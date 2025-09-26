Bons plans iOS : The Terminal Secret, RESIDENT EVIL 7, Insomnia et PlayNav

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 7 jeux gratuits et 8 promos avec notamment The Terminal Secret, RESIDENT EVIL 7 biohazard, Insomnia et PlayNav. L'occasion d'économiser 261 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

The Terminal Secret (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, , v1.0, 117 Mo, iOS 10.0, Jatin Singh Bhandari) passe de 1,99 € à gratuit. Dans The Terminal Secret, un thriller psychologique aux mécaniques d'ARG, Stephan explore un vieil ordinateur laissé par son père disparu, décryptant des messages cryptés et des indices troublants pour percer un mystère personnel. Avec son esthétique rétro de terminal des années 90, le jeu propose des puzzles intégrés, une narration cinématique et une ambiance tendue, révélant une vérité cachée à chaque commande. Télécharger le jeu gratuit The Terminal Secret

Blackthorn Castle (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1, 129 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Blackthorn Castle est un jeu d'aventure et de réflexion de type point and click où vous aidez votre oncle Henry à explorer un château médiéval pour retrouver un objet mystérieux, en résolvant des énigmes et en découvrant des indices. Avec ses graphismes HD, sa bande-son immersive, ses mini-jeux stimulants et des fonctionnalités pratiques comme le voyage rapide et l'appareil photo pour les indices, ce jeu captivant est une perle du genre. Télécharger le jeu gratuit Blackthorn Castle

RESIDENT EVIL 2 (Jeu, Action, , v1.0.2, 700 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. Le prix de l'achat intégré tombe à 9,99 au lieu de 39,99. Resident Evil 2 Remake, sorti en 2019, modernise le classique de 1998 avec des graphismes améliorés, des contrôles plus fluides et une ambiance d'horreur préservée. Le jeu utilise le moteur RE pour offrir une expérience 3D immersive, avec des visuels détaillés et une caméra à l'épaule qui intensifient l'atmosphère du commissariat de Raccoon City. Bien que le scénario et les ennemis aient évolué, le gameplay reste fidèle aux éléments clés comme la gestion des ressources et la résolution de puzzles.



Le portage mobile est véritablement fidèle au contenu original, avec des adaptations pour le contrôle tactile et la compatibilité avec des manettes, mais pas avec clavier et souris. En tout cas, la fluidité est au rendez-vous sur iPhone 15 Pro et supérieur. Mieux vaut un grand iPad pour en profiter. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 2

RESIDENT EVIL 3 (Jeu, Action, , v1.0.0, 652 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. L'achat intégré passe de 39,99 à 9,99.



Dans Resident Evil 3 Remake, Jill Valentine lutte pour survivre à Racoon City, ravagée par le T-Virus, face à des zombies, des créatures et l'implacable Nemesis, avec l'aide de Carlos Oliviera. Ce remake modernise l'original de 1999 avec des graphismes sublimes, une tension constante et une gestion d'inventaire fidèle au survival horror, malgré des combats scriptés et un manque de contenu post-fin, compensé par des défis et un magasin pour rejouabilité. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 3

Resident Evil 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 666 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 49,99 € à gratuit. Comme vu fin 2023, Resident Evil 4 Remake est une petite perle pour les joueurs Apple. Seul hic, un iPhone 15 Pro minimum est requis, ou alors un iPad M1 ou un Mac M1 ! Mais la bonne nouvelle c'est que le jeu est à prix cassé avec un in-app à 19,99 seulement au lieu de 49,99 ! Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.



Avec son gameplay modernisé, son histoire retravaillées et des graphismes sublimés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie jouable à l'écran tactile ou avec une manette Bluetooth. Que du bonheur ! Télécharger le jeu gratuit Resident Evil 4

RESIDENT EVIL 7 biohazard (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,1 Go, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 19,99 € à gratuit. Resident Evil 7: Biohazard renoue brillamment avec les racines de l'horreur de survie de la série, offrant une atmosphère oppressante et une immersion intense grâce à sa vue à la première personne. Le jeu réussit à effrayer et à captiver, même sur le petit écran de l'iPhone. Attention, les joueurs doivent avoir un iPhone 15 Pro ou un iPad M1, minimum. Comme vu à sa sortie, c'est un très bon portage. L'achat intégré est en promo à 8,99 seulement au lieu de 19,99. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 7 biohazard

Resident Evil Village (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.7, 1,3 Go, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. Le 8e titre de la franchise Resident Evil a connu un joli succès lors de sa sortie sur iPhone 15 Pro et iPad M1/M2. Oui, comme vu dans notre test de Resident Evil Village, Apple et Capcom ont travaillé main dans la main pour proposer un jeu AAA digne des dernières consoles. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : de quoi (re)profiter de cette aventure horrifique sans commune mesure. Prévoyez du temps et du stockage libre (près de 16 Go) pour jouer à l'un des meilleurs jeux de l'App Store. Pour tout débloquer, l'achat intégré est en promotion à 9,99 au lieu de plus de 39 €! Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Village

Applications gratuites iOS :

Insomnia (App, iPhone, v1.15, 44 Mo, iOS 15.6, MULTI MOBILE Ltd) passe de 4,99 € à gratuit. L'application Insomnia aide à se détendre et à s'endormir grâce à des histoires audio apaisantes, des sons de sommeil, des méditations et de la musique relaxante, avec des fonctionnalités comme un minuteur de sommeil automatique et des méditations courtes sans écran. Elle propose également un horoscope quotidien et des thèmes de pleine conscience comme la gratitude et la patience, avec un abonnement Premium offrant un accès complet à tous les contenus. Télécharger l'app gratuite Insomnia

PlayNav (App, iPhone, v3.1, 21 Mo, iOS 15.0, MARCELA VEGA) passe de 2,99 € à gratuit. YouTube PlayNav est une application qui bloque toutes les publicités intrusives sur YouTube pour un visionnage fluide, tout en offrant des fonctionnalités comme la lecture en mode écran (PIP), le mode audio uniquement avec écran verrouillé, et des options Premium telles que l’arrêt automatique, le mode boucle et l’apprentissage linguistique avec sous-titres. Simple à utiliser, elle améliore l’expérience grâce à des fonctionnalités supplémentaires comme les playlists, le réglage de vitesse et la compatibilité AirPlay. Télécharger l'app gratuite PlayNav

Promotions iOS :

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games US, Inc.) passe de 39,99 € à 22,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 22,99 €

Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.01, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) passe de 27,99 € à 14,99 €. Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus ! Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 14,99 €

Street Fighter IV Champion Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.08.02, 2,1 Go, iOS 15.0, CAPCOM) passe de 5,99 € à 0,99 €. Le dernier titre mobile de la saga reprend les grandes lignes de SF 4 Volt et y ajoute des graphismes modernisés, un support des manettes MFI, le mode en ligne en WiFi et surtout 3 nouveaux combattants prêts à en découdre. Cela porte le nombre de "fighters" à 32 héros en tout. Comme les opus précédent, c'est du très bon, premium (pas d'in-apps) et fidèle à la saga ! Télécharger Street Fighter IV Champion Edition à 0,99 €

Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 7,99 € à 1,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 a su perpétuer l'héritage d'une série légendaire avec brio, offrant un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et aux mécaniques de jeu modernes. Ce retour réussi combine nostalgie et innovation pour plaire aux anciens et nouveaux joueurs, avec une esthétique soignée et un gameplay fun, particulièrement en multijoueur. Télécharger Streets of Rage 4 à 1,99 €

SOULVARS (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.2, 174 Mo, iOS 13.0, ginolabo Inc.) passe de 4,99 € à 1,99 €. SOULVARS est un JRPG au style rétro pixel-art où vous incarnez Yakumo, un Soulbearer luttant contre des Dominators dans un monde futuriste où les âmes sont transformées en données, avec une histoire cryptique mais captivante axée sur une conspiration sombre. Le jeu combine un système de combat stratégique mêlant deck-building et tour par tour, avec des Soulbits (cartes) personnalisables tirées de l’équipement, offrant 15-20 heures de scénario principal et plus de 50 heures de contenu supplémentaire. Télécharger SOULVARS à 1,99 €

Hyper Light Drifter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1.7, 813 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 6,99 € à 2,99 €. Hyper Light Drifter, un action-RPG acclamé sur iOS, offre des graphismes 16 bits époustouflants, un gameplay réactif, une bande-son envoûtante et un monde riche à explorer, où vous incarnez Drifter, un héros cherchant un remède à sa maladie dans un univers marqué par un passé sombre.



Pour ce qui est de l'histoire, le joueur incarne Drifter, un personnage ayant accès à des technologies avancées depuis longtemps oubliées par la plupart. Son but, trouver le remède qui pourrait le guérir. Alex Preston, le concepteur du jeu, s'est d'ailleurs inspiré de ses propres problèmes de santé pendant le développement. Salué par la critique et récompensé pour son design visuel et audio, cette Special Edition combine exploration immersive, combats exigeants et moments contemplatifs, sans défauts majeurs affectant l’expérience. Télécharger Hyper Light Drifter à 2,99 €

Iron Marines Invasion (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.8, 706 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Le dernier jeu de la sage Iron Marines est à prix réduit, un jeu de stratégie temps réel (RTS) qui propose une campagne solo de longue haleine avec un gameplay profond et un contenu énorme. C'était l'un des jeux du mois de septembre 2022, surtout pour les amateurs de titre en ligne.



Regardez le trailer vidéo : Il est rarement en promotion, alors n'hésitez pas si vous aimez le genre. Télécharger Iron Marines Invasion à 0,99 €