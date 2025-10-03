Bons plans iOS : Super Farming Boy, Levelhead, Cascadia Digital et Empty Fasting

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 9 promos avec notamment Super Farming Boy, Levelhead, Cascadia Digital et Empty Fasting. L'occasion d'économiser 47€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Old Monterrey (Jeu, Aventure / Action, , v3.6, 60 Mo, iOS 11.0, Amado Mata) passe de 0,99 € à gratuit. Dans ce jeu vidéo de plateforme inspiré par les classiques comme Super Mario, vous serez transporté dans une version très ancienne de la ville de Monterrey, où les adorables chèvres ont été piégées par de redoutables extraterrestres. En tant que courageux héros, vous devrez traverser tous les niveaux pour libérer les chèvres et sauver la ville.



Avec ses graphismes en pixel-art et ses commandes faciles à utiliser, "Old Monterrey" vous permettra de rester concentré sur l'écran pendant que vous vous battez pour libérer les chèvres. Télécharger le jeu gratuit Old Monterrey

Applications gratuites iOS :

Empty Fasting (App, iPhone, v2.0.0, 169 Mo, iOS 17.0, Light Nudge) passe de 2,99 € à gratuit. Empty Fasting est une application compagnon pour suivre vos jeûnes de manière simplifiée, en vous concentrant pleinement sur un jeûne à la fois, avec des widgets d'écran d'accueil, des activités en direct, et des horaires pour jeûnes nocturnes ou diurnes. Personnalisez-la avec 6 thèmes et 18 icônes, suivez vos statistiques de séries et tendances, et recevez des encouragements tout au long de vos jeûnes pour une expérience motivante et intuitive. Télécharger l'app gratuite Empty Fasting

Facula (App, iPhone / iPad, v1.3.0, 40 Mo, iOS 10.0, 仕强 黄) passe de 0,99 € à gratuit. Cette application invite à explorer la beauté du monde à travers des images issues d'Unsplash, libres de droits sous la licence CC0, avec des fonctionnalités comme le zoom à deux doigts pour faciliter la capture et l'ajout de citations personnalisées sur les photos. La mise à jour inclut également des corrections de bugs et limite l'enregistrement aux zones visibles à l'écran. Télécharger l'app gratuite Facula

Promotions iOS :

Slay the Spire (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v2.6.0, 890 Mo, iOS 12.0, Humble Bundle) passe de 10,99 € à 7,99 €. Slay the Spire est un jeu de deck building solo hautement addictif et salué par la critique, mêlant harmonieusement des éléments de jeu de cartes et de roguelike. Il propose une construction de deck dynamique, des tours en constante évolution et de puissantes reliques pour enrichir le gameplay. Disponible sur mobile sans compromis, il offre une expérience enrichissante qui captive les joueurs grâce à des synergies de cartes stratégiques et des rencontres stimulantes. Télécharger Slay the Spire à 7,99 €

Super Farming Boy (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,6 Go, iOS 12.0, Renxo Europe Limited) passe de 10,99 € à 0,99 €. Super Farming Boy est un jeu captivant mêlant action, casse-tête et simulation agricole, où vous incarnez Super, qui doit libérer sa mère et ses amis capturés en optimisant sa ferme grâce à des réactions en chaîne et des combos. Transformez-vous en outils variés, explorez des saisons uniques comme la Saison Radioactive ou Volcanique, et utilisez des commandes tactiles intuitives pour gérer votre endurance, vaincre des boss et cultiver dans des climats extraordinaires. Télécharger Super Farming Boy à 0,99 €

Hero Emblems II (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.08, 544 Mo, iOS 10.3, HeatPot Games Ltd.) passe de 6,99 € à 2,99 €. Hero Emblems est un match-3 avec des éléments de jeu de rôle qui vous met aux commandes d'une équipe de quatre aventuriers qui vont se lancer dans une quête visant à sauver une princesse kidnappée et à trouver une plante qui permettra de soigner son père, le Roi, blessé lors d'une attaque. Le deuxième opus reprend tout cela, mais avec de nouvelles mécaniques, une bande-son encore plus belle et des graphismes largement améliorés.



Le tout est à moitié prix ! Télécharger Hero Emblems II à 2,99 €

Levelhead (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v100.0.62, 522 Mo, iOS 13.0, Butterscotch Shenanigans, Inc.) passe de 7,99 € à 0,99 €.

Levelhead, successeur spirituel de Crashlands et inspiré de Super Mario Maker, est un jeu de plateforme communautaire où vous guidez le robot GR-18 pour livrer des colis à travers des niveaux faits main, riches en défis et en surprises, avec un gameplay simple mais subtil. En tant que recrue du Bureau des expéditions, utilisez l'éditeur de niveaux intuitif pour créer et partager des niveaux variés, allant d'aventures complexes à des scènes musicales, tout en explorant plus de 90 niveaux conçus pour stimuler votre créativité. Télécharger Levelhead à 0,99 €

Forager (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.04, 163 Mo, iOS 12.0, Humble Bundle) passe de 8,99 € à 5,99 €. Forager est un jeu 2D en monde ouvert mêlant exploration, gestion de ressources et fabrication, où vous collectez, construisez une base, progressez en compétences et explorez librement donjons et secrets. Créez votre propre aventure en améliorant votre équipement, vos terres et vos relations, avec une liberté totale pour définir vos objectifs. Télécharger Forager à 5,99 €

Not Another Weekend (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.12, 264 Mo, iOS 12.4, Dionous Games) passe de 4,99 € à 1,99 €. Not Another Weekend est un jeu d'aventure point 'n' click humoristique où vous incarnez un groom d'hôtel excentrique, Mike Melkout, chargé de vider l'établissement en un week-end, dans un univers pixel art inspiré de la culture pop des années 80. Avec des graphismes rétro, une histoire pleine de rebondissements, des personnages hilarants parodiant des icônes de l'époque, des dialogues amusants, des puzzles équilibrés et une bande-son originale, il offre une expérience loufoque et immersive pour les fans de ce style. Télécharger Not Another Weekend à 1,99 €

Beat Cop (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 409 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 4,99 € à 0,99 €.

Dans Beat Cop, plongez dans le Brooklyn des années 80 en incarnant Jack Kelly, un ancien détective accusé de meurtre, qui doit naviguer entre un chef méprisant, une femme cupide et la mafia locale tout en enquêtant pour découvrir la vérité dans un scénario non linéaire aux fins multiples. Avec son pixel-art soigné, son humour grinçant inspiré des séries policières de l’époque et une belle durée de vie, ce jeu d’aventure vous immerge dans une jungle urbaine où sarcasme, mystères et contraventions rythment votre quotidien. Télécharger Beat Cop à 0,99 €

SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.4, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom est une réédition fidèle du jeu culte où vous incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy pour déjouer le plan de Plankton, qui veut conquérir Bikini Bottom avec une armée de robots, tout en profitant de graphismes modernisés et d’un gameplay optimisé. Rencontrez des personnages emblématiques, utilisez les talents uniques des héros, et vivez des aventures loufoques avec un support complet des manettes et de Game Center, dans cette expérience fidèle à la série animée. Télécharger SpongeBob SquarePants à 4,99 €