Bons plans iOS : Warbits, HITMAN World of Assassination et Spilled!

Les bons plans iOS du jour : 1 appli gratuite, 2 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Warbits, HITMAN World of Assassination et Spilled!. L'occasion d'économiser 34 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Warbits (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, VO, 178 Mo, iOS 6.0, Risky Lab Inc) passe de 0,99 € à gratuit. Warbits est un jeu de stratégie au tour par tour très inspiré d’Advance Wars, avec une campagne de 20 missions dans 5 environnements différents, un mode Challenge de 30 missions, 16 power-ups pour dynamiser les combats et un multijoueur local ou en ligne (y compris asynchrone et tag matches). Son style graphique soigné, sa forte dimension tactique (impossible de jouer en mode bourrin) et ses nombreuses options (40 cartes versus personnalisables, replays, iCloud, manuel papier rétro) en font l’un des meilleurs jeux du genre sur iOS selon beaucoup de critiques. Télécharger le jeu gratuit Warbits

Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.2.11, VO, 3,6 Go, iOS 13.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à gratuit. "Cytus II" est un jeu musical créé par Rayark Games, le quatrième jeu de rythme du studio, qui suit les traces de trois succès mondiaux, "Cytus", "DEEMO" et "VOEZ". Cette suite de "Cytus" rassemble l'équipe d'origine pour le plus grand plaisir des fans. La qualité de la production, le son, les graphiques, les personnages, l'histoire sont tous à saluer. La diversité des genres basée sur les personnages est également une excellente chose. Télécharger le jeu gratuit Cytus II

Applications gratuites iOS :

Speedometer Speed Box App (App, iPhone / iPad, v2026.1, VO, 28 Mo, iOS 17.6, Hans Schneider) passe de 3,99 € à gratuit. Speed Box Free est une application gratuite de speedomètre, odomètre et boussole pour iPhone (et iPad), qui affiche votre vitesse en MPH, km/h ou nœuds via 5 designs de compteurs analogiques ou un affichage digital, mesure la distance parcourue (réinitialisable manuellement), et fonctionne en mode portrait ou paysage.La version Pro Pack débloque des fonctionnalités avancées : 10 designs supplémentaires, vue carte, boussole, vitesses max/moyenne, altitude actuelle/maximale, suivi des records, alerte de vitesse excessive et réinitialisation automatique de la distance journalière. Télécharger l'app gratuite Speedometer Speed Box App

Promotions iOS :

HITMAN World of Assassination (Jeu, Simulation / Action, iPhone, v3.250.0, VF, 3,6 Go, iOS 18.0) Un autre jeu AAA paru en août 2025 et en promo côté in-app à -66 % (soit 29€) !



Incarnez l'Agent 47, assassin furtif ultime, dans d'immenses destinations bac à sable comme les palais de Paris ou les côtes italiennes, pour exécuter des contrats via déguisements, gadgets, distractions et créativité environnementale, avec plus de 100h de rejouabilité incluant missions gratuites (ICA et Escalade "Le principe de Sebastian" à Dubaï) et défis. Affrontez le mode roguelike HITMAN Freelance risqué récompensant planification et précision avec personnalisation de planque, le tout optimisé pour mobile et compatible manette. Télécharger le jeu gratuit HITMAN World of Assassination

Spilled! (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.10, VF, 610 Mo, iOS 18.0, Sound Games) Achat intégré à -60%, soit 2,99 €.



Spilled! est un jeu relaxant et court sur iOS où tu pilotes un bateau pour nettoyer les déchets océaniques, recycler pour gagner des pièces, améliorer ton embarcation et explorer 8 zones de plus en plus vastes traversant divers biomes. Sauve 16 animaux différents en environ 1 heure de jeu avec sélecteur de niveaux pour des sessions détente à tout moment, essai gratuit des 3 premières zones puis un seul achat intégré pour débloquer l’intégralité sans pubs. Télécharger le jeu gratuit Spilled!

The Complex (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6, VO, 2 Go, iOS 12.0, Wales Interactive Ltd.) passe de 6,99 € à gratuit. Achat in-app à 0,99 € (-80 %).



The Complex est un film interactif de type « choisissez votre propre aventure » où, après une attaque biologique à Londres, la scientifique Amy Tenant, experte en nanotechnologie, se retrouve piégée dans un laboratoire impénétrable avec un vieil ami, devant gérer le temps et l'air limité pour survivre parmi huit fins possibles influencées par vos choix et relations. Écrit par Lynn Renee Maxcy (lauréate Emmy et scénariste de The Handmaid's Tale), avec Michelle Mylett, Kate Dickie et Al Weaver, il suit vos relations avec les personnages et votre personnalité sur cinq dimensions (ouverture, conscience, extraversion, bienveillance, névrosisme), offrant scores et analyses en fin de partie. Télécharger le jeu gratuit The Complex

Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v3.5.9, VF, 1,8 Go, iOS 12.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 4,99 €. Dead Cells de Motion Twin est l'un des meilleurs portages mobiles de ces dernières années. Il a été régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et payant. Avec un gameplay adapté aux écrans tactiles grâce à un mode auto-hit bien pensé, il est bien plus jouissif manette en main. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Un try and die de grande qualité ! Télécharger Dead Cells à 4,99 €

Faster Than Light (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.6.21, VF, 238 Mo, iOS 8.0, Subset Games) passe de 9,99 € à 6,99 €. On l'avait testé dès sa sortie, FTL est un vrai phénomène dans la catégorie des jeux d'aventure et de simulation. Conçu comme un roguelike, c'est-à-dire une expérience où la mort signifie de façon irrémédiable la fin de l'aventure et l'obligation de recommencer à zéro, FTL contient tout de même des éléments persistants qui donnent au joueur l'impression d'avancer d'une façon ou d'une autre. Faster Than Light est un jeu incroyablement complexe et intéressant, et pourtant tellement simple à prendre en main. Ne soyez pas impressionné ou dépassé par le nombre d'éléments à connaitre.



Si vous aimez les jeux de rôle, de simulation et de gestion, le tout dans une ambiance Space Opera, FTL doit absolument figurer en bonne place sur votre iPad. Télécharger Faster Than Light à 6,99 €

Roundguard (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.3.1, VF, 280 Mo, iOS 13.0, Wonderbelly Games) passe de 6,99 € à 1,99 €. Roundguard est un dungeon crawler roguelike rebondissant mariant effets de flipper intuitifs et Peggle-like, où vous incarnez guerrier, voleuse ou magicienne pour affronter hordes de monstres adorables dans un château randomisé, truffé de quêtes excentriques auprès de personnages loufoques et de plus de 100 objets stratégiques à combiner. Avec niveaux procéduraux, mort permanente avantageuse (rapport d'un objet spécial boosté par l'or), reliques puissantes et classements, il offre des runs toujours uniques et hilarantes pour les fans de rogue-likes dynamiques. Télécharger Roundguard à 1,99 €