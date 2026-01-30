RAM et stockage : Apple annonce sa riposte face à la hausse des prix

On le sait, le marché mondial des composants traverse une zone de turbulences, et même un géant comme Apple ne peut l'ignorer totalement. Alors que les coûts de la RAM et du stockage SSD s'envolent, Tim Cook a profité de la présentation des résultats financiers hier pour faire le point. Entre rassurance et pragmatisme, la Pomme semble avoir un plan pour ne pas se laisser déborder.

Une pression grandissante sur les coûts de production

Si vous suivez l'actualité des semi-conducteurs sur iSoft, vous savez que la situation est tendue. Pour Apple, la facture s'alourdit : certains rapports indiquent que le coût des modules de mémoire a plus que doublé en un an, passant d'environ 30 à 70 dollars pour certaines configurations. La cause ? Une demande explosive liée à l'IA et des fournisseurs comme SK Hynix ou Micron qui priorisent désormais la mémoire à haute bande passante (HBM), réduisant l'offre pour nos smartphones et ordinateurs classiques.

Lors de l'appel aux investisseurs, Tim Cook a joué la carte de la transparence. Il a confirmé que si l'impact sur les marges a été « minimal » fin 2025, la hausse se fera davantage sentir sur le trimestre en cours. C'est une réalité mathématique que Cupertino intègre désormais officiellement dans ses prévisions.

Quels sont les mystérieux "leviers" de Tim Cook ?

La grande question que tout le monde se pose est évidemment celle du prix final. Allons-nous payer nos futurs iPhone et Mac plus cher ? Pressé de répondre par les analystes, le PDG d'Apple est resté évasif, refusant de spéculer mais affirmant que l'entreprise dispose de « toute une gamme d'options » et de « différents leviers » à activer sur le long terme.

Cependant, il ne faut pas nécessairement y voir l'annonce d'une hausse tarifaire brutale. Le directeur financier, Kevan Parekh, a souligné un atout stratégique : le "mix" des revenus. La division Services (iCloud, Apple Music, App Store), avec ses marges colossales supérieures à 76 %, continue de croître. Cette manne financière permet de compenser la perte de rentabilité temporaire sur le matériel. Grâce à cet équilibre, Apple prévoit de maintenir une marge brute globale très confortable, entre 48 % et 49 %.

L'avis de la rédaction :

Il est important de remettre les choses en perspective. Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 143,8 milliards de dollars, Apple dispose d'un matelas de sécurité que n'ont pas ses concurrents. Grâce à des volumes de ventes très élevés et des marges déjà exceptionnelles, la marque est sans doute la mieux placée pour absorber ces augmentations de coûts sans les répercuter intégralement sur le client. Là où d'autres constructeurs seront forcés d'augmenter la note, Apple a le luxe du choix. Les fameux "leviers" évoqués par Tim Cook consistent probablement à utiliser le cash de l'entreprise quitte à diminuer les marges. Les mois prochains nous donneront les vraies réponses.