Apple génère 2,4 millions par employé mais reste derrière la concurrence

apple finance iconChaque employé rapporte environ 2,4 millions de dollars à Apple, mais ce chiffre impressionnant ne suffit pas à placer la firme de Cupertino en tête du classement des géants technologiques. Selon une analyse menée par OnDeck, une société spécialisée dans le financement des entreprises, Apple arrive troisième avec un revenu par employé de 2,4 millions de dollars, derrière deux concurrents inattendus.

Nvidia et Netflix devancent Apple

Le fabricant de puces Nvidia domine largement ce classement avec 4,4 millions de dollars générés par employé, soit près du double d'Apple. Cette performance s'explique par les effectifs réduits de l'entreprise par rapport à son activité (29 600 employés) et l'explosion de la demande pour ses processeurs dédiés à l'intelligence artificielle. Netflix arrive juste derrière avec 4,15 millions de dollars par employé, malgré des équipes encore plus restreintes de seulement 9 600 personnes.

La différence majeure réside dans la structure même d'Apple. Avec environ 164 000 employés à travers le monde, dont une large partie travaille dans les Apple Store, la marque à la pomme maintient des effectifs bien supérieurs à ses rivaux qui n'exploitent aucun réseau de vente physique. Ces employés en boutique, bien qu'essentiels à l'expérience client chère à Apple, diluent mécaniquement le ratio revenu par employé.

Une métrique à relativiser

Ce revenu par employé (RPE) constitue un indicateur d'efficacité couramment utilisé dans le monde des affaires, mais il reste imparfait. Il ne capture ni la culture d'entreprise ni les bénéfices intangibles qui contribuent à la santé globale d'une organisation. Pour Apple, cette mesure ignore l'importance stratégique de ses boutiques dans la fidélisation client et le positionnement premium de la marque. D'autres secteurs affichent des ratios encore plus spectaculaires, comme la société immobilière VICI Properties qui génère plus de 142 millions de dollars par employé, mais avec un modèle économique totalement différent basé sur la location de biens immobiliers.

4 réactions

gr8guy - iPhone

@Tintinlunique
Le rapport est décrit dans l’article
Encore une fois on compare le ratio d’Apple avec d’autres sociétés technologiques qui n’ont pas du tout la même stratégie commerciale et qui ont besoin en l’occurrence de beaucoup moins de personnel pour fonctionner

21/11/2025 à 19h06

Tintinlunique - iPhone

@gr8guy
C’est quoi le rapport ?

21/11/2025 à 17h30

Nadim (rédacteur)

@gr8guy - iPhone : On n'aurait pas dit mieux ! 👍

21/11/2025 à 15h06

gr8guy - iPhone

C’est bien de rappeler de temps en temps que, n’en déplaise aux détracteurs d’Apple qui ont une vision du monde très étriquée, lorsqu’on achète un iPhone ou un iPad, on n’achète pas juste un produit, certes en matériaux haut de gamme…
On achète aussi des conseillers dévoués dans des boutiques physiques
On achète un service après vente parmi les meilleurs, accessible dans le monde entier
On achète des formations gratuites, régulières et pertinentes en Apple Store sans obligation d’achat
Évidement tout cela a un coût et il serait bon de s’en souvenir quand on compare le prix d’un iPhone ou d’un Mac avec la concurrence qui ne propose pas la moitié de cette expérience client

21/11/2025 à 14h57

