Apple chercherait de nouveaux fournisseurs de RAM en Chine pour baisser les prix

Vous connaissez maintenant la musique ; le marché des composants traverse actuellement une période de turbulences tarifaires. Pour équiper vos futurs iPhone et Mac en mémoire, Apple fait face à des fournisseurs mondiaux de plus en plus gourmands. Afin de garder le contrôle sur ses coûts de production, la firme de Cupertino envisage une stratégie audacieuse : faire jouer la concurrence en se tournant vers de nouveaux partenaires chinois.

Des négociations de plus en plus tendues

Aujourd'hui, Apple dépend massivement d'acteurs comme Samsung, SK Hynix, Micron et Kioxia pour s'approvisionner en DRAM et en stockage NAND. Samsung fournit à lui seul environ 60 % de la mémoire de la gamme iPhone 17. Le problème vient du fait que ces fournisseurs historiques durcissent leurs conditions.

Certains acteurs comme Kioxia exigent désormais des renégociations tarifaires chaque trimestre, allant jusqu'à doubler leurs tarifs récents. Cette instabilité complique la planification d'Apple. Si l'entreprise doit payer sa mémoire plus cher, cela menace directement ses marges et pourrait à terme se répercuter sur le prix de départ du futur iPhone 18, bien qu'Apple affirme le contraire.

La carte chinoise pour faire pression

Pour contrer cette flambée, Apple explore des partenariats avec les fabricants chinois YMTC et CXMT. Ces entreprises augmentent rapidement leurs volumes de production. CXMT s'apprête d'ailleurs à lancer la production de masse de puces HBM3. Même si elles n'égalent pas encore tout à fait les ténors du marché, l'écart technologique se resserre, particulièrement sur la mémoire NAND.

En agitant cette menace, Apple cherche surtout un levier pour forcer ses fournisseurs actuels à revoir leurs prix à la baisse. La manœuvre reste risquée sur le plan réglementaire. Les tensions géopolitiques obligent à la prudence, d'autant que YMTC et CXMT ont brièvement figuré sur la liste des entreprises restreintes par le gouvernement américain en février 2026.

L'avis de la rédaction

Lors de ses récentes prises de parole, la direction d'Apple s'est voulue rassurante en suggérant que l'entreprise pouvait absorber ces hausses en rognant légèrement sur ses marges confortables. Ne nous y trompons pas : Apple cherche à faire des économies comme n'importe quel autre géant du secteur.

Cependant, contrairement à ses concurrents qui subissent le marché, Apple est assise sur d'énormes réserves de cash et possède le plus grand carnet de commandes au monde. Cette puissance financière lui offre un pouvoir de négociation colossal. Apple peut se permettre de bluffer et de tester de nouvelles chaînes d'approvisionnement sans mettre en péril la sortie de ses prochains appareils.



