme vos photos en animations et en dessins animés captivants. Elle utilise des techniques d'animation du monde réel pour donner vie à vos photos, en ajoutant un mouvement qui insuffle la vie dans leurs bords et leurs couleurs. Choisissez parmi 24 styles d'animation, puis faites ressortir vos animations avec l'un des nombreux effets uniques de dessins animés, de bandes dessinées, de croquis et d'art de Animatix. Peaufinez vos résultats pour obtenir le look parfait et partagez vos créations en tant que GIFs, vidéos ou Live Photos. Télécharger Animatix à 0,99 €





Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.2, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, voici un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. Le tout sans connexion internet, le pied ! Télécharger Iron Marines à 0,99 €





Teslagrad (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 700 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 0,99 €. Teslagrad est un jeu d'énigmes-plateformes intégrant des éléments d'action. Le magnétisme et la puissance électromagnétique sont des éléments clés pour progresser et découvrir les secrets qu'abrite la Tour Tesla abandonnée. Rejoignez l'aventure d'un jeune garçon armé d'une ancienne technologie teslamancienne. Frayez-vous un passage dans la Tour Tesla et affrontez une grande variété de défis et d'énigmes. C'est beau et très prenant. Télécharger Teslagrad à 0,99 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v5.6.21, 201 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Accessibilité, humour et profondeur stratégique sont au rendez-vous.



Il s'agit du troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger Kingdom Rush Origins à 0,99 €





Kingdom Rush Vengeance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.12.6, 810 Mo, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Avance comme bon te semble en conquérant les nouveaux et les bons vieux royaumes. Affronte des empires d'ennemis puissants et mesure-toi à des boss suprêmes dans ce jeu de stratégie, aussi drôle qu'épique !



Élu meilleur jeu de tower defense de 2020 ! Télécharger Kingdom Rush Vengeance à 2,99 €