Bons plans iOS : Lawgivers, Boris and the Dark Survival, Iron Marines et Origami pour enfants

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 1 jeu gratuit et 9 promos avec notamment Lawgivers, Boris and the Dark Survival, Iron Marines et Origami - Art pour les enfants. L'occasion d'économiser 74 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

RESIDENT EVIL 2 (Jeu, Action, iPhone, v1.0.2, VF, 700 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. Le prix de l'achat intégré tombe à 9,99 euros au lieu de 39,99 euros.



Resident Evil 2 Remake, sorti en 2019, modernise le classique de 1998 avec des graphismes améliorés, des contrôles plus fluides et une ambiance d'horreur préservée. Le jeu utilise le moteur RE pour offrir une expérience 3D immersive, avec des visuels détaillés et une caméra à l'épaule qui intensifient l'atmosphère du commissariat de Raccoon City. Bien que le scénario et les ennemis aient évolué, le gameplay reste fidèle aux éléments clés comme la gestion des ressources et la résolution de puzzles. Le portage mobile est véritablement fidèle au contenu original, avec des adaptations pour le contrôle tactile et la compatibilité avec des manettes, mais pas avec clavier et souris. En tout cas, la fluidité est au rendez-vous sur iPhone 15 Pro et supérieur. Mieux vaut un grand iPad pour en profiter. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 2

Applications gratuites iOS :

Origami - Art pour les enfants (App, iPhone / iPad, v1.3, VF, 48 Mo, iOS 9.0, 弦芳 梁) passe de 0,99 € à gratuit. Apprendre l'origami offre aux enfants de nombreux avantages, tels que l'amélioration de la coordination œil-main et de la flexibilité des doigts, le développement de la patience et de l'organisation par étapes, l'aiguisement de l'observation et de l'attention, la stimulation de la créativité et de l'imagination, un sentiment d'accomplissement personnel, le renforcement des compétences sociales et de communication via les interactions avec les enseignants, parents et camarades, ainsi qu'un jeu idéal pour les moments parent-enfant.



Cette application se distingue par son absence totale de publicités pour préserver la concentration, son utilisation hors ligne comme un manuel portable accessible partout, son interface intuitive et facile à comprendre, et ses mises à jour régulières pour enrichir le contenu. Télécharger l'app gratuite Origami - Art pour les enfants





Promotions iOS :

Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v3.5.9, VF, 1,8 Go, iOS 12.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 6,99 €. Dead Cells de Motion Twin est l'un des meilleurs portages mobiles de ces dernières années. Il a été régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et payant. Avec un gameplay adapté aux écrans tactiles grâce à un mode auto-hit bien pensé, il est bien plus jouissif manette en main. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Un try and die de grande qualité ! Télécharger Dead Cells à 6,99 €

Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.83, VF, 227 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume ! On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 1,99 €

The Room Three (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, VO, 888 Mo, iOS 7.0, Fireproof Studios Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Troisième titre d'une saga qui est déjà culte sur App Store, The Room Three démontre comment il est possible de garder l'esprit et le concept mais de l'amener à un autre niveau à chaque version.

Les puzzles sont beaucoup plus nombreux que dans les précédentes version, plus profonds et certains objets plus complexes peuvent même être vus de l'intérieur. Les casses-têtes ne sont plus dissociés et chaque pièce en refermera plusieurs qu'il faudra résoudre dans l'ordre. Télécharger The Room Three à 0,99 €

The Room: Old Sins (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, VO, 1 Go, iOS 10.0, Fireproof Studios Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Entrez dans The Room: Old Sins, le quatrième opus de la saga, et laissez-vous transporter dans un lieu mêlant exploration tactile et énigmes, au sein d'une histoire captivante.



La disparition soudaine d'un ingénieur ambitieux et de sa femme issue de la haute société a suscité la poursuite d'un précieux artefact. Cette chasse a mené au grenier de leur maison et à la découverte d'une vieille maison de poupée quelque peu étrange... The Room 4 vous propose d'enquêter dans une maison de poupée, avec un réalisme incroyable et des énigmes fabuleuses. Télécharger The Room: Old Sins à 0,99 €

Lawgivers (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.0.2, VO, 246 Mo, iOS 13.0, SomniumSoft LLC) passe de 4,99 € à 2,99 €. Lawgivers (Laws of Civilization) est un jeu politique au tour par tour où vous intégrez le Parlement pour utiliser la démocratie afin d'approuver des lois cruciales, de choisir un parti, de gérer la popularité et la loyauté de votre législateur, de corrompre des rivaux et de bâtir des alliances pour élire un président et hisser votre nation au sommet. L'édition PREMIUM enrichit l'expérience avec 20 nations jouables comme les États-Unis ou la Russie, plus de 140 lois ordinaires et constitutionnelles, des fonctionnalités avancées telles que les assassinats et le blanchiment d'argent, 43 avancées scientifiques, et l'absence de publicités. Télécharger Lawgivers à 2,99 €

Boris and the Dark Survival (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v2.0.1, VF, 1,1 Go, iOS 12.0, Joey Drew Studios Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Boris and the Dark Survival, aussi connu sous le nom de Bendy: Lone Wolf, est une aventure de survie horrifique au tour par tour dans l'univers cauchemardesque des Studios Joey Drew, où vous incarnez Boris le loup solitaire pour explorer des couloirs mouvants remplis d'horreurs grotesques, en fuyant le Démon d'encre tout en fouillant pour des ressources, fabriquant des armes et dévoilant des secrets sombres.



Mais surtout, la dernière mise à jour, remasterisant Boris and the Dark Survival, introduit un système de combat stratégique contre les créatures d'encre, des visuels et audio améliorés, du contenu étendu avec une vraie fin narrative liée à la lore de Bendy, des niveaux procéduraux infinis et des optimisations pour une expérience fluide et immersive sur iOS. Télécharger Boris and the Dark Survival à 1,99 €

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.2, VO, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, Iron Marine est un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour sot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis. Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. Le tout sans connexion internet, le pied ! Télécharger Iron Marines à 0,99 €

Iron Marines Invasion (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.8, VO, 706 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Le dernier jeu de la sage Iron Marines est à prix réduit, un jeu de stratégie temps réel (RTS) qui propose une campagne solo de longue haleine avec un gameplay profond et un contenu énorme. C'était l'un des jeux du mois de septembre 2022, surtout pour les amateurs de titre en ligne.



Regardez le trailer vidéo : Il est rarement en promotion, alors n'hésitez pas si vous aimez le genre. Télécharger Iron Marines Invasion à 0,99 €