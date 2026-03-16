Le Marathon de Londres s’associe cette année à Apple, qui devient partenaire technologique officiel de l’édition 2026. À travers ce partenariat, la marque met en avant son écosystème dédié à la santé et à la performance sportive, désormais au cœur de l’expérience des coureurs.

Apple devient partenaire officiel du Marathon de Londres 2026

Le Marathon de Londres, l’un des six Majors mondiaux, accueillera cette année un nouveau partenaire de prestige : Apple. La firme de Cupertino a été désignée Official Performance Technology Product Partner de l’édition 2026, qui se tiendra le dimanche 26 avril prochain.



Ce rapprochement n’a rien d’artificiel. Depuis dix ans, l'Apple Watch s’est imposée comme la référence en matière de suivi sportif, et la course à pied figure parmi ses terrains de prédilection. L’Apple Watch Series 10 embarque un GPS haute précision, un cardiofréquencemètre optique avancé, ainsi que des métriques de course détaillées : allure, cadence, longueur de foulée ou encore puissance de course, des données autrefois réservées aux sportifs professionnels.

Jay Blahnik, vice-président des technologies Fitness chez Apple, a pris la parole à l’occasion de l’annonce. Il a souligné que les technologies Apple accompagnent les coureurs à tous les niveaux, en leur fournissant des outils puissants pour rester motivés, suivre leur progression et mieux comprendre leur santé. Une déclaration qui illustre bien la philosophie d’Apple en matière de santé.



Au-delà de la montre, c’est tout l’écosystème Apple qui entre en jeu. L’application Forme sur iPhone centralise l’ensemble des données d’entraînement, tandis qu’Apple Fitness+ propose des programmes de préparation à la course guidés par des coachs. Pour les participants qui s’écoutent avec des AirPods durant la course, les annonces vocales automatiques des temps et distances s’intègrent naturellement à l’expérience.



Ce partenariat intervient à un moment symbolique. Lla course du 26 avril 2026 se déroulera onze ans et deux jours après la mise en vente de la première Apple Watch, lancée le 24 avril 2015. En choisissant le Marathon de Londres comme vitrine, Apple réaffirme son ambition de s’imposer non seulement comme fabricant de montres connectées, mais comme acteur central de la santé et de la performance sportive au quotidien.