Steve Lemay doit imposer son design dans iOS 27

La transition à la tête du design d’interface chez Apple, depuis le départ d’Alan Dye en décembre dernier, remplaçant lui-même un certain Jony Ive parti en 2019, marque un tournant important. Steve Lemay, avec ses 26 années d’expérience au sein de l’entreprise, a repris les rênes et prépare activement la prochaine étape avec notamment iOS 27. Lors de sa prise de fonction, Tim Cook a salué son parcours exceptionnel depuis 1999, son exigence d’excellence et son incarnation de la culture de collaboration et de créativité d’Apple. L’enthousiasme interne autour de ce changement laisse présager une nouvelle dynamique.

Premier test grandeur nature avec iOS 27

Vous le savez, iOS 27 se profile comme la première mise à jour majeure sous sa direction. Selon les dernières informations rapportées par Mark Gurman ce week-end, cette version mettra l’accent sur les affinages de l’intelligence artificielle (et, espérons, de vraies fonctionnalités utiles), les corrections de bugs, le nettoyage du code et, surtout, des gains d’autonomie et de performances – une approche rappelant celle de Snow Leopard sur Mac en son temps. Gurman précise toutefois qu’Apple prévoit également quelques ajustements à l’interface : rien d’aussi ambitieux que l’introduction de Liquid Glass dans iOS 26, mais des modifications significatives malgré tout.



Le nouveau style Liquid Glass a apporté une esthétique audacieuse et dynamique qui confère à iOS une identité fluide et contemporaine, avec une variante adaptée à chaque plateforme (macOS, watchOS, tvOS, visionOS et autres). Dans de nombreux cas, cet effet visuel fonctionne à merveille. Cependant, tout changement visuel d’envergure peut engendrer de légères frictions là où la forme prend parfois le pas sur la praticité. Les évolutions prévues dans iOS 27 constitueront la première manifestation concrète de l’évolution des priorités et de la vision sous la direction de Steve Lemay. C’est précisément cette perspective qui rend cette mise à jour particulièrement intéressante.

Plusieurs points pourraient bénéficier d’ajustements précis et réfléchis, sans renier les fondations posées par Liquid Glass :

Les barres d’onglets qui disparaissent pendant le défilement persistent dans des applications comme Safari et de nombreuses apps tierces utilisant les contrôles standards. Un accès permanent à la navigation durant le scroll améliorerait sensiblement la fluidité d’utilisation tout en préservant l’aspect épuré. Mais le côté immersif pourrait être pénalisé.

Dans plusieurs applications natives comme Musique et Podcasts, les barres de lecture (mini-lecteurs) masquent parfois des contrôles essentiels lors du déplacement dans la timeline, du saut de piste ou du réglage du volume. Un comportement adaptatif plus intelligent – transparence contextuelle renforcée ou repositionnement dynamique – s’intégrerait parfaitement au langage visuel tout en privilégiant l’ergonomie.

Un centre de contrôle repensé : il a déjà subit plusieurs évolutions pendant les bêtas d'iOS 26, avec des effets de verre fondu plus ou moins prononcés. Mais il ne semble pas terminé, iOS 27 pourrait aller plus loin.

Un travail autour de l'interface de la Dynamic Island, ainsi que les widgets qui semblent parfois trop décalés par rapport au design général.

et plus encore...

Ces pistes ne visent pas une refonte complète, mais un coup de polish qui replace l’interaction centrée sur l’utilisateur au premier plan lorsque esthétique et usage entrent en légère contradiction. Le parcours de Steve Lemay et les retours très positifs de nombreux designers chez Apple laissent penser que ce type de raffinement exigeant et attentif correspond parfaitement aux forces de l’équipe actuelle.



Quelle que soit la forme finale de ces ajustements d’interface, ils offriront le premier aperçu tangible de l’influence grandissante de Steve Lemay sur le design chez Apple. Ils représentent une opportunité idéale pour faire évoluer Liquid Glass vers une expérience encore plus aboutie, raffinée et intuitive. Le travail sur le Vision Pro est quasiment parfait, mais l'adaptation des effets de translucidité n'a pas convaincu tout le monde sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Première bêta d'iOS 27

Pour en savoir plus, rendez-vous début juin sur iPhoneSoft (ou l'app iSoft) pour découvrir la première bêta d'iOS 27. On parie sur le 8 juin 2026.



Quelles sont, pour vous, les priorités à ajuster sur iOS 27 ?