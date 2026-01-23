John Ternus supervise aussi le design chez Apple

Selon un rapport Bloomberg, Tim Cook a discrètement confié à John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering chez Apple, la supervision des équipes de design de l’entreprise. Ce changement, intervenu fin 2025, renforce considérablement le statut de Ternus comme principal candidat interne à la succession de Tim Cook au poste de CEO.

Un rôle élargi pour John Ternus

Ternus, déjà responsable de l’ingénierie hardware (où il collaborait étroitement avec l’équipe de design industriel), devient désormais l’« executive sponsor » de l’ensemble du design chez Apple — hardware et software (interface utilisateur). Concrètement, il gère la stratégie design au niveau exécutif, fait le lien entre les équipes design et le top management, et représente le design lors des réunions de direction.



Les leaders design continuent officiellement de reporter directement à Tim Cook (dans les organigrammes internes et les communications publiques), ce qui rend l’arrangement « étrange » selon certains employés Apple interrogés par Bloomberg. Mais cela permet d’élargir discrètement les responsabilités de Ternus sans modifier publiquement la structure.

Tim Cook, 65 ans et CEO depuis 2011, ne montre aucun signe de départ imminent, mais il expose visiblement Ternus à davantage de facettes de l’entreprise et le positionne de plus en plus comme visage public d’Apple (keynotes, annonces, etc.).

Le vrai remplaçant de Jony Ive ?

Depuis le départ de Jony Ive en 2019, le leadership design a connu plusieurs changements :

Jony Ive → bref intérim de Tim Cook (2015-2017 pour certains aspects)

Puis supervisé par le COO Jeff Williams (2019-2025)

Jeff Williams a pris sa retraite en 2025 → les équipes design étaient censées reporter directement à Cook

Aujourd’hui : Ternus prend le relais opérationnel

Ce mouvement est vu comme une reconnaissance que Ternus pourrait être mieux placé que Cook pour piloter le design (Cook est connu pour garder une certaine distance sur ces décisions). Les décisions design restent prises par consensus au sein du comité exécutif, mais Ternus gagne une influence bien supérieure à celle d’un simple responsable hardware.



Mark Gurman (Bloomberg), qui a révélé l’info sur X, note que très peu d’exécutifs ont eu ce niveau de supervision design chez Apple : Jony Ive, Cook lui-même (brièvement), Jeff Williams… et maintenant Ternus.

Ce que ça change pour l’avenir d’Apple

C’est le signal le plus clair à ce jour que Ternus est préparé pour succéder à Cook.

L’autre candidat crédible restant serait le COO Sabih Khan, mais Ternus semble en pole position.

Ce rôle élargi pourrait influencer la direction produit dans l’ère de l’IA, où le design hardware/software doit s’adapter à de nouveaux usages (certains board members voient Ternus comme capable de redonner du dynamisme aux appareils).

Cette évolution discrète mais stratégique montre qu’Apple prépare activement l’après-Tim Cook, tout en maintenant la stabilité à court terme.