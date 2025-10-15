Bons plans iOS : World of Juice, Retro City Rampage DX, Animatic et LEGO Duplo Doctor

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 4 jeux gratuits et 9 promos avec notamment World of Juice, Retro City Rampage DX, Children of Morta, Animatic et LEGO Duplo Doctor. L'occasion d'économiser 47 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

LEGO Duplo Doctor (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.0, 227 Mo, iOS 12.0, StoryToys Limited) passe de 4,99 € à gratuit. LEGO Duplo Doctor est une application interactive pour jeunes enfants qui les plonge dans un monde ludique de soins et de créativité, transformant les petits en héros médecins pour apprendre les bases des examens de santé (tests de vue, tension artérielle), diagnostiquer et traiter des patients Duplo dans une salle d'attente animée et une clinique intuitive, favorisant l'empathie et l'entraide sans mauvaises réponses. Sûre et adaptée à l'âge, elle propose un mode de jeu stimulant et responsable, où le plaisir d'aider les autres émerge à travers des activités amusantes et éducatives sur la joie des soins. Télécharger le jeu gratuit LEGO Duplo Doctor

13s (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.3, 11 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de correspondance de chiffres amusant qui plaira à toute la famille.



Faites glisser les tuiles sur le plateau. Faites en sorte que les tuiles en ligne ou en colonne fassent 13. Utilisez la poubelle pour retirer les tuiles difficiles.



13's est un jeu idéal pour se détendre, parfait pour apprendre aux enfants à compter. De plus, il est adapté aux daltoniens ! Télécharger le jeu gratuit 13s

World of Juice (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v2.0, 99 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 1,99 € à gratuit. World of Juice est un jeu de puzzle de type "draw line" où le joueur doit tracer des lignes avec un crayon pour remplir un verre de jus, en trouvant des solutions créatives et intelligentes, car chaque énigme peut être résolue de multiples façons. Facile à apprendre mais difficile à maîtriser, il propose plus de 80 niveaux, des thèmes aléatoires, une musique géniale, des effets sonores améliorés et un design adorable, amusant et réfléchi, pour défier ses amis et s'amuser. Télécharger le jeu gratuit World of Juice

Command Word Jumble Compete (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.4, 39 Mo, iOS 12.4, Laurand Osmeni) passe de 4,99 € à gratuit. Command Word Jumble Compete est une aventure ludique de mots (anglais) qui transforme votre appareil en un monde vibrant de lettres et d'énigmes, où vous devez démêler des mots dans diverses catégories pour révéler des significations cachées et enrichir votre vocabulaire de manière interactive et amusante. Parmi ses fonctionnalités phares : des catégories variées (fruits, animaux...), un système de notation dynamique avec bonus, un classement mondial, un gameplay illimité sans pubs ni abonnements, ainsi que des indices et sauts pour les difficultés. Télécharger le jeu gratuit Command Word Jumble Compete

Applications gratuites iOS :

Animatic (App, iPhone / iPad, v4.0.2, 110 Mo, iOS 15.6, Doodle.ly, Inc.) passe de 9,99 € à gratuit. Animatic est l'application idéale pour créer des animations dessinées à la main, accessible aux débutants comme aux professionnels, avec un éditeur de frames intuitif, un onion-skinning flexible, la répétition de frames et l'export en GIF animés, vidéos ou PSD, offrant une expérience élégante pour donner vie aux idées. Rejoignez plus d'un million d'utilisateurs mondiaux, louée comme la meilleure app d'animation iPhone par des experts, avec des témoignages soulignant sa simplicité sur iPad Pro ; l'accès illimité aux fonctionnalités premium et mises à jour futures est disponible via abonnements mensuels à 0,99 $ ou annuels à 6,99 $, alignés sur la matrice des prix de l'App Store Apple. Télécharger l'app gratuite Animatic





Promotions iOS :

Retro City Rampage DX (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v2.1.1, 13 Mo, iOS 12.0, Vblank Entertainment Inc.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Retro City Rampage DX est un jeu d'action rétro en 8 bits où vous volez plus de 50 véhicules, semez la police, sautez sur des piétons pour ramasser des pièces et testez 25 armes et power-ups sur eux, dans une ambiance nostalgique et chaotique de "mégateuf" et de super crime. Il propose plus de 60 missions en mode scénario et arcade, des défis multijoueurs avec partage de replays, et est universel, compatible avec les manettes MFi, ainsi que disponible en anglais, français, italien, allemand et espagnol. Télécharger Retro City Rampage DX à 2,99 €

The Witness (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.95, 2,2 Go, iOS 12.0, Thekla, inc.) passe de 10,99 € à 5,99 €. Dans The Witness, vous vous réveillez amnésique sur une île mystérieuse, explorant un monde ouvert rempli de plus de 500 énigmes ingénieuses pour retrouver votre mémoire et votre chemin de retour. Ce jeu solo, salué pour sa beauté et son intelligence, propose des casse-têtes uniques qui respectent votre temps et stimulent votre réflexion. Télécharger The Witness à 5,99 €

Very Necessary Emojis (App, , v1.4.80, 35 Mo, iOS 12.0, Aviv Stein) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dans la frénésie d'un message urgent, on fouille désespérément le clavier emoji par défaut pour un visage jaune exprimant une émotion trop nuancée pour avoir été retenue par Apple, et on meurt un peu quand on réalise que l'emoji parfait n'existe pas, nous forçant à nous contenter d'icônes approximatives qui ne capturent qu'une fraction de notre intention. Cette app de stickers iMessage propose enfin ces "Very Necessary Emojis" imaginés pour combler ce vide, utilisables uniquement en superposition (pas directement dans le texte), avec une taille identique aux emojis Apple standards pour une intégration fluide et familiale. Télécharger Very Necessary Emojis à 1,99 €

Children of Morta (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,3 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 2,99 €. Children of Morta est un RPG d'action narratif et roguelite de grande qualité où vous incarnez les membres d'une famille extraordinaire de héros, les Bergson, pour combattre la Corruption qui menace le royaume de Rea à travers des donjons procéduraux, en exploitant leurs forces et faiblesses uniques, tout en explorant des thèmes universels comme l'amour, l'espoir et le deuil. L'édition complète inclut les DLC Ancient Spirits et Paws and Claws intégrés, propose 7 personnages jouables avec styles de combat distincts, un mode coop en ligne disponible (via partage de code entre amis), un pixel art 2D somptueux, un gameplay perfectionnable en famille, un mode escarmouche, et une adaptation mobile soignée avec interface retravaillée, support des manettes et Game Center. Télécharger Children of Morta à 2,99 €

Psychofunk (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 189 Mo, iOS 10, Tommy Soereide Kjaer) passe de 2,99 € à 0,99 €. Partez pour une aventure psychédélique inspirée des années 60 trippantes et 70 funky, où vous affrontez un défi de plateforme inédit, mêlant esthétique et ambiance sonore rétro des "années folles" à un gameplay sérieux et non conventionnel. Vous contrôlez non pas le héros – une flèche (ou meuble ?) qui avance seule –, mais le décor lui-même, en manipulant les plateformes pour éviter ennemis et pièges mortels dans des niveaux de plus en plus tortueux, où timing précis et chance sont essentiels pour surmonter une difficulté impitoyable, comme Tommy en témoigne. Télécharger Psychofunk à 0,99 €

Skating Rink Story (Jeu, Simulation, , v1.22, 70 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 7,99 € à 5,99 €. Gérez votre propre patinoire de patinage artistique en entraînant un personnel motivé pour des compétitions, tout en construisant une immense surface de glace où les clients glissent avec joie, en plaçant astucieusement des objets pour des shootings improvisés et en offrant un espace chauffé avec bar à soupes pour leur confort hors glace. Écoutez les demandes des skateurs pour élargir les options alimentaires et découvrir des plats innovants, engagez des instructeurs pour enseigner des tricks avancés et créer des programmes de figures, boostez la popularité via les réseaux sociaux et les visites VIP comme celle du maire voisin, afin de transformer votre établissement en une installation 5 étoiles attirant le monde entier et forgeant des souvenirs inoubliables. Télécharger Skating Rink Story à 5,99 €

Zoo Park Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.23, 87 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Les fans de Game Dev Story et des autres titres de Kairosoft seront enchantés par l'arrivée de Zoo Park Story, un jeu de simulation où vous bâtissez le zoo de vos rêves en explorant des environnements variés comme la savane, la toundra ou la jungle pour collecter une faune exotique et propulser votre établissement au sommet de l'industrie. Nourrissez vos animaux avec des aliments adaptés à leur habitat naturel (pommes, glands, viande...), enrichissez la flore environnante, et choyez les visiteurs en développant l'infrastructure avec bancs, fontaines et stands de hot-dogs pour une satisfaction maximale, tout en savourant l'excitation du jour de l'ouverture et des friandises occasionnelles pour vos pensionnaires. Télécharger Zoo Park Story à 2,99 €

Vandals (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.4, 298 Mo, iOS 8.0, ARTE Experience) passe de 3,99 € à 1,99 €. Vandals est un jeu d'infiltration au tour par tour où vous devez éviter la police pour taguer des murs dans des villes célèbres pour le street art comme Paris, Tokyo, São Paulo, Berlin, et New York. Vous pouvez suivre les traces de célèbres street artists tels que Blek Le Rat et Keith Haring, en peignant des graffitis, en dessinant des personnages simples ou en écrivant des poèmes. Le jeu vous permet de laisser votre marque sur des murs de plus en plus difficiles à atteindre. Télécharger Vandals à 1,99 €