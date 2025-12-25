Tim Cook achète pour 3 millions de dollars en actions Nike

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a effectué cette semaine un achat significatif en bourse d'actions Nike, signalant ainsi sa confiance dans les efforts de redressement en cours de l'entreprise. Un mouvement assez rare pour être souligné.

Un achat qui pourrait influencer le cours de l’action

Selon un dépôt auprès de la SEC publié mardi, via Reuters, Cook a acquis 50 000 actions de classe B le 22 décembre à un prix moyen de 58,97 dollars par action, pour un total d'environ 2,95 millions de dollars. Cette opération a presque doublé ses avoirs précédents, portant son total à environ 105 480 actions – valorisées à plus de 6 millions de dollars sur la base des cours récents.

L'achat intervient dans un contexte difficile pour Nike, avec des ventes atones en Chine et des marges plus faibles mises en évidence dans les résultats trimestriels publiés le 18 décembre. Les actions avaient chuté d'environ 13 % dans les jours suivant l'annonce des résultats, mais ont fortement rebondi après la révélation de l'opération, gagnant jusqu'à 5 % en début de séance et clôturant en hausse d'environ 4,6 % mercredi.



Cook, membre du conseil d'administration de Nike depuis 2005 et directeur indépendant principal depuis 2016, préside également le comité de rémunération de l'entreprise. Les analystes ont perçu ce mouvement comme un fort vote de soutien à la stratégie « Win Now » du PDG Elliott Hill, qui met l'accent sur l'innovation, le marketing et la reconstruction des relations avec les distributeurs grossistes. Hill, un vétéran de longue date de Nike, est revenu à la tête de l'entreprise en octobre 2024 après avoir pris sa retraite en 2020.



Il s'agit du plus important achat en bourse d'actions Nike par Cook depuis des années, soulignant sa conviction à long terme dans la marque malgré les vents contraires récents, tels que la concurrence accrue et les problèmes d'inventaire. Quand on sait que le successeur de Steve Jobs pourrait bientôt quitter Apple, on se dit qu’il pourrait poursuivre chez une entreprise comme Nike, non ?