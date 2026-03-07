Belgium-iPhone met la clé sous la porte après 20 ans d’existence

Après vingt ans de couverture passionnée de l’écosystème Apple, Belgium-iPhone (BiP) a annoncé la fin de ses activités. Une page se tourne pour ce média tech belge, dont la disparition illustre les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les sites spécialisés comme le notre face à l’effondrement des revenus publicitaires, à la "concurrence" des plateformes sociales et à l’essor de l’intelligence artificielle.

C’est une nouvelle qui frappe le monde des médias tech francophones : Belgium-iPhone, connu sous le sigle BiP, vient d’annoncer la fin de ses activités. Après deux décennies de couverture dédiée à l’écosystème Apple en Belgique, le site baisse définitivement le rideau en ce début d’année 2026.

Nos confrères belges ont accompagné avec fidélité et passion chaque keynote, chaque sortie d’iPhone, chaque annonce d’iOS pendant vingt ans. Une longévité rare dans un secteur où les projets éditoriaux indépendants peinent à survivre face aux mutations profondes de l’industrie médiatique numérique.



Cette annonce s’inscrit dans un contexte particulièrement difficile pour les médias tech indépendants. Fin 2025, plusieurs de nos confrères français avaient déjà tiré la sonnette d’alarme, certains faisant état de sérieuses difficultés financières. L'aboutissement d'une décennie de fermetures en France et ailleurs, avec des sites historiques comme MacPlus, TouchArcade ou encore iMore.

La publicité rémunératrice s’effondre, les audiences se fragmentent entre réseaux sociaux et plateformes vidéo, et les modèles économiques historiques ne tiennent plus. Sans parler de l'IA qui est désormais un immense concurrent direct. Belgium-iPhone n’est donc pas un cas isolé, mais le reflet d’une crise structurelle qui touche l’ensemble du secteur.



Il faut saluer le travail accompli par toutes les équipes qui ont animé BiP avec dévouement au fil des années. Nous leur souhaitons sincèrement le meilleur pour la suite, quelles que soient les routes que chacun choisira d’emprunter. Nos amis belges sauront trouver de nouvelles sources d'information en français, dont votre serviteur iSoft.



