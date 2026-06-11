WWDC 2026 : Apple a repensé complètement le format du keynote

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Apple a totalement bouleversé la structure de sa keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Fini le traditionnel défilé plateforme par plateforme (iOS 27, macOS 27, watchOS 27, etc.). Cette année, la présentation a été organisée autour de trois grands thèmes : l'amélioration des performances, la confiance et la sécurité, et Apple Intelligence & Siri.

Une évolution logique vers plus d’intégration

Ce changement de format reflète la profonde intégration que Apple a atteinte entre ses systèmes d’exploitation. Comme de nombreuses fonctionnalités arrivent simultanément sur iPhone, iPad, Mac, Watch et Vision Pro, le découpage par OS n’avait plus beaucoup de sens. 2026 marque le moment où cette convergence est devenue suffisamment mature pour justifier une nouvelle approche.

Autres grands changements de ton et de forme

Enfance et temps d’écran : Apple a consacré plus de 10 minutes à ce sujet, un temps inhabituellement long. La firme a présenté de nouveaux outils parentaux très stricts (comptes enfants obligatoires, autorisations granulaires, « Demander à naviguer » pour Safari). Beaucoup y voient une réponse aux pressions réglementaires internationales.

: Apple a consacré plus de à ce sujet, un temps inhabituellement long. La firme a présenté de nouveaux outils parentaux très stricts (comptes enfants obligatoires, autorisations granulaires, « Demander à naviguer » pour Safari). Beaucoup y voient une réponse aux pressions réglementaires internationales. Démonstrations Siri AI plus réalistes : Contrairement à 2024 où les démos semblaient être des vidéos pré-rendues, cette année les présentateurs ont montré des interactions en temps réel, avec des temps de réponse visibles.

: Contrairement à 2024 où les démos semblaient être des vidéos pré-rendues, cette année les présentateurs ont montré des interactions en temps réel, avec des temps de réponse visibles. Retour des démos en personne : Après la keynote, Apple a organisé des sessions physiques pour la presse, un format qui n’avait plus été utilisé depuis la période pré-COVID.

: Après la keynote, Apple a organisé des sessions physiques pour la presse, un format qui n’avait plus été utilisé depuis la période pré-COVID. Style visuel plus naturel : Apple a abandonné le steadicam très stabilisé au profit de plans plus dynamiques et « handheld », donnant à la keynote un aspect plus vivant et moins « corporate ».

Un vent de fraîcheur bienvenu ?

Ce nouveau format plus thématique et plus humain a été globalement bien reçu. Il permet de mieux mettre en avant la cohérence de l’écosystème Apple et donne une impression de qualité et de confiance. C'était aussi un moyen de marquer une étape importante, celle de la stabilité dans un monde où l'innovation n'a pas toujours de sens, bien qu'une partie des fans aient trouvé la conférence fade (surtout en Europe avec le non lancement de Siri AI).

Qu’en pensez-vous ?

Avez-vous préféré ce format thématique à l’ancien découpage par plateforme ? Le ton plus axé sur la sécurité et l’enfance vous a-t-il surpris ? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce keynote WWDC 2026.