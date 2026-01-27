Bons plans iOS : Tuunes, Gold Rush Anniversary, The Shapeshifting Detective et Smithsonian: Planets

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites et 7 promos avec notamment Ringtone Maker - Tuunes, Gold Rush! Anniversary HD, The Shapeshifting Detective et Smithsonian: Planets. L'occasion d'économiser 35 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Yo Player (App, iPhone, v8.1.0, VF, 17 Mo, iOS 15.0, Konstantinos Papadakis) passe de 3,99 € à gratuit. Yo Player est un navigateur intégré qui vous permet de regarder des vidéos YouTube sans pubs ni interruptions sur les sites populaires, avec lecture fluide en arrière-plan, écran verrouillé, Picture-in-Picture ou multitâche, et même support AirPlay pour la TV.

Il inclut aussi le téléchargement de vidéos/audio (MP4, MP3…) pour un usage hors ligne, un gestionnaire de fichiers intuitif (organisation, partage, miniatures) et un lecteur PDF avancé avec zoom, navigation fluide et impression. Télécharger l'app gratuite Yo Player

Ringtone Maker - Tuunes (App, iPhone, v8.13.1, VF, 121 Mo, iOS 14.0, WhitePoint GmbH) passe de 2,99 € à gratuit. Tuunes est l’application source officielle et leader des sonneries sur iPhone, numéro 1 dans plus de 50 pays, qui te permet de choisir parmi plus de 10 000 sonneries tendances et virales, de créer tes propres mélodies personnalisées et de les définir en un seul tap sans ordinateur.

Avec une interface intuitive, mode sombre, défis récompensés, communauté active, collaborations exclusives, contenus saisonniers et une compatibilité parfaite pour tous les iPhone, elle rend ton téléphone unique tout en respectant les normes légales et éthiques. Télécharger l'app gratuite Ringtone Maker - Tuunes

Smithsonian: Planets (App, iPhone / iPad, v1.1.2, VO, 286 Mo, iOS 13.0, PlayDate Digital) passe de 2,99 € à gratuit. Smithsonian Kids : Planètes et Système solaire est une application éducative pour enfants qui propose de découvrir les 8 planètes et le système solaire à travers des animations magnifiques, des faits fascinants, des mini-jeux amusants et plus de 10 activités interactives.

Elle enseigne l’astronomie de base tout en captivant les jeunes curieux (désormais avec pubs après mise à jour). Télécharger l'app gratuite Smithsonian: Planets

Promotions iOS :

Gold Rush! Anniversary HD (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.15, VO, 1002 Mo, iOS 12.0, Marco Sowa-Israel) passe de 1,99 € à 0,99 €. Gold Rush! est le remake haute définition d’un classique des années 80, où tu incarnes Jerrod Wilson en 1849 pour traverser les USA vers la Californie via l’un des trois itinéraires historiques (Grandes Plaines, Panama ou Cap Horn), en résolvant énigmes et aventures pour survivre jusqu’à Sutter’s Fort.

Avec plus de 130 scènes animées, voix off en anglais/allemand, musique remasterisée, quêtes optimisées et contrôles tactiles intelligents, c’est une aventure immersive parfaite pour écrans 6-7 pouces !



Génial ! Télécharger Gold Rush! Anniversary HD à 0,99 €

The Shapeshifting Detective (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.01, VO, 3,1 Go, iOS 9.0, Wales Interactive Ltd.) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dorota Shaw est morte est un thriller FMV 100 % cinématique où vous enquêtez sur le meurtre d'une voyante en vous métamorphosant en 9 personnages pour interroger trois tarologues suspects, débloquant plus de 1 600 réponses vidéo HD uniques via un système de suppression ingénieux. Avec un tueur aléatoire, des choix cruciaux pour résoudre l'énigme, sauver des vies et manipuler les relations, ce jeu immersif aux ramifications complexes est signé par les créateurs recordman de The Infectious Madness of Doctor Dekker. Télécharger The Shapeshifting Detective à 0,99 €

The Bunker (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2, VO, 2,5 Go, iOS 8.1, Wales Interactive Ltd.) passe de 5,99 € à 0,99 €. The Bunker, le jeu acclamé pour consoles, est disponible sur iOS pour une aventure immersive dans un abri antiatomique. Plongez dans un récit captivant créé par les scénaristes de The Witcher, Broken Sword et SOMA, avec des performances d'acteurs issus de blockbusters comme Le Hobbit et Game of Thrones. Votre mission est d'explorer ce lieu confiné, de fouiller chaque recoin et document pour aider John à libérer ses souvenirs d'enfance refoulés, tout en affrontant des choix critiques qui pourraient décider de sa survie ou de sa descente dans la folie. Télécharger The Bunker à 0,99 €

Le Héros du Royaume III (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.13, VF, 517 Mo, iOS 13.0, Lonely Troops) passe de 9,99 € à 1,99 €. Les Héros du Royaume 3 est un RPG d’aventure casual en Point & Click isométrique où vous incarnez un chasseur élevé par votre oncle Brent, traversant quatre vallées magnifiques pour vaincre un mal ancien qui ravage le royaume avec monstres et catastrophes.

Explorez, aidez les habitants via quêtes intéressantes, cuisinez, craftiez, progressez en compétences, combattez, collectez centaines d’objets cachés et débloquez 57 succès pour des récompenses épiques ! Télécharger Le Héros du Royaume III à 1,99 €

Fury of Dracula (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v6.1.0, VO, 418 Mo, iOS 13.0, Nomad Games) passe de 5,99 € à 1,99 €. Fury of Dracula : Digital Edition est une adaptation fidèle de la 4e édition du célèbre jeu de plateau d'horreur gothique, où les chasseurs doivent collaborer pour traquer Dracula via des mouvements cachés à travers l'Europe, tandis que le Comte utilise ruses, transformations et pièges pour s'échapper. Doté d'un système de combat aux cartes récompensant le bluff et la tactique, d'animations immersives, d'une bande-son glaçante et d'un tutoriel détaillé, il propose des modes solo contre IA, multijoueur local et en ligne jusqu'à 5 joueurs ; développé par Nomad Games, disponible sur iOS depuis 2021 (à 2,99 $) avec la mise à jour Immortal en 2024. Télécharger Fury of Dracula à 1,99 €

Mystic Vale (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.0.2, VO, 327 Mo, iOS 10.0, Nomad Games) passe de 2,99 € à 0,99 €. Mystic Vale est un jeu de construction de deck primé où vous incarnez des clans druidiques pour purifier une malédiction via un système innovant de "card-crafting" : jouez des cartes pour obtenir avancées puissantes, combos dévastateurs et points de victoire.

Avec un artwork somptueux, une profondeur tactique infinie, du multijoueur mondial ou IA, et des extensions comme Vale of Magic pour plus de rejouabilité, c'est l'aventure deck-building parfaite à emporter partout ! Télécharger Mystic Vale à 0,99 €