@helloapple : le nouveau compte Instagram d'Apple tout en couleurs

Apple ne se contente plus de vendre des produits, elle construit désormais une vraie personnalité en ligne. Après avoir séduit TikTok avec des publicités décalées pour le MacBook Neo et même inventé une mascotte baptisée "Lil Finder Guy", la marque franchit une nouvelle étape avec le lancement de @helloapple, un tout nouveau compte Instagram au ton résolument plus léger et coloré.

Un compte pour les curieux et les créatifs

Le compte @helloapple affiche une bio volontairement minimaliste : "Our stories, and yours." En quelques publications seulement, la couleur est donnée. On y trouve un unboxing du MacBook Neo, un test de durabilité d'iPhone façon ASMR, une promo pour la F1 en exclusivité sur Apple TV avec Max Verstappen, ou encore la lettre de Tim Cook pour les 50 ans de la marque. Des contenus variés, soignés, mais surtout bien moins corporatifs que ce à quoi Apple nous avait habitués.

Le compte principal @apple, lui, reste en place avec ses 36 millions d'abonnés et continue de porter haut le flambeau du Shot on iPhone. La distinction est claire : d'un côté le sérieux et les créatifs confirmés, de l'autre une approche plus spontanée, pensée pour capter une audience plus jeune.

Une stratégie qui fait ses preuves

Ce virage vers la Gen Z n'est pas une improvisation. Apple a soigneusement testé ce registre sur TikTok ces dernières semaines, avec des formats inattendus qui ont largement dépassé les cercles habituels des passionnés Apple. Le succès du "Lil Finder Guy", ce petit personnage à tête d'icône Finder, en est la preuve : quand Apple décide de s'amuser, ça fonctionne.

@helloapple s'inscrit donc dans une stratégie cohérente de diversification de la présence sociale d'Apple, qui gère déjà des comptes dédiés à Apple Music, Fitness+, Apple TV, Books ou encore le Creator Studio. Ce nouveau canal pourrait aussi, à terme, devenir une source d'informations inédites ou de coulisses, ce qui intéressera autant les fans que les observateurs de la marque.