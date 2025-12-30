Bons plans iOS : Caverna, Animatoon Pro, Wreckfest et TONALY

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite et 14 jeux et apps en promotion avec notamment Caverna, Animatoon Pro, Wreckfest et TONALY. L'occasion d'économiser 98 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

TONALY (App, iPhone / iPad, v3.7.1, VF, 63 Mo, iOS 16.0, Christian Hengst Daniels) passe de 9,99 € à gratuit. TONALY : Faites de la musique est une application puissante de théorie musicale et de composition centrée sur le cercle des quintes, permettant de composer des morceaux, trouver des progressions d'accords harmonieuses et apprendre des gammes sans nécessiter de connaissances préalables en théorie.



Adaptée à tous les niveaux (débutants comme professionnels), elle affiche les doigtés sur guitare, piano, ukulélé ou basse, propose l'export MIDI/PDF pour DAWs comme GarageBand ou Ableton, et inclut plus de 80 gammes via add-ons ; développée par Christian Hengst, disponible sur iOS depuis 2017 à 9,99 € avec mises à jour régulières. Mais aujourd'hui, elle est gratuite ! Télécharger l'app gratuite TONALY

Promotions iOS :

The Room: Old Sins (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, VO, 1 Go, iOS 10.0, Fireproof Studios Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Entrez dans The Room: Old Sins, le quatrième opus de la saga, et laissez-vous transporter dans un lieu mêlant exploration tactile et énigmes, au sein d'une histoire captivante.



La disparition soudaine d'un ingénieur ambitieux et de sa femme issue de la haute société a suscité la poursuite d'un précieux artefact. Cette chasse a mené au grenier de leur maison et à la découverte d'une vieille maison de poupée quelque peu étrange... The Room 4 vous propose d'enquêter dans une maison de poupée, avec un réalisme incroyable et des énigmes fabuleuses. Télécharger The Room: Old Sins à 0,99 €





The Room Three (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, VO, 888 Mo, iOS 7.0, Fireproof Studios Limited) passe de 4,99 € à 0,49 €. Troisième titre d'une saga qui est déjà culte sur App Store, The Room Three démontre comment il est possible de garder l'esprit et le concept mais de l'amener à un autre niveau à chaque version.

Les puzzles sont beaucoup plus nombreux que dans les précédentes version, plus profonds et certains objets plus complexes peuvent même être vus de l'intérieur. Les casses-têtes ne sont plus dissociés et chaque pièce en refermera plusieurs qu'il faudra résoudre dans l'ordre. Télécharger The Room Three à 0,49 €

The Room Two (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, VO, 414 Mo, iOS 7.0, Fireproof Studios Limited) passe de 1,99 € à 0,49 €. Tout comme son grand frère, The Room Two nous propulse dans une histoire mystérieuse, à base de recherches à la limite entre sciences et mysticisme. Un chef-d’œuvre où il faudra comprendre le mécanisme et ouvrir l'objet !

Son gameplay original et bourré de surprises assure au joueur un défi permanent. Sa réalisation le rend encore plus attachant et donne l'impression d'avoir ouvert une porte sur un autre monde à la fois fantastique et pourtant tellement réaliste. Télécharger The Room Two à 0,49 €

Caverna (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone, v1.6, VF, 449 Mo, iOS 13.0, DIGIDICED) passe de 12,99 € à 7,99 €. Caverna est un jeu de placement d'ouvriers signé Uwe Rosenberg où vous dirigez une tribu de nains vivant dans une petite caverne, en développant à la fois l'intérieur de la montagne et la forêt extérieure.Vous creusez pour aménager des pièces, miner des ressources, forger des armes pour des expéditions, tout en cultivant des champs, élevant des animaux et agrandissant votre famille afin de devenir le leader le plus prospère. Cette adaptation digitale par DIGIDICED, sortie en 2025 sur iOS, propose des modes solo, multijoueur et en ligne avec une vue classique ou 3D. Télécharger Caverna à 7,99 €

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, VF, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games US, Inc.) passe de 39,99 € à 19,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 19,99 €

Hero Emblems II (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.08, VF, 544 Mo, iOS 10.3, HeatPot Games Ltd.) passe de 6,99 € à 2,99 €. Hero Emblems est un match-3 avec des éléments de jeu de rôle qui vous met aux commandes d'une équipe de quatre aventuriers qui vont se lancer dans une quête visant à sauver une princesse kidnappée et à trouver une plante qui permettra de soigner son père, le Roi, blessé lors d'une attaque. Le deuxième opus reprend tout cela, mais avec de nouvelles mécaniques, une bande-son encore plus belle et des graphismes largement améliorés.



Le tout est à moitié prix ! Télécharger Hero Emblems II à 2,99 €

Animatoon Pro (App, iPhone / iPad, v3.0, VO, 295 Mo, iOS 11.0, Arjun Gupte) passe de 9,99 € à 3,99 €. Anima Toon est une application unique de modélisation et d'animation 3D voxel, permettant de créer facilement des personnages (humains ou animaux) et de les animer via des images clés avec guides en peau d'oignon et contrôleurs intuitifs.Bénéficiant d'une bibliothèque d'animations prêtes à l'emploi, d'un rendu intégré avec ombres douces et HDR, elle offre l'export en GLTF/FBX pour Blender, Unity ou Unreal, ainsi que l'import de fichiers VOX depuis MagicaVoxel ; développée par Appy Monkeys, elle est disponible sur iOS (avec version Pro) et mise à jour récemment en 2024. Télécharger Animatoon Pro à 3,99 €

Fury of Dracula (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v6.1.0, VO, 418 Mo, iOS 13.0, Nomad Games) passe de 5,99 € à 2,99 €. Fury of Dracula : Digital Edition est une adaptation fidèle de la 4e édition du célèbre jeu de plateau d'horreur gothique, où les chasseurs doivent collaborer pour traquer Dracula via des mouvements cachés à travers l'Europe, tandis que le Comte utilise ruses, transformations et pièges pour s'échapper. Doté d'un système de combat aux cartes récompensant le bluff et la tactique, d'animations immersives, d'une bande-son glaçante et d'un tutoriel détaillé, il propose des modes solo contre IA, multijoueur local et en ligne jusqu'à 5 joueurs ; développé par Nomad Games, disponible sur iOS depuis 2021 (à 2,99 $) avec la mise à jour Immortal en 2024. Télécharger Fury of Dracula à 2,99 €





Viticulture (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v33, VF, 322 Mo, iOS 12.0, DIGIDICED) passe de 8,99 € à 4,99 €. Dans Viticulture, vous héritez d'un petit vignoble en Toscane à l'époque pré-moderne et devez le transformer en un domaine viticole prestigieux. Vous disposez de quelques terres, d'une cave modeste, de trois ouvriers et d'un grand rêve. Votre objectif est de gérer vos ouvriers et visiteurs pour accomplir diverses tâches tout au long de l'année, chaque saison offrant des activités spécifiques. Les ouvriers doivent parfois rivaliser pour obtenir les meilleures tâches, et le plus rapide bénéficiera d'un avantage. Votre mission : bâtir le plus grand domaine viticole d'Italie. Télécharger Viticulture à 4,99 €

Sleepin Guy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, VO, 1,2 Go, iOS 10.0, Fabio Ferrara) passe de 3,99 € à 0,99 €. Sleepin' Guy est un jeu d'action-puzzle en vue à la première personne, se déroulant dans un monde de rêves. Vous incarnez un personnage attachant qui n'arrive pas à se réveiller, et votre mission est de l'aider à retourner à la réalité. Le jeu offre 25 niveaux (plus 3 supplémentaires), une histoire captivante, des niveaux basés sur des mécaniques physiques, la possibilité de manipuler des objets et d'activer des mécanismes, des créatures amusantes à taquiner, des véhicules à piloter, ainsi que des objets à collectionner. Télécharger Sleepin Guy à 0,99 €

This Is the President (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, VO, 1,5 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 0,99 €. This Is the President est un jeu de gestion narratif où, en 2020, vous incarnez un président des États-Unis, ancien homme d’affaires véreux, cherchant à ratifier l’amendement 28 pour obtenir l’immunité à vie en manipulant, soudoyant et intimidant le système politique. Gérez votre équipe, votre popularité et les crises quotidiennes, rédigez des décrets, tenez des discours et utilisez des tactiques mafieuses pour surmonter les défis absurdes, tragiques ou ridicules, tout en luttant contre vos rivaux, les médias et les dirigeants étrangers. Télécharger This Is the President à 0,99 €

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, VF, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 11,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 11,99 €

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.88, VF, 1017 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 0,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en encore promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 0,99 €