Apple lance une version virtuelle de la "Apple Manufacturing Academy"

Apple a annoncé ce jour l’extension de son Apple Manufacturing Academy avec un programme entièrement virtuel. Cette formation de niveau mondial, conçue par les experts d’Apple, est destinée aux petites et moyennes entreprises américaines souhaitant accélérer leur capacité d’innovation et adopter les technologies de pointe.

Un pas supplémentaire

Entièrement gratuite, cette ressource s’inscrit dans l’engagement de longue date d’Apple en faveur du renforcement du secteur manufacturier avancé aux États-Unis. L’initiative fait partie du plan d’investissement de 600 milliards de dollars annoncé par l’entreprise dans l’économie américaine au cours des quatre prochaines années.

Sabih Khan, directeur des opérations d’Apple, a déclaré :

Chez Apple, nous croyons au génie américain, et nous sommes fiers d’offrir encore plus d’opportunités aux petites et moyennes entreprises du pays.

Les cours virtuels couvrent de nombreux sujets liés à la fabrication avancée : automatisation, maintenance prédictive, optimisation du contrôle qualité, et apprentissage automatique avec vision artificielle. Le programme propose également des formations au développement professionnel.

Lancée en août 2025 à Detroit en partenariat avec la Michigan State University, l’académie a déjà accompagné plus de 80 entreprises. La nouvelle plateforme virtuelle rend ce contenu accessible à distance, en mode flexible, à tous les entrepreneurs américains.