Bons plans iOS : Lara Croft: Guardian of Light, PARANORMASIGHT, Meteora et Alt-Frequencies

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 9 promos avec notamment Lara Croft: Guardian of Light, PARANORMASIGHT, Meteora, Alt-Frequencies et Streets of Rage 4. L'occasion d'économiser 56,2 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Lara Croft: Guardian of Light (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.2.6, VF, 3,5 Go, iOS 17.0, Feral Interactive Ltd) L'in-app passe de 9,99 € à 6,99 €.



Au lieu de payer 10 euros au départ, vous pouvez désormais jouer gratuitement aux deux premiers niveaux de l'aventure aztèque de Lara, puis débloquez les niveaux 3 à 14 et tous les DLC via un seul achat intégré au même prix. Lara Croft and the Guardian of Light est un jeu d’action-aventure isométrique sur iOS où vous explorez la jungle mexicaine, combattez des hordes de morts-vivants avec des armes et reliques, résolvez des énigmes et affrontez Xolotl pour empêcher une nuit éternelle, jouable en solo ou en coopération en ligne. Avec des commandes tactiles personnalisables ou compatibles avec une manette, il offre une expérience fluide sur iOS 17 et supérieur. Télécharger le jeu gratuit Lara Croft: Guardian of Light

Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.10, VF, 14 Mo, iOS 12.0, Geza Maurer) passe de 0,99 € à gratuit. Fox Eats Chicks est un jeu de plateforme en pixel-art mêlant furtivité, puzzles et action, où vous incarnez un renard rusé devant dévorer des oiseaux à travers 85 niveaux variés. La vitesse est récompensée par des notes, nécessitant stratégie et agilité pour réussir chaque défi. Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks

One Hit. (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.5, VO, 10 Mo, iOS 16.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 2,99 € à gratuit. One Hit est un jeu très prenant. Votre tâche consiste à atteindre les cibles qui tournent. Cela semble facile, non ? Mais vous n'avez qu'un seul tir ! Si vous ratez un tir, le jeu est terminé.



Essayez de battre votre meilleur score et défiez vos amis sur Game Center ! Télécharger le jeu gratuit One Hit.

Applications gratuites iOS :

Cat Todo (App, iPhone, v3.1, VF, 150 Mo, iOS 17.0, Nicole Cat) passe de 0,49 € à 0,29 €. CatBox Todo est une application minimaliste de gestion de tâches dédiée aux amoureux des chats, où des félins vivants et adorables accompagnent l'utilisateur au quotidien : ils réagissent aux caresses, encouragent lors des accomplissements, repas ou repos, comme un ami fidèle, dans un design épuré axé sur l'essentiel pour réduire les distractions. Avec une vue en quatre quadrants pour prioriser l'important, des widgets thématiques adaptatifs, des skins de chats par abonnement, et l'intégration d'Apple Intelligence pour iOS 26, elle transforme la productivité en une expérience joyeuse et personnalisée. Télécharger Cat Todo à 0,29 €

AI Poster Maker & Ad Creator (App, iPhone, v2.2, VF, 13 Mo, iOS 17.6, MULTI MOBILE Ltd) passe de 1,99 € à gratuit.

AI Poster Maker & A est l’outil tout-en-un alimenté par l’IA pour concevoir en quelques secondes des visuels accrocheurs : affiches événementielles, publicités promotionnelles, flyers numériques ou contenus sociaux, avec importation facile de produits, logos et changements d’arrière-plan instantanés pour une identité de marque cohérente. Idéal pour entrepreneurs, marketeurs ou créateurs, il offre des outils d’édition intelligents pour personnaliser textes, couleurs, polices et mises en page, générant automatiquement des éléments graphiques et améliorant les images pour des présentations produits, campagnes digitales ou promotions d’événements dignes d’un pro. Télécharger l'app gratuite AI Poster Maker & Ad Creator

FILCA (App, iPhone, v4.61, VO, 157 Mo, iOS 17.6, Cheol Kim) passe de 3,99 € à gratuit. Filca est une application de photographie inspirée des appareils reflex argentiques, offrant des dizaines de filtres et des effets cinématiques pour donner une touche nostalgique à vos photos. Avec des contrôles manuels avancés, Filca permet de régler la vitesse d'obturation, l'ISO et la balance des blancs, imitant les films 35mm de marques renommées comme Kodak, Fuji et Agfa. L'application se veut idéale pour des portraits, des photos nocturnes et des scènes de la vie quotidienne, tout en offrant une véritable esthétique de film analogique. Télécharger l'app gratuite FILCA

Promotions iOS :

Potion Permit (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.47, VF, 285 Mo, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 2,99 €. Moonbury, une ville qui a longtemps privilégié les remèdes traditionnels aux avancées médicales modernes, se trouve contrainte de chercher de l'aide extérieure quand la maladie frappe la fille du maire et que les méthodes locales échouent. Face à cette urgence, l'association médicale envoie leur chimiste le plus talentueux, vous, pour apporter la guérison grâce à l'alchimie moderne. En acceptant cette mission, vous vous engagez dans une aventure RPG en monde ouvert où vous devrez non seulement guérir la jeune fille, mais aussi gagner la confiance des habitants sceptiques de Moonbury.



Un jeu relaxant et très bien réalisé et traduit en français. Télécharger Potion Permit à 2,99 €

PARANORMASIGHT (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, VO, 749 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 10,99 €. Un jeu d'aventure et de mystère horrifique qui se déroule dans la région de Sumida, au Japon, à la fin de l'ère Shōwa.

Des personnages uniques influencés par des malédictions. Leurs motivations s'entremêlent au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et vous êtes chargé de mener l'histoire à son terme de vos propres mains. Si vous aimez jouer les détectives, il s'agit d'une petite perle en promotion chez Apple ! Télécharger PARANORMASIGHT à 10,99 €

Meteora (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.5.1, VO, 2,9 Go, iOS 16.6, Benjamin Schmidt) passe de 1,99 € à 0,99 €. Développé par Benny Schmidt, Meteora est un RPG classique immersif et fantastique, riche en dialogues, en narration et en découvertes, qui propose un monde enchanteur mêlant arrière-plans pré-rendus et modèles low-poly fusionnant peinture numérique et 3D, le tout dans un paysage sci-fi dystopique coloré et plein de défis. Inspiré des JRPG, il intègre un système de combat au tour par tour avancé combinant barre d'actions occidentale rapide et mécanique ATB classique des consoles Nintendo et PlayStation, le tout sublimé par une bande-son légendaire de 70 pistes composées par des artistes renommés du monde entier. Télécharger Meteora à 0,99 €

Alt-Frequencies (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, VF, 505 Mo, iOS 10.0, Plug In Digital) passe de 4,99 € à 1,99 €. Si le monde était piégé dans une boucle temporelle invisible, la routine s'éterniserait en échos vides, étouffant innovation et liens humains, jusqu'à un glitch révélateur forçant à briser le cycle et interroger le temps. Alt-Frequencies explore cela via un jeu audio narratif : manipulez radios pour démêler une boucle de 3 min, altérez vies de personnages excentriques (théoriciens du complot, activistes...) et actualités dans un monde mi-fantastique mi-quotidien. Avec 20+ voix (Marion Séclin, Klaire fait Grr...), accessibilité totale et patte d'Accidental Queens (coprod. ARTE), il questionne les médias – sur PC/consoles/mobile, un podcast-jeu vigilant. Télécharger Alt-Frequencies à 1,99 €

Alliance Alive HD Remastered (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, VO, 3,5 Go, iOS 9.0, ARC SYSTEM WORKS) passe de 14,99 € à 5,99 €. Une histoire épique aux destins entrelacés attend nos héros.



Alliance Alive HD Remastered est un RPG avec un système de combat tactique au tour par tour, avec des graphismes et une interface optimisés.

Préparez vos armes et planifiez la formation la plus efficace avec jusqu'à cinq personnages afin d'affronter les monstres des royaumes.



Un titre de la trempe des Final Fantasy. Télécharger Alliance Alive HD Remastered à 5,99 €

Titan Quest HD (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.0.5362, VF, 1,7 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 8,99 € à 2,99 €. Initialement sorti sur PC en 2006, Titan Quest est un action RPG qui a conquis les joueurs avec son univers mythologique et son action intense. Après s’être échappés de leur prison, les Titans sont déchaînés et font des ravages sur terre. Les Dieux ont besoin d’un héros pour mener cette lutte épique. La victoire ou la défaite déterminera le destin de l’Humanité et de l’Olympe. Certainement l'un des meilleurs hack & slash qui existe à l'heure actuelle, à la hauteur des Diablo et Baldur's Gate. Télécharger Titan Quest HD à 2,99 €

Aces of the Luftwaffe Squadron (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.13, VF, 2,3 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 0,99 €.

Aces of the Luftwaffe Squadron est un shoot'em-up à défilement vertical captivant, mêlant narration entièrement doublée, batailles aériennes intenses et 50 niveaux ponctués de 12 combats de boss épiques. Dirigez un escadron dans deux campagnes riches en rebondissements, esquivez les balles, utilisez des capacités spéciales et personnalisez vos ailiers via des arbres de compétences pour triompher d'ennemis redoutables. Télécharger Aces of the Luftwaffe Squadron à 0,99 €

Clever Mixed (Jeu, Jeux de société / Quiz, iPhone / iPad, v1.0, VO, 51 Mo, iOS 11.0, BrettspielWelt) passe de 3,99 € à 0,99 €. Avec "Clever Mixed", tout va de pair. Avec ce nouveau membre de la série à succès, vous rencontrerez de vieilles connaissances et de nouveaux amis. Le système de récompense de la série Clever est à nouveau rempli de défis intéressants et de décisions délicates.

Pouvez-vous combiner toutes les actions supplémentaires pour utiliser au mieux vos bonus ? Quels chiffres utiliser pour déclencher les effets les plus utiles ?

Bien sûr, il y a cinq nouvelles catégories de dés cette fois-ci, y compris la disposition des bonus, ce qui rend encore une fois difficile de trouver les meilleurs mouvements. Télécharger Clever Mixed à 0,99 €