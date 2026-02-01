Commander un Mac chez Apple en choisissant chaque composant

Apple a, en catimini, mis à jour sa boutique en ligne avec un nouveau processus de commande pour les Mac, quelque soit le modèle. Ainsi, l'expérience n'a plus rien à avoir si vous souhaitez acquérir un MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio ou un Mac Pro.

Une configuration complète

Auparavant, plusieurs configurations standards prédéfinies étaient proposées pour chaque modèle. Désormais, il faut configurer son Mac entièrement de A à Z, en choisissant chaque option une par une. Le processus ressemble désormais beaucoup à celui de commande d’un iPad.

Ce changement, notamment repéré par Macworld, peut se voir sur la page de commande du MacBook Pro, par exemple, on commence par choisir la taille d’écran (14 ou 16 pouces) et la couleur. Ensuite, on peut opter pour un verre nano-texturé. Vient ensuite le choix de la puce M4 ou M5 (et du nombre de cœurs) disponible pour la taille sélectionnée. Enfin, on personnalise la quantité de mémoire unifiée (RAM), le niveau de stockage (en SSD), l’adaptateur secteur et la langue du clavier. Sans oublier l’assurance AppleCare.

Si vous aviez déjà commandé un Mac avant cela, vous saviez qu'on pouvait sélectionner un modèle préconfiguré puis augmenter certaines caractéristiques. Maintenant, tout est entièrement à la carte, sans point de départ prédéfini. Une nouveauté qui permet probablement aux clients d'avoir une plus grande latitude et, à Apple, de soigner sa marge en provoquant pourquoi pas des choix d'options supplémentaires.

Tout cela arrive alors qu'on attend de pied ferme le MacBook Pro équipés des puces M5 Pro ou M5 Max. Les analystes l'avaient annoncés pour fin janvier, force est de constater qu'il n'en est rien.



Seul le site Apple.com est concerné, nul doute que les revendeurs officiels comme Amazon ou Darty proposeront toujours des configurations prédéfinies.