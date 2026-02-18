Apple lancerait ces nouveautés début mars via sa Newsroom dont l’iPhone 17e et le MacBook

Vous le savez, lundi, Apple a convié un groupe restreint de journalistes et de créateurs de contenu à une « expérience Apple exclusive » prévue le mercredi 4 mars dans trois grandes villes : New York, Londres et Shanghai. Cette invitation inhabituelle alimente déjà de nombreuses spéculations sur les annonces que la firme pourrait préparer tout au long de cette semaine.

Une semaine chargée !

John Gruber, de Daring Fireball, a émis l'hypothèse qu'Apple utiliserait cet événement pour annoncer de nouveaux produits de manière échelonnée, jour après jour, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars. Il a notamment suggéré des communiqués de presse via sa section Apple Newsroom : par exemple, l'iPhone 17e le lundi, de nouveaux iPad le mardi, et de nouveaux MacBook le mercredi. L'« expérience » du 4 mars serait alors une session pratique avec des démonstrations en personne pour les journalistes conviés.



Mark Gurman de Bloomberg a confirmé sur X que cette séquence d'annonces du lundi au mercredi correspond exactement à ce qu'il attend, d'après ses sources. Il n'anticipe pas d'événement Apple classique diffusé en direct (keynote livestream), mais plutôt des communiqués de presse. Des courtes vidéos pourraient accompagner chaque produit, et les médias auraient accès à des prises en main sur place.



Apple a déjà procédé à des annonces de produits sur trois jours consécutifs (lundi-mardi-mercredi) par le passé, notamment en mars 2019 (nouveaux iPad mini, iPad Air, iMac et modèles AirPods) et en octobre 2024 (nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro).

Parmi les produits Apple attendus prochainement selon les rumeurs déjà publiées sur notre site ces dernières semaines :

MacBook : puce A18 Pro, écran de 12,9 pouces, options de couleurs fun.

iPhone 17e : successeur amélioré de l'iPhone 16e, avec puce A19, MagSafe, puces sans fil C1X et N1 d'Apple ; encoche (notch) malgré des rumeurs antérieures de Dynamic Island ; prix démarrant à 599 $ aux États-Unis.

iPad Air 2026 : passage de la puce M3 à M4.

iPad 12 : passage de la puce A16 à A18 ou A19.

MacBook Air 2026 : passage de M4 à M5.

MacBook Pro : passage de M4 Pro/Max à M5 Pro/Max, avec support PCIe 5.0 pour des SSD plus rapides.

Mac Studio : passage de M4 Max/M3 Ultra à M5 Max/M5 Ultra.

Studio Display : écran 27 pouces avec rétroéclairage mini-LED, taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz ou 120 Hz, support HDR, et puce A19 ou A19 Pro.

Home Hub : nouveau hub domestique intelligent avec une version plus personnalisée de Siri, écran carré de 6 à 7 pouces, puce A18 pour Apple Intelligence, FaceTime, etc. ; pose sur table ou fixation murale.

Caméra de sécurité : accessoire conçu par Apple, compatible HomeKit, vendu avec le nouveau hub domestique.

Apple TV : nouveau modèle avec puce plus puissante type A18 ou A19.



Des rumeurs persistent depuis plus d'un an sur de nouveaux HomePod mini, mais rien n'indique leur arrivée imminente.



Finalement, seuls trois de ces produits pourraient être lancés dès la première semaine de mars. Les candidats les plus probables sont le MacBook à bas coût (avec puce iPhone), l'iPhone 17e, et éventuellement un iPad Air ou iPad entrée de gamme mis à jour.



L'invitation graphique pour cette « Apple Experience » présente un logo Apple coloré avec des disques jaune, vert et bleu. Mark Gurman avait précédemment rapporté qu'Apple testait ces trois couleurs (plus le rose) pour le MacBook à bas coût.