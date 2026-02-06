Bientôt la retraite pour Tim Cook ? Il répond enfin

Jeudi dernier, le CEO d'Apple a tenu une réunion générale très attendue avec ses employés. Au-delà des questions habituelles sur l'immigration ou les produits, Tim Cook a abordé, avec sa retenue légendaire, le sujet délicat de sa succession et de l'avenir du leadership à Cupertino.

Une obsession pour la relève

Alors que les spéculations vont bon train, Tim Cook n'a pas donné de date de départ, mais il a été clair sur ses priorités actuelles. "Je passe beaucoup de temps à penser à qui sera dans cette pièce dans cinq, dix ou quinze ans. C'est une obsession", a-t-il confié aux équipes. Pour lui, préparer la suite est une composante essentielle de son rôle de dirigeant.

Si ces propos ne confirment pas un départ immédiat, ils alimentent les rumeurs persistantes. Le Financial Times évoquait récemment un retrait possible dès début 2026, même si d'autres analystes comme Mark Gurman voient le patron rester au moins jusqu'à la prochaine WWDC. Dans ce jeu de chaises musicales, John Ternus, actuel responsable de l'ingénierie matérielle et du design depuis peu, fait figure de grand favori. Sa récente prise de contrôle sur les équipes de design renforce l'idée qu'il est préparé pour le poste suprême.

Départs naturels et 50e anniversaire

La réunion a aussi été l'occasion de revenir sur la vague de départs au sein du comité exécutif, incluant des figures comme Jeff Williams et Lisa Jackson. Cook a tenu à normaliser la situation : "Quand les gens atteignent un certain âge, certains prennent leur retraite. C'est une chose naturelle." Il est resté toutefois silencieux sur les sorties plus techniques comme celles de John Giannandrea.

Enfin, l'ambiance s'est voulue plus festive à l'approche d'avril. Apple fêtera ses 50 ans cette année, et Tim Cook a promis une véritable "célébration" pour marquer le coup. Il avoue être d'humeur particulièrement réflexive face à ce demi-siècle d'histoire. Vous pouvez donc vous attendre à quelques surprises au printemps dont une Apple TV, un MacBook entrée de gamme et éventuellement un HomePad.