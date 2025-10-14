Apple TV compte bien plus que 45 millions d’abonnés selon Eddy Cue

Le vice-président senior des services d’Apple, Eddy Cue, a révélé dans un entretien pour podcast à venir que Apple TV+ — récemment renommé en Apple TV — compte « bien plus » d’abonnés que le chiffre rumoré de 45 millions circulant parmi les analystes.

Le culte du secret d'Apple

Eddy Cue, qui fait une rare apparition publique sur le podcast The Town de Matt Belloni, a évité de donner des chiffres exacts mais a écarté cette estimation comme étant trop basse. Cette "révélation" suggère des performances bien supérieures aux attentes sur le marché concurrentiel du streaming, malgré la réticence d’Apple à publier des données officielles sur les abonnés ou l’audience. L’abonnement autonome à Apple TV est facturé 9,99 € (et même 12,99 $ aux USA) par mois, une augmentation nette par rapport à son lancement en 2019 à 4,99 €, motivée par un catalogue en expansion de contenus originaux.



De nombreux utilisateurs y accèdent probablement via des forfaits groupés comme Apple One ou des partenariats comme celui avec Canal+, augmentant ainsi la portée sans inscriptions directes.

Les défis

Dans l’extrait de l’entretien, le responsable d’Apple a discuté des obstacles à la construction d’un service de streaming de toutes pièces, sans s’appuyer sur une vaste bibliothèque legacy comme les concurrents :

Écoutez, c’est beaucoup plus difficile que ça en a l’air. Je n’avais pas prévu d’être à l’arrêt de production pendant un an et demi, je n’avais pas prévu une grève de neuf mois de ce point de vue, donc nous étions un peu en retard par rapport à là où j’aurais voulu être. Mais là où nous en sommes aujourd’hui est formidable.

Ces perturbations font probablement référence aux fermetures liées à la pandémie et aux grèves hollywoodiennes de 2023, qui ont retardé la production de contenus.

Implications pour la position d’Apple TV

Bien que « bien plus » que 45 millions reste vague, un chiffre approchant les 100 millions placerait Apple TV solidement dans le deuxième échelon des services de streaming vidéo mondiaux. Pour comparaison, Netflix domine avec plus de 300 millions d’abonnés dans le monde. La rentabilité reste incertaine ; Apple est censé investir environ 4 milliards de dollars par an dans des programmes originaux, incluant séries télévisées et films. L’épisode complet du podcast avec Cue doit être publié prochainement, peut-être qu'il y aura alors des détails supplémentaires. Nous mettrons à jour l'article.