Semaine de folie chez Apple : iPhone 17e, MacBook pas cher, nouveaux iPad… à quoi s’attendre ?

Ça y est, la première vraie salve matérielle de 2026 arrive. Tim Cook a teasé une “big week ahead” avec le hashtag #AppleLaunch, et Apple convie la presse à un “Special Experience” le mercredi 4 mars à 9h (heure de New York) - soit 15h en France (heure de Paris) - avec des rendez-vous à New York, Shanghai et Londres.

Au programme : un iPhone 17e, un MacBook plus abordable inédit, des mises à jour d’iPad, et un rafraîchissement des Mac M5. Tour d’horizon avec votre application iSoft préférée.

💻 Un MacBook “low-cost” pour étudiants

C’est la surprise (presque) officielle : Apple préparerait un MacBook pas cher, pensé pour l’éducation et pour contrer les Chromebook et les PC d'entrée de gamme, mais avec des capacités premium (notamment pour les jeux).

Design : Air-like, mais pas trop

On parle d’un châssis en aluminium coloré, dans l’esprit du MacBook Air, avec un écran de 12,9 ou 13 pouces selon les sources.

Apple testerait plusieurs teintes (jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent, gris foncé). On peut raisonnablement s’attendre à 4 coloris au lancement.

Ultra-fin ? Pas sûr. Apple pourrait faire plusieurs concessions et opter pour un châssis un peu plus épais afin de réduire les coûts, avec une dalle moins lumineuse, sans True Tone, sans clavier rétroéclairé et avec un SSD plus lent.

Puce A18 Pro : un iPhone dans un Mac ?

Plutôt qu’une puce M, ce MacBook embarquerait une A18 Pro - la même que dans l’iPhone 16 Pro.

Gravée en 3 nm (2e génération), elle offre :

CPU 6 cœurs

GPU 6 cœurs

Neural Engine 16 cœurs

En pratique ? Suffisant pour :

navigation web

bureautique

streaming

retouche photo légère

montage vidéo simple

Pas idéal pour du montage 3D ou 4K lourd, évidemment, mais capable de jouer à la plupart des titres disponibles.

RAM, stockage, ports

8 Go minimum (compatibilité Apple Intelligence oblige), peut-être 16 Go

(compatibilité Apple Intelligence oblige), peut-être 16 Go Stockage potentiellement dès 128 Go

USB-C 10 Gb/s uniquement (pas de Thunderbolt)

Un seul écran externe probable

Prix attendu

Entre 599 $ et 799 $, probablement autour de 699 $, soit 799 € chez nous.

L’idée : rester au-dessus de l’iPad Air, mais sous le MacBook Air. Notre comparatif MacBook A18 Pro / M1 / M2 / M3 / M4.

📱 iPhone 17e : l’iPhone “malin”

L’iPhone 16e avait posé les bases. L’iPhone 17e viendrait peaufiner la formule.

Design et écran

Écran 6,1 pouces

Toujours 60 Hz

Probablement pas d’écran Always-On

Noir et blanc au lancement

La grande question : encoche ou Dynamic Island ?

Apple pourrait moderniser la façade avec la Dynamic Island… mais rien n’est garanti.

Puce A19

Même puce que l’iPhone 17 : A19 gravée en N3P, avec gains de 5 à 10 % en performance.

Possiblement une version légèrement bridée côté GPU.

Toujours 8 Go de RAM attendus.

Le retour (bienvenu) de MagSafe

L’absence de MagSafe sur le 16e était frustrante.

Le 17e devrait enfin l’intégrer :

recharge sans fil au moins 15 W

compatibilité avec l’écosystème d’accessoires

Photo et connectivité

Capteur principal 48 Mpx (inchangé)

Caméra frontale 12 Mpx

Nouveau modem C1X (plus rapide et économe)

Prix attendu : 599 $, comme la génération précédente, soit 719 € chez nous.

📲 iPad Air : passage à la M4

L’iPad Air adopterait la puce M4, récupérée après l’arrivée de la puce M5 sur le iPad Pro.

Au menu :

CPU jusqu’à 10 cœurs

GPU plus rapide (~+20 %)

Meilleure efficacité énergétique

Toujours 8 Go de RAM minimum

Design inchangé (11” et 13”), écran LCD classique, pas de ProMotion.

Tarifs attendus :

599 $ (11”), 669 €

799 $ (13”), 869 €

📘 iPad 12 : enfin Apple Intelligence

L’iPad 12, le modèle d’entrée de gamme, devrait passer à une puce A18 ou A19 et 8 Go de RAM.

Ce serait la première fois que l’iPad “classique” prendrait en charge Apple Intelligence.

Design inchangé, écran LCD 11 pouces, couleurs fun toujours au rendez-vous.

Prix stable attendu : 349 $, ou 409 € chez nous.

💼 MacBook Pro M5 Pro / M5 Max

Après le modèle d’entrée de gamme M5, place aux versions musclées du MacBook Pro :

M5 Pro

M5 Max

GPU +30 %

Meilleure gestion IA (Neural Accelerator par cœur GPU)

Pas de changement design.

Mais attention : la vraie révolution (OLED + tactile ?) serait prévue pour la génération suivante. Si vous pouvez attendre, ça peut valoir le coup.

💨 MacBook Air M5

Le MacBook Air passerait à la M5 :

+15 % CPU

+30 % GPU

16 Go de RAM en standard

Toujours 13” et 15”

Design inchangé, prix autour de 1 099 €.

Et le reste ?

Les rumeurs évoquent aussi :

un nouveau HomePod mini 2

une mise à jour de l’Apple TV 2026

Mais ces produits pourraient être repoussés, notamment à cause du retard de la nouvelle génération de Siri.

📅 Rendez-vous mercredi 4 mars à 15h (heure de Paris)

Pas de keynote classique : Apple devrait annoncer ses produits via communiqués de presse entre lundi et mercredi, avant une présentation presse le 4 mars à 15h en France.

Autant dire qu’on va rafraîchir les pages de la Newsroom toute la semaine, pour objectif de vous fournir tous les détails heure par heure ! 🍏